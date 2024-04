Anastassia Limienko, la nouvelle prima ballerina de la scène russe 

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 30 mars dernier, Anastassia Limienko faisait ses débuts dans le rôle-titre d’Esméralda. À l’issue de la représentation fut annoncée sa promotion au rang de prima ballerina de la troupe du Théâtre académique musical de Moscou (Théâtre Stanislavksi et Nemirovitch-Dantchenko).

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Anastassia Limienko est née à Minsk, capitale de la Biélorussie. Elle a été formée à la danse à l’Académie de chorégraphie de Moscou. Elle y avait pour condisciple Joy Womack, une danseuse américaine qui a rejoint la troupe du Bolchoï, puis celle des Ballets du Kremlin. Après l’obtention de son diplôme en 2012, Anastassia Limienko, alors âgée de 18 ans, a été admise au Théâtre académique musical de Moscou, où elle a gravi tous les échelons : de membre du corps de ballet à prima ballerina. Elle est la cinquième danseuse de la troupe de ce théâtre seulement à avoir obtenu cette distinction.

Les spectateurs du Théâtre académique musical de Moscou se souviennent d’Anastassia Limienko dans les rôles de Gamzatti dans La Bayadère, de Marie dans Casse-Noisette, dans les rôles-titres de Blanche-Neige et de Sylphide et dans de nombreux autres encore.

Pour la jeune femme, l’honnêteté est la valeur la plus importante dans la vie. À la sortie de l’Académie de Chorégraphie, « lorsque l’on m’a invitée à rejoindre le Bolchoï et le Théâtre Stanislavski, j’ai choisi le second parce que je voulais devoir ma carrière à un travail honnête et non à des intrigues », a-t-elle confié dans une interview.

Anastassia Limienko est végétarienne et fait la promotion d’une alimentation équilibrée pour les danseuses qui leur évite de faire des régimes et de s’imposer des périodes de jeûne. Elle a été une des premières à parler ouvertement des mauvais comportements en la matière que s’imposent les danseuses de ballet. « Tout sacrifier sur l’autel de l’art ? Non ! La question ne devrait pas se poser ».

En dépit du peu de temps libre que lui laissent les répétitions, les représentations et les tournées, Anastassia Limienko ne néglige pas sa passion de la peinture à l’huile. Elle tient également un blog sur les réseaux sociaux. À la première personne, elle y raconte avec humour la vie du théâtre au firmament duquel elle brille maintenant.

