Cinq films de Sergueï Soloviev, créateur du drame culte de l’époque soviétique Assa

Considéré comme l'un des cinéastes les plus brillants de la fin de l'ère soviétique et du début de l'ère post-soviétique, Sergueï Soloviev a fait preuve d'une grande sensibilité à la culture des jeunes et à l'énergie qui l’anime. Son approche du cinéma était explosive, multicouche et profondément personnelle.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Issu d'une famille de militaires, Sergueï Soloviev (1944-2021) a vécu une réalité socialiste aux multiples facettes dès sa plus tendre enfance, dans les moindres détails. Jusqu'à l'âge de six ans, Sergueï a vécu en Corée du Nord. Son père était conseiller de Kim Il-sung, et la famille était stationnée à Pyongyang. Soloviev a rappelé qu'une « lutte silencieuse » avait un jour éclaté entre son père et Kim Jong-il. Heureusement, elle s'est bien terminée pour tous les participants.

Pachvikine/Sputnik Pachvikine/Sputnik

Soloviev a fait sa première apparition sur scène à l'âge de 14 ans dans une pièce d’Igor Vladimirov à l'emblématique Grand Théâtre dramatique Tovstonogov de Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg). Soloviev était en passe de devenir un grand acteur de théâtre, s'il n'était pas tombé éperdument amoureux du cinéma. La faute au drame primé de 1957 de Mikhaïl Kalatozov Quand passent les cigognes : c’est cette œuvre qui a donné envie à Soloviev de devenir cinéaste.

Expérimentant sans cesse de nouvelles idées, Soloviev a servi de modèle à plusieurs générations, qui admiraient sa capacité à se connecter avec les jeunes et à les inspirer. Le célèbre réalisateur, scénariste et producteur est décédé d'une crise cardiaque le 13 décembre 2021 à Moscou. Il avait 77 ans.

5. Anna Karénine (2009)

Sergueï Soloviev/Solivs, 2009 Sergueï Soloviev/Solivs, 2009

Anna Karénine a agité l'imaginaire de Soloviev pendant des années. Il a fallu environ 17 ans pour réaliser le film (récolter des fonds s'est avéré être un véritable défi). Soloviev a même nommé sa fille Anna, en hommage à Anna Karénine, et c’était peut-être un signe. Compositeur en devenir, Anna Droubitch (fille de Soloviev avec Tatiana Droubitch) a écrit la musique du film de son père.

>>> Six films sombres d’Alexeï Balabanov à voir absolument

Soloviev percevait cette grande œuvre de Léon Tolstoï comme un roman métaphysique sur le malheur de l'humanité, vivant sans vergogne et sans une once conscience. En revanche, l’Anna de Soloviev (interprétée par la magnifique et intemporelle Tatiana Droubitch) est une femme à la conscience hypertrophiée. Sa tendresse et sa sincérité sont contagieuses. « Si vous recherchez la perfection, vous ne serez jamais satisfait », a écrit Léon Tolstoï dans son roman.

Sergueï Soloviev/Solivs, 2009 Sergueï Soloviev/Solivs, 2009

Soloviev a déclaré que, pendant qu'il travaillait sur sa mise à l'écran du drame, l'ombre du grand artiste russe Mikhaïl Vroubel, qui a réalisé les brillantes illustrations du chef-d'œuvre de Tolstoï, planait sur lui. Même si son film n'est pas sans faille, le style de narration de Soloviev ne vous laissera certainement pas indifférent.

4. Le Pigeon sauvage (1986)

Le film se déroule dans les premières années d'après-guerre, à l'automne 1946, dans une petite ville de province du Kazakhstan (qui faisait alors partie de l'URSS).

Sergueï Soloviev/Kazakhfilm Studios, 1986 Sergueï Soloviev/Kazakhfilm Studios, 1986

Ivan Naïdenov, un adolescent surnommé Le Gris, passe son temps à élever et élever des pigeons. Sa passion est partagée par de nombreux autres habitants de la ville. Et quand une colombe blanche angélique apparaît dans le ciel, comme si elle venait de sortir d'un tableau de Picasso, tout le monde veut s'en emparer. C'est une bataille du bien contre le mal, de l'amitié contre la haine, de la cruauté contre la gentillesse, de l'espoir contre la trahison.

Sergueï Soloviev/Kazakhfilm Studios, 1986 Sergueï Soloviev/Kazakhfilm Studios, 1986

Le film a été présenté en avant-première mondiale au 43e Festival international du film de Venise, où il a remporté le prix spécial du jury.

