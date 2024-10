Trois raisons de regarder la nouvelle adaptation télévisée de Crime et Châtiment 

Pour la première fois depuis de longues années, Crime et Châtiment, l’un des chefs-d’œuvre de la littérature russe et mondiale, fait l’objet d’une nouvelle adaptation à l’écran.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 26 octobre 2024, la plate-forme en ligne Kinopoisk propose à ses abonnés l’adaptation de Crime et Châtiment réalisée par Vladimir Mirzoïev. L’action se passe dans le Saint-Pétersbourg du XXIe siècle. L’étudiant Rodion Raskolnikov est épuisé à force de vivre dans la misère. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de leur mère, sa sœur travaille comme nounou dans une famille riche.

Un roman très rarement adapté à l’écran en Russie

À la différence de L’Idiot et des Frères Karamazov,Crime et Châtiment est rarement adapté au grand ou au petit écran. C’est un texte qui se prête difficilement à ce type d’exercice.

Vladimir Mirzoïev/Plus Studio, Zoom Production, 2024 Vladimir Mirzoïev/Plus Studio, Zoom Production, 2024

La dernière adaptation en date est celle d’une série télévisée diffusée en 2007. La précédente remontait à 1969. Le long métrage de Lev Koulidjanov est considéré comme un classique.

Raskolnikov et Sonia Marmeladova Vladimir Mirzoïev/Plus Studio, Zoom Production, 2024 Vladimir Mirzoïev/Plus Studio, Zoom Production, 2024

La série que propose aujourd’hui Kinopoisk est donc un petit événement en soi.

Casting brillant

Le rôle de Rodion Raskolnikov est tenu par Ivan Iankovski. Représentant d’une célèbre dynastie d’acteurs, il est le jeune comédien le plus demandé aujourd’hui en Russie. Sa prestation dans la série télévisée Parole de Garçon : du Sang sur l’Asphalte (2023) a été très remarquée.

Vladimir Mirzoïev/Plus Studio, Zoom Production, 2024 Vladimir Mirzoïev/Plus Studio, Zoom Production, 2024

Ivan Iankovski est parfaitement entré dans la peau de l’étudiant sans argent qui est au bord de la folie. Le réalisateur Vladimir Mirzoïev a dit que le rôle avait été écrit précisément pour le jeune acteur.

Ioulia Snigir dans le rôle de Marfa Svidrigaïlov Vladimir Mirzoïev/Plus Studio, Zoom Production, 2024 Vladimir Mirzoïev/Plus Studio, Zoom Production, 2024

La sœur de Raskolnikov est interprétée par la jeune comédienne en vogue Lioubov Aksionova. Elle a su en une seconde se transformer d’ange innocent en jeune femme perverse. Ioulia Snigir est aussi au générique de cette série.

L’action a été transposée à notre époque

Les Russes sont tellement attachés à leur littérature classique qu’ils considèrent la plupart des adaptations à l’écran, aussi fidèles aux textes soient-elles, comme de simples illustrations des œuvres. C’est pourquoi on peut voir dans la réécriture du texte « sacré » de Fiodor Dostoïevski un acte audacieux. Les admirateurs de l’écrivain et les zélateurs de la littérature classique seront, bien évidemment, choqués que seul le sujet principal du roman n’ait été gardé pour son adaptation à l’écran.

Dounia Raskolnikova et l’ami de son frère Razoumikhine Vladimir Mirzoïev/Plus Studio, Zoom Production, 2024 Vladimir Mirzoïev/Plus Studio, Zoom Production, 2024

Dans la série, certains personnages ont plus de relief que sous la plume de Fiodor Dostoïevski. Par exemple, Svidrigaïlov et sa femme ou bien encore Dounia, la sœur de Raskolnikov.

Les scénaristes ont ajouté un personnage, magistralement interprété par Boris Khvochnianski, le Robert Downey Jr russe. C’est en quelque sorte l’alter ego de Raskolnikov, un démon sur son épaule qui lui parle et le pousse à tuer la vieille femme. On entrevoit ici une allusion aux Carnets du Sous-Sol et aux Frères Karamazov.

Démon sur l’épaule de Raskolnikov Vladimir Mirzoïev/Plus Studio, Zoom Production, 2024 Vladimir Mirzoïev/Plus Studio, Zoom Production, 2024

Vladimir Mirzoïev dit avoir réalisé une série sur le crime, le châtiment et la résurrection.

Dans cette autre publication, découvrez les cinq meilleures adaptations soviétiques d’œuvres de Fiodor Dostoïevski

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.