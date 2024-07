L’un des films soviétiques les plus estivaux sera projeté à Paris

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans le cadre du festival d’été du cinéma soviétique, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris accueillera une projection du mélodrame soviétique Cent Jours après l’enfance, réalisé en 1975 par le célèbre Sergueï Soloviev.

En regardant ce chef-d’œuvre cinématographique, qui s’apparente à une parabole philosophique sur les expériences de la jeunesse, vous serez transporté dans un camp de pionniers soviétiques appelé Lesnoï Ostrov (île forestière). Ce lieu magique, où règne une atmosphère de romantisme et de détente estivale, n’est situé nulle part ailleurs que dans un ancien domaine noble.

Sergueï Soloviev/Mosfilm, 1975 Sergueï Soloviev/Mosfilm, 1975

Des adolescents de quatorze ans devront y passer trois mois d’été entiers (cent jours) en faisant le plus grand nombre d’activités estivales – nager dans un étang entouré de saules, courir à travers les champs, danser, faire du théâtre, parler et tomber amoureux. Leurs loisirs seront encadrés par un jeune animateur qui, en dehors du camp, s’adonne à la sculpture. Sensible et enthousiaste, il « façonne » ses jeunes protégés pour en faire des personnes capables d’apprécier l’art et d’avoir un sens subtil de la vie.

Sergueï Soloviev/Mosfilm, 1975 Sergueï Soloviev/Mosfilm, 1975

Il convient de noter en particulier le travail du caméraman Leonid Kalachnikov, qui a fait de chaque image du film une véritable œuvre d’art, comme peinte avec le pinceau d’un artiste paysagiste russe. Vous verrez une fenêtre ouverte, avec des rideaux flottant au vent, une belle jeune fille décorée d’une couronne de fleurs, des visages touchants d’adolescents valsant lors d’une fête.

« Soloviev était un grand artiste qui créait son propre univers, où chacun pouvait trouver un coin lui correspondant », écrivait le critique de cinéma Ivan Afanassiev en 2021, après la mort du réalisateur.

Venez à la projection du film pour découvrir ce que le maître du cinéma soviétique vous réserve personnellement.

