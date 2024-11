Bref résumé de la pièce La Cerisaie d’Anton Tchekhov

L’une des pièces russes les plus célèbres de tous les temps, elle est toujours jouée sur les scènes du monde entier. Quel est le secret de son succès? Et de quoi y est-il question?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Un très court résumé (cliquez ici) Une noble veuve se retrouve sans le sou. Un riche marchand, fils d’un ancien serf, lui conseille d’abattre le verger de cerisiers de son domaine et de diviser les terres pour en faire des parcelles à louer. Comme elle refuse, il achète son domaine et met son plan à exécution.

Lioubov Ranevskaïa est une femme noble qui vit en France depuis plusieurs années avec son amant. Dépensant tout son argent, elle finit par faire faillite. Elle rentre alors en Russie avec sa fille de 17 ans.

Son immense domaine a été hypothéqué à la banque, mais elle a dépensé le prêt et n’a pas payé les intérêts. La banque met donc le domaine, y compris la cerisaie familiale, aux enchères.

Ranevskaïa est désespérée. Son frère, Leonid Gaïev, tente de l’aider et lui propose d’acheter son domaine. Cependant, il n’a pas assez d’argent pour cela.

Un ami de la famille, Lopakhine, rend alors visite à Lioubov. Fils d’un ancien serf, il est aujourd’hui un riche marchand et un homme aux idées progressistes. Lopakhine suggère à Ranevskaïa de couper l’immense verger de cerisiers et de diviser le terrain en parcelles, afin de les louer séparément et de gagner de l’argent.

Sergueï Ovtcharov/Proline Film, 2008 Sergueï Ovtcharov/Proline Film, 2008

Ranevskaïa, qui est une rêveuse et distraite, refuse ce plan. Elle explique à Lopakhine que cette cerisaie est une relique familiale, que tous ses ancêtres, elle-même et ses enfants y ont grandi et qu’elle ne peut envisager sa vie sans ce verger.

Le jour de la vente aux enchères, à la surprise générale, Lopakhine achète le domaine et la cerisaie. Ranevskaïa retourne à Paris pour dépenser l’argent que sa belle-mère a donné à sa fille.

La pièce se termine par le bruit des haches qui coupent les cerisiers.

Qu’est-ce qui se cache derrière la pièce ?

Evguenia Novojenina/Sputnik Evguenia Novojenina/Sputnik

Tchekhov est probablement le seul écrivain russe qui n’aimait pas les drames. Contrairement à Tolstoï et à Dostoïevski, il décrivait les choses sur un ton calme. En réalité, le caractère dramatique de ses écrits se lit entre les lignes.

Dans cette pièce incroyablement populaire, il traite de la destruction de l’ancien mode de vie noble. Et cette pièce a été écrite en 1903, quatorze ans avant la révolution bolchévique, que Tchekhov n’a pas connue.

Il montre les nobles comme des rêveurs qui ont perdu tout lien avec la vie réelle. Le fils d’un ancien serf, quant à lui, est non seulement un homme riche et prospère, mais aussi un réaliste. Il parle de choses que personne ne veut entendre. Et, finalement, il gagne.

La nouvelle vie et le progrès triomphent de la cerisaie qui ne rapporte pas d’argent, mais seulement des souvenirs mélancoliques.

Le bruit des haches qui coupent le bois est en fait un symbole très clair de la destruction de l’ordre ancien. Les nobles sont superflus dans cette nouvelle vie. Et le progrès triomphe.

La pièce a été jouée pour la première fois en 1904 par Stanislavski et Nemirovitch-Dantchenko au Théâtre d’art de Moscou et la représentation a été considérée comme un grand succès.

Dans cet autre article, découvrez un bref résumé du Don Paisible de Mikhaïl Cholokhov.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site Web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.