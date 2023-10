Les dix meilleurs films soviétiques pour enfants

En URSS, les autorités accordaient une grande importance à l’éducation de la jeune génération. Le cinéma pour enfants et adolescents était censé inculquer de «bonnes» valeurs aux futurs bâtisseurs du communisme.

1. Au royaume des miroirs déformants (1963)

Alexandre Rou, 1963/Studio Gorki Alexandre Rou, 1963/Studio Gorki

Un conte de fées sur la façon dont Olia, une petite fille turbulente, se retrouve dans un monde magique de l’autre côté du miroir, où elle rencontre son alter ego - Yalo. Dans ce monde, tous les noms sont inversés : le roi s'appelle Yagoupop (popougaï, perroquet) et ses principaux ministres sont Abaj (jaba, crapaud) et Nouchrok (korchoun, milan). Olia et Yalo luttent contre le mal et surmontent divers obstacles pour sauver un petit garçon nommé Gourd (droug, ami), condamné à mort.

De retour saine et sauve chez elle, Olia dit à sa grand-mère qu'elle s'est vue de l'extérieur et qu'elle se comportera bien désormais.

2. Soyez les bienvenus (1964)

Elem Klimov, 1964/Mosfilm Elem Klimov, 1964/Mosfilm

C’est l’été dans le camp des pionniers (scouts soviétiques). Le directeur, un homme très strict, suit toutes les règles à la lettre (même les plus absurdes) et expulse Kostia pour mauvaise conduite. Néanmoins, le gamin ne quitte pas le camp, et vit secrètement sous la tribune, où ses amis viennent lui rendre visite. Tout le camp est en ébullition car l'on prépare un concert à l'occasion de la fête des parents...

La comédie d'Elem Klimov a subi les foudres de la censure en raison d'une satire excessive (le film se moquait même du maïs, dont la culture était chère à Nikita Khrouchtchev). Cependant, contre toute attente, Khrouchtchev en personne a beaucoup apprécié le film et a personnellement autorisé sa sortie. Aujourd'hui, c'est l'un des films favoris de tous ceux qui ont grandi en URSS et la comédie la plus drôle sur les camps de pionniers.

3. Morozko, 1965

Alexandre Rou, 1964/Studio Gorki Alexandre Rou, 1964/Studio Gorki

Ce film, basé sur le conte populaire Morozko, rappelle un peu l'intrigue de Cendrillon. Une méchante marâtre déteste la jolie Nastenka, issue du premier mariage de son mari. En revanche, elle cède à tous les caprices de sa fille Marfoucha, un enfant gâté, et veut la marier au bel Ivan, qui est épris de Nastenka.

La belle-mère dit à son mari d'emmener Nastenka dans la forêt en hiver pour qu'elle meure de froid. Toutefois, la jeune fille est sauvée par le Père Noël russe (Ded Moroz), qui errait dans la forêt et s'étonne qu’à la question « As-tu chaud, ma fille ? » le prude demoiselle réponde par l’affirmative.

En 1965, le film a remporté le Grand Prix du programme jeunesse du Festival du Film de Venise, puis a raflé le Prix de l'Union soviétique.

4. Le Rock du Méchant Loup, 1976

Elizabeta Bostan, 1976/Mosfilm Elizabeta Bostan, 1976/Mosfilm

Cette comédie musicale est une interprétation libre du conte de fées Le Loup et les sept chevreaux. Pendant que maman-chèvre fait ses courses, le loup kidnappe les chevreaux et demande une rançon. Au casting figurent des stars comme Lioudmila Gourtchenko et Mikhaïl Boïarski.

En 1977, cette production conjointe soviéto-franco-roumaine a été récompensée à Venise lors d’un festival du film jeunesse.

5. Les Aventures de Bouratino, 1976

Leonid Netchaïev, 1975/Belarusfilm Leonid Netchaïev, 1975/Belarusfilm

Ce film musical culte en deux parties a été créé sur la base de l'histoire La petite clé d'or ou les aventures de Bouratino d'Alexeï Tolstoï, qui à son tour est une interprétation libre de Pinocchio de Carlo Collodi. Détail important, Bouratino, contrairement à son prototype italien, n'a pas le nez qui grandit lorsqu'il ment.