3. L'élu (1982)

Cette adaptation au cinéma d'une pièce d'Alfonso Lopez Michelsen, le 24e président de la Colombie, est une production conjointe URSS-Colombie.

Sergueï Soloviev/Mosfilm, 1982 Sergueï Soloviev/Mosfilm, 1982

Il se concentre sur un aristocrate allemand (brillamment interprété par Leonid Filatov) qui déteste l'idéologie nazie et fuit l'Allemagne vers l'Amérique du Sud, où vit son cousin. En Colombie, il rejoint la crème de la crème - les « élus » - des gens sans aucun principe moral. « B.K. », comme ils le surnomment, rencontre l'amour de sa vie, Olga, qui vit dans un quartier pauvre avec son fils de dix ans. La jeunesse, la beauté, l'innocence et la gentillesse d'Olga pourraient éventuellement ramener le protagoniste à la raison…

Sergueï Soloviev/Mosfilm, 1982 Sergueï Soloviev/Mosfilm, 1982

[Spoiler à venir !]

… Mais il n'y a pas de happy end ici. B.K. se retrouve mêlé à une arnaque et perd sa fortune. Tentant de se tirer d'affaire, le baron allemand trahit brutalement sa belle amante (interprétée par Tatiana Droubitch) et devra payer de sa vie son crime odieux.

>>> Top 5 des meilleurs films du réalisateur russe Andreï Kontchalovski

2. Cent jours après l'enfance (1975)

Le film est aussi poignant que sa musique écrite par Isaac Schwartz et aussi touchant que lorsque vous tombiez amoureux pour la première fois à 14 ans. Cent jours après l'enfance est un conte allégorique sur le fait de grandir, avec une touche de tristesse tchékhovienne. Comme dans La Mouette d'Anton Tchekhov, dans lequel chaque personnage souffre d'un amour non partagé et pourtant n'épargne pas ceux qui les aiment, le film de Soloviev est riche en intrigues amoureuses.

Sergueï Soloviev/Mosfilm, 1975 Sergueï Soloviev/Mosfilm, 1975

Le personnage principal du film, Mitia Lopoukhine, se confronte à la réalité dans un camp de pionniers soviétiques. Il tombe éperdument amoureux de sa camarade de classe Lena Ergolina (interprétée par la muse de toujours de Soloviev, Tatiana Droubitch).

Sergueï Soloviev/Mosfilm, 1975 Sergueï Soloviev/Mosfilm, 1975

Pour Cent jours après l'enfance, qui était son quatrième film, Soloviev a remporté l'Ours d'argent du meilleur réalisateur au Festival international du film de Berlin en 1975.

1. Assa (1987)

Assa a capturé l'esprit de la Perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev mieux que mille mots. Il sort en 1988, marquant un tournant entre les deux époques. Assa est certainement le film dont on se souviendra le plus de Sergueï Soloviev.

Sergueï Soloviev/Mosfilm, 1987 Sergueï Soloviev/Mosfilm, 1987

Campé dans la station balnéaire de Yalta face à la mer Noire, Assa possède plus de rebondissements qu'un roman d'Agatha Christie. Pour résumer, un jeune musicien underground a le béguin pour une belle infirmière. Le problème, c'est qu'Alika (jouée par la magnifique Tatiana Droubitch, qui était devenue la femme de Soloviev à l'époque) est la maîtresse d'un gangster. Indécise, la fille rêveuse aux grands yeux tristes se retrouve tiraillée entre les deux hommes, un criminel et un hipster.

Sergueï Soloviev/Mosfilm, 1987 Sergueï Soloviev/Mosfilm, 1987

Soloviev a innové en « garnissant » son film de musiciens de rock underground soviétiques : Avec Sergueï Bougaïev « Africa » dans le rôle principal, le chanteur d'Aquarium Boris Grebenchtchikov en tant que compositeur du film et le musicien rock légendaire Viktor Tsoï et son groupe Kino étant mis à l'honneur, Assa a ainsi été un triple régal pour fans de musique en Union soviétique. Ceux qui ont regardé le film n'ont tout simplement pas pu s'empêcher de chanter avec la légende du rock Viktor Tsoï à la fin du film: « Changements, nous attendons des changements ! »

Soloviev a décrit son film comme un « voyage dans l'inconnu ».

Dans cette autre publication découvrez dix acteurs russes de moins de 40 ans qui gagnent à être connus.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.