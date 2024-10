Quatre principaux films d’espionnage soviétiques

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dix-Sept moments de printemps

Tatiana Lioznova/Studio Gorki, 1973 Tatiana Lioznova/Studio Gorki, 1973

« Stierlitz, je vous prie de rester un instant », cette réplique et d'autres tirées de l’adaptation télévisée du roman homonyme de Ioulian Semionov sont connues de tous les Russes. Ce drame noir et blanc contant l’histoire d’un agent de renseignement soviétique, infiltré dans les rangs du service de sécurité du Reichsführer SS sous l’identité du SS Max Otto von Stierlitz, reste populaire plus de 50 ans après sa sortie, y compris grâce au choix des acteurs : Viatcheslav Tikhonov, Rostislav Pliatt, Oleg Tabakov, Leonid Kouravlev et Leonid Bronevoï.

Le Glaive et le Bouclier

Vladimir Basov/Mosfilm, 1968 Vladimir Basov/Mosfilm, 1968

Cette série télévisée en quatre épisodes a été un véritable hit à la fin des années 1960. La première partie, Sans droit d’être soi-même, a été visionnée par plus de 68 millions de téléspectateurs. D’ailleurs, de vrais agents de renseignement ont été consultés par les créateurs de la série et ont approuvé Stanislav Lioubachine pour le rôle principal, l’espion devant être « l’un des nôtres », une personne ordinaire ne sautant pas aux yeux.

Téhéran-43

Alexandre Alov, Vladimir Naumov/Mosfilm, 1980 Alexandre Alov, Vladimir Naumov/Mosfilm, 1980

Nous n’exagérerons point si l’on le qualifie de film d’espionnage soviétique le plus romantique. Il s’agit en effet d’une production franco-helvéto-soviétique et Alain Delon en personne y a tourné. En URSS, il a été vu par 47,5 millions de spectateurs. Le sujet tourne autour d’un complot, dont l’objectif est d’assassiner Churchill, Staline et Roosevelt, arrivés en 1943 à Téhéran en vue d’une conférence. C’est dans ce contexte que se nait l’histoire d’amour entre la traductrice Marie et l’agent de renseignement soviétique Andreï Borodine.

Morte-Saison

Savva Koulich/Lenfilm, 1968 Savva Koulich/Lenfilm, 1968

Le sujet est basé sur une histoire réelle. Konon Molody, également connu sous l’identité de Gordon Lonsdale, a vécu au Royaume-Uni, prospérait en tant qu’homme d’affaires et… espionnait les scientifiques allemands ayant été durant la guerre au service du IIIe Reich. Molody en personne a consulté l’équipe de tournage.

