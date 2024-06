Plus de 1000 jours dans l’espace: que sait-on du cosmonaute russe Oleg Kononenko?

Le chef du détachement spatial est devenu la première personne au monde à avoir passé un total cumulé de plus de 2,5 ans à bord de l’ISS!

Le 5 juin 2024, Oleg Kononenko est devenu le premier cosmonaute au monde à avoir accumulé plus de mille jours sur la durée totale de ses vols spatiaux !

Le précédent record appartenait aussi à un cosmonaute russe : Guennadi Padalka avait passé plus de 878 jours en apesanteur. Kononenko a battu son record en février 2024.

Pour la cinquième fois dans l’espace

Aujourd’hui, Oleg Kononenko est à la tête de l’équipe de cosmonautes russes à bord de l’ISS. Pour lui, c’est déjà la cinquième mission, prévue pour un an. Il a entamé son cinquième vol spatial le 15 septembre 2023 et devrait revenir sur Terre le 23 septembre 2024. Il aura donc déjà passé 1 110 jours en orbite !

En avril de cette année, Kononenko est allé pour la sixième fois dans l’espace ouvert, hors du vaisseau. Cette fois-ci, il y a passé plus de six heures pour installer des équipements expérimentaux. Au total, le commandant a vécu près de 40 heures dans l’espace ouvert !

Le chemin des étoiles et le premier vol

Oleg Kononenko est né le 21 juin 1964 (ce qui signifie qu’il fêtera bientôt son 60e anniversaire dans l’espace). Il est né en République socialiste soviétique du Turkménistan, dans la ville de Tchardjoou (alors appelée Türkmenabat), où il a terminé ses études, puis est entré à l’Institut d’aviation de Kharkov, en RSS d’Ukraine.

Oleg est devenu un spécialiste des moteurs d’aéronefs, puis a travaillé dans un bureau d’études de Samara, où il concevait des systèmes électriques pour des engins spatiaux.

En 1996, Kononenko a entamé une formation de deux ans pour rejoindre l’escadron des cosmonautes et a été accepté à l’essai. Son premier vol spatial n’a eu lieu que dix ans plus tard : en 2008, il s’est envolé vers l’ISS. Le vol a duré 198 jours et il a effectué deux sorties extravéhiculaires.

En 2009, Kononeko s’est vu décerner le titre de Héros de la Fédération de Russie pour le courage et l’héroïsme dont il avait fait preuve lors de son vol spatial. Le pilote a également été décoré à plusieurs reprises de l’Ordre du mérite pour services rendus à la patrie et pour sa participation à l’exploration spatiale.

Cosmonaute et homme

Oleg Kononenko rêvait de devenir astronaute depuis son enfance. C’est pourquoi, dès la fin de ses études, il est allé travailler pendant un an comme préparateur de commande à la base technique aéronautique de sa ville natale. Puis, tout en étudiant à l’Institut de l’aviation, il s’est occupé du musée de la faculté de cosmonautique.

Oleg a étudié avec sa future femme. Tatiana est ingénieur concepteur. En 2003, le couple a eu des jumeaux, Andreï et Alissa.

Kononenko, bien qu’il soit un pilote d’essai sérieux, a apporté à l’ISS une atmosphère positive et s’est plus d’une fois distingué par sa créativité.

Par exemple, en 2011, il a emporté avec lui en orbite un khomous, instrument traditionnel iakoute semblable à la guimbarde, et en a joué en apesanteur.

En outre, Kononenko est connu pour être un photographe amateur. Il prend activement des photos à bord et partage sur les réseaux sociaux la vie quotidienne des cosmonautes en orbite.

En 2019, il a conquis les réseaux sociaux en postant d’incroyables images aérospatiales – des vues depuis l’espace de diverses villes, capitales mondiales et autres objets géographiques. Pour voir la galerie de photos spatiales de Kononenko, cliquez ici.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.