Le film comptait à son casting toute une constellation d’acteurs célèbres, de Vladimir Bassov et Rolan Bykov à Rina Zelenaïa. La bande originale du film a été écrite par le célèbre compositeur Alexeï Rybnikov.

6. Les Aventures d’Elektronik (1979)

Konstantin Bromberg, 1979/Comité d'État de l'URSS pour la radiodiffusion télévisuelle et radiophonique Konstantin Bromberg, 1979/Comité d'État de l'URSS pour la radiodiffusion télévisuelle et radiophonique

En URSS, le professeur Gromov crée un robot doté d'une intelligence artificielle : Elektronik. Il ressemble à un garçon ordinaire et va à l'école, où il démontre ses incroyables connaissances et ses capacités d’apprentissage fulgurantes. Elektronik commence même à éprouver des sentiments et se lie d'amitié avec d'autres enfants, mais des bandits le dérobent pour l'utiliser à des fins criminelles.

Cette comédie musicale en trois parties est devenue un film culte et sa bande sonore est incroyablement populaire. L'une des chansons les plus célèbres est Balançoire ailée de Iouri Entine et du compositeur Evgueni Krylatov.

7. Le Conte des voyages, 1982

Alexandre Mitta, 1982/Mosfilm Alexandre Mitta, 1982/Mosfilm

Dans une principauté fictive vit un garçon nommé Maï, qui possède un pouvoir magique lui permettant de trouver de l'or, mais chaque fois qu'il l'utilise, il est pris de migraine ; sa sœur Marthe lui interdit donc d’utiliser son don et ils vivent dans la pauvreté. Un jour, le méchant Gorgone kidnappe le garçon pour utiliser son superpouvoir, mais sa courageuse sœur part à sa recherche et le retrouve après 10 ans d'errance.

Le film d'Alexandre Mitta, tourné conjointement avec la Tchécoslovaquie et la Roumanie, combine des éléments de fantasy, de contes de fées et comporte également une bonne dose de références philosophiques. Par conséquent, il est souvent classé comme film pour adultes.

8. Les aventures de Petrov et Vassetchkine, Ordinaires et incroyables, 1983

Vladimir Alenikov, 1983/Studio d'Odessa Vladimir Alenikov, 1983/Studio d'Odessa

Deux copains pionniers - le courageux Petia Vassetchkine et le timide Vassia Petrov - sont amoureux de leur camarade de classe, la jolie Macha Startseva. Chacun d’eux essaie de démontrer ses talents à leur Dulcinée et de s'affirmer (souvent aux dépens de l’autre).

Petrov et Vassetchkine était l'un des films préférés des pionniers soviétiques. Cette comédie en deux parties regorge de musique et de chansons, ainsi que de représentations théâtrales auxquelles participent les enfants. Le film a une suite – Les vacances de Petrov et Vassetchkine, ordinaires et incroyables – sortie en 1984.

9. Mary Poppins, au revoir (1983)

Leonid Kvinikhidze, 1983/Comité d'État de l'URSS pour la radiodiffusion télévisuelle et radiophonique Leonid Kvinikhidze, 1983/Comité d'État de l'URSS pour la radiodiffusion télévisuelle et radiophonique

Cette comédie musicale a rendu célèbre dans toute l'URSS les œuvres de l'écrivaine anglaise Pamela Travers sur l’incroyable Mary Poppins. Nounou stricte mais juste, elle sait parler aux oiseaux et a un don avec les enfants.

Le rôle principal est joué par Natalia Andreïtchenko, à laquelle la chanteuse Tatiana Voronina prête sa voix dans le film. Il a donné à l'URSS plusieurs hits intemporels, dont le plus célèbre estVent de changement.

10 . L’Invitée du futur (1984)

Pavel Arsenov, 1984/Studio Gorki Pavel Arsenov, 1984/Studio Gorki

L'écolier Kolia Guerassimov se retrouve par hasard télétransporté cent ans après son époque. Il se promène dans le Moscou du futur et rencontre une jolie petite fille, Alissa Selezniova, la fille d'un professeur.

Ce film de science-fiction en cinq parties est basé sur l'histoire Cent ans plus tard de Kir Boulytchev. Il était projeté au cinéma pendant les vacances scolaires et a connu un succès incroyable auprès du jeune public. Tous les petits garçons du pays étaient amoureux d'Alissa Selezniova et la chanson du film Le beau est loin, ne sois pas cruel avec moi ! a fait un véritable carton.

