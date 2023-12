Comment le ballet Casse-Noisette est devenu un incontournable du Nouvel An en Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« La musique est faible », « il est difficile d’imaginer quelque chose de plus ennuyeux et dénué de sens », « incroyablement insipide » – tout cela ne concerne pas une production de troisième ordre, mais le plus célèbre ballet du Nouvel An – Casse-Noisette. Le 18 décembre 1892, la première de la production sur la musique de Piotr Tchaïkovski a eu lieu au théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg. Le livret du conte d’Hoffmann, adapté par Alexandre Dumas le Père, a été écrit par Marius Petipa, tandis que la chorégraphie a été créée par Lev Ivanov. Cependant, la nouvelle production a été un échec et a suscité de vives critiques. Pourtant, depuis plus de cent trente ans, il reste l’un des ballets les plus célèbres au monde.

Scène du ballet Casse-Noisette mis en scène par le Théâtre de Saint-Pétersbourg, 1892 Sputnik Sputnik

Il existe de nombreuses versions de Casse-Noisette. Les plus célèbres d’entre elles, chorégraphiées par Vassili Vaïnonen et Iouri Grigorovitch, sont présentées dans la plupart des théâtres d’opéra et de ballet russes. Certaines troupes se lancent cependant dans l’expérimentation : par exemple, au théâtre Mariinski, vous pouvez regarder plusieurs versions à la fois : la classique de Vaïnonen, éprouvée au fil des décennies, et une version moderne, créée par l’artiste Mikhaïl Chemiakine.

Scène du ballet Casse-Noisette mise en scène Iouri Grigorovitch au Bolchoï, 1966 Boris Riabinine/Sputnik Boris Riabinine/Sputnik

Quant au théâtre Bolchoï, à Moscou, Casse-Noisette est apparu pour la première fois dans son répertoire en 1919. C’était une période assez difficile de l’histoire du pays, dans laquelle il ne semblait y avoir aucune place pour la magie, mais le chorégraphe Alexandre Gorski a pris un risque. Dans sa production, le spectateur observait des Pères Noël dansant et, dans le dernier acte, la scène s’est transformée en une immense table de fête, sur laquelle reposaient cadeaux et jouets.

Ballet Casse-Noisette au Bolchoï, 1950 Anatoli Granine/Sputnik Anatoli Granine/Sputnik

Depuis de nombreuses années, les artistes du Bolchoï interprètent Casse-Noisette devant un public enthousiaste la veille du Nouvel An. Difficile d’imaginer le 31 décembre sans cette performance ! Pour participer à cette fête, les Moscovites se rendent plusieurs jours à l’avance à la billetterie du théâtre dans l’espoir d’obtenir les billets tant convoités.

Cependant, vous pouvez ressentir l’ambiance du Nouvel An ailleurs que dans le théâtre principal du pays. Que diriez-vous de le regarder à Novossibirsk ou à Nijni Novgorod, à Tcheboksary ou à Ekaterinbourg ? Et, en même temps, découvrir les curiosités locales ? Un véritable combo du Nouvel An : un voyage pour voir Casse-Noisette à travers la Russie.

Les connaisseurs de ballet peuvent apprécier différentes versions des productions : par exemple, à Perm, l’intrigue du ballet a été transférée dans le Saint-Pétersbourg de 1892 – l’hiver où a eu lieu sa première. À Nijni Novgorod, la production existe depuis 1955 et a déjà connu six éditions, mais à Novossibirsk, Casse-Noisette est complètement nouveau – la première a eu lieu l’automne dernier.

