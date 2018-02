La région d’Oulianovsk souhaite s’inspirer du projet des Plus beaux villages de France

La région russe d’Oulianovsk, qui développe activement un partenariat avec l’Hexagone, aimerait profiter de l’expérience du projet « Les plus beaux villages de France », cette initiative lancée en 1982 dans le but de promouvoir les arguments touristiques de petites communes rurales riches d'un patrimoine de qualité. Un tel souhait a été évoqué par Sergueï Morozov, gouverneur de la région lors d'une récente rencontre avec Alexeï Mechkov et Alexandre Tourov, respectivement ambassadeur et représentant commercial de la Russie en France.

« Il est indispensable pour nous d’imiter cette expérience positive afin que chaque municipalité de la région d’Oulianovsk se trouve un partenaire pour l’échange d’expérience dans la mise en place d’un environnement confortable pour les habitants et dans d’autres domaines d’activité. Nos compatriotes vivant en France aideront au développement de cette coopération », a-t-il en effet déclaré, cité par la presse régionale.

Située à 703 kilomètres au sud-est de Moscou, la région d’Oulianovsk a élevé au rang de priorité le développement de son partenariat avec la France et enregistre ainsi une croissance soutenue de ses échanges économiques avec ce pays. De nombreux projets économiques sont par ailleurs en négociation dans les domaines les plus divers, tels que le travail du bois, la médecine nucléaire, ou encore la construction automobile et aéronautique.

« Lors de forums économiques seront signés de nouveaux contrats d’investissement avec des partenaires français. Nous nous y préparons dans le cadre de notre visite en France, pays que nous considérons comme l’un des partenaires clés en Europe », a en outre indiqué M.Morozov.

C’est le projet « Région intelligente », ayant pour but d’améliorer les conditions de vie et l’état de l’économie à l’aide des technologies numériques, qui constituera l’un des axes principaux de ce partenariat. En outre, il a été décidé d’envoyer en juin prochain une délégation commerciale qui permettra à la région de présenter son riche potentiel économique, culturel, mais aussi d’investissement et d’affaires à Paris et dans d’autres villes de France.

