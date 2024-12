Le 18 décembre 1892 avait lieu la première du ballet Casse-Noisette

Russia Beyond

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Aujourd’hui, le ballet Casse-Noisette est un véritable symbole du Nouvel An et de Noël en Russie. Cependant, saviez-vous que sa mise en scène avait failli être annulée ?

L’idée du spectacle appartient au légendaire maître de ballet des Théâtres impériaux, Marius Petipa. C’est justement lui qui avait choisi le sujet en s’inspirant du conte de l’Allemand Hoffmann ensuite adapté par Alexandre Dumas. Il a donc travaillé sur le libretto et commandé la musique à Tchaïkovski.

Toutefois, pour des raisons incertaines, au dernier moment, Petipa a changé d’avis et renoncé à la mise en scène du ballet, chargeant son assistant Lev Ivanov de s’occuper du spectacle.

Ce dernier a donc sauvé la première tenue en prévision des fêtes de fin d’année et la danse des flocons de neige est jusqu’à présent considérée comme une composition de ballet sans pareille.

Dans cet autre article, découvrez dix faits méconnus sur le légendaire ballet Le Lac des cygnes.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.