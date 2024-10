Qui est Stierlitz, l’espion préféré des Soviétiques?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Max Otto von Stierlitz est le nom de couverture d’un officier de renseignement soviétique et super espion, dont la véritable identité est Maxim Issaïev. Il a réussi à infiltrer les plus hautes sphères du pouvoir de l’Allemagne nazie. En tant que Standartenführer SS, il a servi dans le renseignement extérieur, où il était le bras droit de Walter Schellenberg.

Stierlitz est cependant un personnage totalement fictif. Il a été créé en 1965 par l’écrivain soviétique Ioulian Semionov et a figuré dans une série de ses romans policiers d’espionnage. En fait, il n’a pas de prototype particulier, mais plutôt des traits variés empruntés aux nombreux espions que Semionov connaissait.

Stierlitz a connu la gloire après la diffusion sur les écrans de télévision soviétiques de la série Dix-sept Moments de printemps (1973), réalisée par Tatiana Lioznova et basée sur les romans de Semionov.

Selon l’intrigue, au printemps 1945, Stierlitz reçoit une mission très sérieuse de ses supérieurs soviétiques. Il doit enquêter pour savoir si les dirigeants nazis tentent de contacter l’Occident afin de signer un accord de paix séparé. Et, si c’est le cas, il doit essayer de ruiner leurs plans.

La mission semble impossible, car l’opérateur de liaison de Stierlitz meurt pendant le bombardement de Berlin, tandis que la femme de l’opérateur, également espionne soviétique, est capturée par les nazis.

Stierlitz a été interprété par le célèbre acteur Viatcheslav Tikhonov. Son interprétation a été reconnue comme une représentation parfaite d’un agent de renseignement. Il s’avère intelligent, incroyablement calme et résistant, fidèle à sa patrie et à ses amis, mais en même temps impitoyable avec ses ennemis.

Il n’a rien en commun avec James Bond. Vous ne le verrez pas tirer au pistolet ici et là, ni faire des pirouettes dans des combats au corps à corps. Et il ne fait pas la cour aux femmes. Bien qu’il ait travaillé dans les services de renseignement pendant de nombreuses années et qu’il ait été souvent à l’étranger, loin de sa famille, il reste fidèle à sa femme.

Toute l’Union soviétique a pleuré à chaudes larmes lors de la scène où une rencontre incognito avec son épouse est organisée dans un lieu public, mais où il ne peut que la regarder de loin, sans lui adresser la parole.

Le personnage est devenu si populaire que le peuple soviétique a inventé de nombreuses anecdotes et blagues à son sujet. Le nom de Stierlitz est d’ailleurs devenu synonyme de tout ce qui touche à l’espionnage.

