Au cours de la Seconde Guerre mondiale, certains acteurs originaires des pays baltes ont lutté pour l’Allemagne nazie. Plus tard, ils expliqueront avoir été mobilisés contre leur volonté. Ironie du sort : grâce à leur apparence non slave, pendant la période ayant suivi la guerre, ils ont souvent joué des nazis dans des films soviétiques.

L’artiste émérite de la RSS de Lettonie Viktors Lorencs est ainsi connu pour son rôle du Sturmbannführer Walter Stein dans le film Requiem pour un massacre. C’est ce personnage qui y a donné l’ordre d’exterminer la population d’un village.

En 1944, Lorencs, âgé de 17 ans et originaire de Riga, avait été enrôlé dans la légion des volontaires SS lettons. Après la guerre, il s’était retrouvé dans l’un des camps de l’Extrême-Orient russe et en avait été libéré en 1946, après l’amnistie des collaborateurs baltes.

Durant le demi-siècle qu’a duré sa carrière artistique, l’artiste du peuple soviétique Harijs Liepiņš a quant à lui interprété plus de 250 rôles au théâtre et au cinéma, notamment celui du maréchal Erich von Manstein dans Contre-attaque, et d’un officier SS dans la série soviétique culte La Longue route dans les dunes.

En 1944, alors que le futur comédien avait 17 ans, il avait été mobilisé comme hiwi, c’est à dire assistant volontaire auprès de l’armée allemande. Après la fin de la guerre, il était retourné à Riga, où il sera rapidement arrêté comme collaborateur et envoyé dans le Nord de l’Union soviétique, dans les mines de charbon de Vorkouta. Sa libération a suivi en 1946.

Enfin, le futur artiste du peuple de la RSS d’Estonie Kaljo Kiisk s’est retrouvé en 1944 dans la 20e division de grenadiers SS et a pris part à des batailles sanglantes pour les hauteurs de Sillamäe. Pendant la retraite des Allemands d’Estonie, il a déserté.

Toute sa vie, il a gardé le secret de son passé militaire. Seuls ses plus intimes proches étaient au courant de son service SS. Ce n’est qu’après la chute de l’URSS et l’indépendance de l’Estonie que la vérité a été révélée.

