Trois choses à savoir sur l’écrivain russe Ivan Tourgueniev

Ivan Tourgueniev naquit en 1818. Son talent fut éclipsé par celui de ses deux contemporains qu’étaient Fiodor Dostoïevski et Léon Tolstoï. En Russie, il est tout aussi bien considéré que les deux grands romanciers et certaines de ses œuvres sont inscrites dans les programmes scolaires. Voici trois choses qu’il faut savoir sur lui.

Il aborda l’éternelle question de la confrontation entre les générations.

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Ivan Tourgueniev était un maître des nouvelles réalistes. La plus fameuse d’entre elles est Pères et Fils dont nous vous avons récemment proposé un court résumé.

L’écrivain russe fut le premier auteur à aborder la question de deux générations qui ne se comprennent pas et qui n’essaient même pas de le faire. Cette nouvelle eut tellement de succès qu’on désigne maintenant cette réalité comme celle du « problème entre les pères et les fils ».

Les Russes savent que ce situation existe de toute éternité et qu’aujourd’hui elle n’a rien perdu de son actualité.

Il créa un type d’héroïnes féminines reconnaissable entre tous.

V. Ouvarov/Sputnik V. Ouvarov/Sputnik

Dans les œuvres d’Ivan Tourgueniev, les femmes tiennent un rôle central : Natalia dans Roudine, Assia dans la nouvelle du même nom, Elizaveta dans Un Nid de Gentilhommes, Elena dans À la Veille et bien d’autres encore.

Ce sont généralement des jeunes femmes élevées sur de grands domaines de province qui s’adonnent à la lecture. Quelque peu rêveuses, elles sont bien éduquées, modestes, intelligentes et connaissent les bonnes manières. Elles semblent fragiles mais ont souvent des caractères plus trempés que ceux des hommes. Elles sont franches et ouvertes et les hommes, qui ne supportent pas ces qualités en elles, finissent par les fuir.

Fiodor Dostoïevski et Léon Tolstoï lui doivent leur succès à l’étranger.

Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Ivan Tourgueniev vécut une grande partie de sa vie hors de Russie, notamment en Allemagne, en France et en Italie. Il fit beaucoup pour faire découvrir les écrivains russes aux lecteurs en Europe occidentale. Dans les salons littéraires qu’il fréquentait, il parlait de littérature russe et prenait soin que ses amis Charles Dickens, Victor Hugo, Gustave Flaubert ou bien encore Guy de Maupassant découvrent Alexandre Pouchkine, Léon Tolstoï et Fiodor Dostoïevski. Ivan Tourgueniev traduisit lui-même de nombreuses œuvres russes en français et en allemand. Il consacra également du temps à traduire des textes d’écrivains occidentaux en russe.

