En images: douze vues esthétiques et parfaitement mélancoliques de Vladivostok

Des trous dans le béton, une clôture tordue, des piliers de pont imposants... Tous ces détails de l’« architectonique » de la ville inspirent l’un des plus célèbres photographes de rue de Vladivostok, Leonid Zveguintsev. Il photographie tout, des chiens errants aux gens ordinaires, leurs rêves et le paysage souvent décrépi qui sert de toile de fond dramatique à ces fragments de la routine urbaine.

« Dans mes œuvres, je cherche à relier des formes abstraites entre elles en deux dimensions », explique Leonid, tout en admettant qu’il n’a pas encore atteint la perfection qu’il recherche. Il accompagne chaque photo d’une légende philosophique.

Ainsi, Vladivostok. Un quart de ma vie a été consacré à cet endroit. Il est difficile de décrire ce sentiment.

C’est naturel. S’entourer d’autres personnes déforme la perception de la vie. Entourez-vous de vous-même.

Je peux toujours apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Nous sommes tous les deux gagnants d’une certaine manière.

Mon humeur change comme le flux de la mer. Écrasés par les gratte-ciel, nous sommes otages d’un embouteillage pour une heure de plus, et en même temps reconnaissants pour une nouvelle rafale de ce vent salé et rude.

Solitude. Quel mot à la mode. Je préfère la solitude parce qu’elle est plus honnête.

Il est difficile de dire à quel point les choses sont différentes ici par rapport au reste du monde. Je ne sais pas si ce sont des chevaux. Ce ne sont pas non plus des enfants. J’ai tout vu à la télévision.

L’avenir est peut-être trop brillant pour nous. Qui sait ?

Pour être honnête, je ne me sens pas redevable.

Février

Juin

Juin

Rue Lougovaïa, septembre

