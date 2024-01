Pourquoi vous devriez lire de la littérature russe: l’opinion des lecteurs de Russia Beyond

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais il s’avère que nos abonnés sur les réseaux sociaux sont de grands fans de Tolstoï, Dostoïevski et d’autres grands écrivains. Et ils sont prêts à les défendre becs et ongles quand on les attaque! Voici ce qu’ils ont à dire.

Nous avons récemment publié un article au titre provocateur : Cinq raisons pour lesquelles vous ne devriez pas lire de littérature russe. Dans ce texte volontairement polémique, nous estimons que les romans russes classiques sont ennuyeux, trop verbeux, longs et déconnectés du monde moderne.

Nous avons intentionnellement omis les avertissements d’usage sur la nature ironique de cet article, jouant ainsi avec un genre que nous décririons comme des « anti-conseils », où le contexte indique clairement qu’il faut entendre le contraire de ce qui est écrit. Inutile de dire que notre position réelle sur la littérature russe est aux antipodes de celle défendue dans cet article !

De leur côté, les lecteurs de notre chaîne Telegram ont défendu avec passion des personnalités comme Tolstoï et Dostoïevski. Leurs réponses puissantes, remplies d’idées et d’appréciations très personnelles, ont permis de réaffirmer la valeur la littérature russe. Vous trouverez ci-dessous un résumé de leurs arguments les plus convaincants (certaines citations ont été légèrement modifiées pour plus de clarté).

La vie est un miroir de la littérature

Oliviana Pandan Nikolai partage son expérience de lecture de L’Idiot et des Frères Karamazov de Dostoïevski.

Cadre tiré du film Ivan Pyriev/Mosfilm, 1958 Ivan Pyriev/Mosfilm, 1958

« J’ai trouvé les deux romans déprimants, ils ont eu un impact énorme sur moi, notamment sur ma vie quotidienne. Mais je peux surmonter cela. C’est la vie. Il y a des hauts et des bas », écrit-elle.

Découverte de soi à travers la souffrance

Xiaolongnü cite un mème populaire : « Dans la littérature russe, le personnage, l’auteur et parfois le lecteur souffrent. Quand tous les trois souffrent, cela devient un chef-d’œuvre ».

Au-delà du trait d’humour, Xiaolongnü exprime avec éloquence comment ces œuvres offrent un aperçu profond de la psyché et de l’expérience humaines, encourageant à lutter contre l’injustice et fournissant une inspiration afin de faire des choix moraux.

Un thème commun de la littérature russe est que les personnages se retrouvent dans des situations auxquelles ils ne peuvent échapper, note Xiaolongnü.

Cadre tiré du film Eugène Onéguine Roman Tikhomirov/Lenfilm, 1958 Roman Tikhomirov/Lenfilm, 1958

Onéguine et Raskolnikov se sentent à la fois exclus et supérieurs, mais ils sont finalement incapables pas changer leur situation.

Cadre tiré du film Anna Karénine Alexandre Zarkhi/Mosfilm, 1967 Alexandre Zarkhi/Mosfilm, 1967

Ces œuvres dépeignent fréquemment des histoires d’amour tragiques, comme la relation d’Anna Karénine et Alexeï Vronski, qui ont rarement une fin heureuse.

Ne pas l’apprécier est un mauvais signe pour la société

« Si nous ne pouvons pas l’apprécier, nous sommes perdus », affirme Liza Maciejewski. Elle note que de nombreuses personnes pourraient aujourd’hui ne pas avoir les capacités nécessaires afin de se lancer dans une exploration émotionnelle et psychologique aussi profonde.

Elle aide à approfondir nos vies

Peter Byrne, qui a relu Crime et châtiment après plus de 50 ans, le trouve toujours aussi percutant.

Cadre tiré du film Crime et châtiment Lev Koulidjanov/Studio Gorki, 1969 Lev Koulidjanov/Studio Gorki, 1969

« C’est vraiment magnifique. Nous vivons des vies tellement superficielles, pour beaucoup d’entre nous. Il est important d’écouter les voix qui pénètrent la psyché et révèlent des couches de sensibilité humaine qui nous enrichissent, nous font grandir, nous mettent au défi et peut-être nous comblent », dit Peter.

Il estime que la littérature russe révèle des vérités humaines universelles qui transcendent les frontières culturelles et temporelles.

Elle offre un aperçu du passé

Ernest Tomic, quant à lui, souligne que les classiques, en général, sont intemporels. Certes, ils contiennent des éléments qui ne reflètent peut-être plus les valeurs actuelles, mais ils servent également de fenêtres sur le passé, offrant un aperçu des pensées et des sentiments qui habitaient les personnes d’une autre époque. Ces œuvres peuvent encore être appréciées pour de nombreuses raisons, notamment parce qu’elles sont souvent magnifiquement écrites et racontent des histoires fascinantes.

« Il y a des histoires dans la Bible, par exemple, qui sont choquantes. Faut-il supprimer, modifier ou censurer ces passages pour les mettre en accord avec les valeurs actuelles ? Je pense que ce serait une grossière erreur », écrit Ernest.

