Si l’Idiot de Dostoïevski m’était conté en quelques mots

Résumé ultra bref Un homme intrinsèquement vertueux et désintéressé navigue dans les méandres de la société mondaine de Saint-Pétersbourg. Perçu comme un « mouton noir » par des personnes corrompues et dépravées, il n’abandonne pas son amour christique pour les âmes des pécheurs et devient finalement fou.

L’histoire

Après plusieurs années passées dans un établissement psychiatrique en Suisse, le prince Mychkine se rend à Saint-Pétersbourg. Dans le train, il rencontre un homme qui répond au nom de Rogojine.

Ivan Pyriev/Mosfilm, 1958 Ivan Pyriev/Mosfilm, 1958

Héritier d’une grande fortune après la mort subite de son père, Rogojine envisage d’épouser une femme superbement belle mais entretenue nommée Nastasia Filippovna, qu’il aime désespérément malgré sa réputation.

Arrivé à Saint-Pétersbourg, le prince Mychkine rencontre des parents éloignés, le général Epantchine et sa femme ainsi que leur secrétaire, Gabriel.

Les lecteurs apprennent que le général Epantchine, Gabriel et un homme puissant et riche nommé Afanase Totzky – qui a abusé sexuellement de Nastasia Filippovna alors qu’il l’avait sous son aile en tant qu’orpheline, mais s’est lassée d’elle quand elle est devenue une femme adulte car elle nourrissait une colère tenace contre lui et avait un caractère incontrôlable – ont tous leurs propres desseins concernant l’avenir de cette femme.

Ivan Pyriev/Mosfilm, 1958 Ivan Pyriev/Mosfilm, 1958

Totzky veut se débarrasser d’elle et est prêt à fournir une dot substantielle à l’homme qui l’épousera. Le général Epantchine souhaite également que Nastasia se marie, car il a l’intention de donner l’une de ses filles à Totzky, percevant le mariage comme une affaire lucrative. Au contraire, le secrétaire du général, Gabriel, veut épouser Nastasia non seulement parce qu’il la trouve attirante, mais aussi parce qu’il rêve d’obtenir la dot de 75 000 roubles.

Entre-temps, la plus jeune fille du général, nommée Aglaïa, s’éprend du prince Mychkine, homme sincère, désintéressé et attentionné. Cependant, ce dernier est trop innocent pour se rendre compte de son attraction pour sa personne.

Ivan Pyriev/Mosfilm, 1958 Ivan Pyriev/Mosfilm, 1958

Conscient qu’un mariage avec Aglaïa lui promet des avantages sociaux et financiers encore plus substantiels, Gabriel ne veut pas épouser Nastasia tant qu’il ne sera pas sûr qu’il n’a aucune chance avec la première. Le prince Mychkine devient involontairement intermédiaire entre Gabriel et Aglaïa, mais découvre bientôt que cette dernière n’éprouve qu’aversion pour son fiancé potentiel et le refuse.

Le prince Mychkine et Rogojine étant devenus proches, Mychkine évoque ses sentiments pour Nastasia à son ami. Jaloux, Rogojine tente d’assassiner Mychkine, mais ce dernier fait une crise d’épilepsie, obligeant Rogojine à renoncer à son plan. Mychkine ayant repris ses esprits, il démontre une fois de plus son profond altruisme en s’excusant auprès de Rogojine pour avoir soupçonné son ami de vouloir le tuer.

Le prince Mychkine nourrit des sentiments pour Nastasia et Aglaïa. Son amour pour Nastasia est mû par la compassion, tandis que ses sentiments pour Aglaïa sont passionnels. Et il finit par choisir l’amour par compassion.

Ivan Pyriev/Mosfilm, 1958 Ivan Pyriev/Mosfilm, 1958

Le mariage est arrangé, mais Nastasia change d’avis au dernier moment. Cette dernière croit que son futur mari est trop bon et trop pur pour l’épouser et l’abandonne pour Rogojine le jour du mariage.

Le prince Mychkine tombe sur Rogojine, qui l’invite à son domicile, et lui montre le cadavre de Nastasia qu’il vient d’assassiner. Rogojine tombe malade, Mychkine tente d’apaiser son ami dévasté et d’alléger ses souffrances.

Lorsque les deux hommes sont découverts, Rogojine est en piètre état, et Mychkine a perdu la raison, devenant un « idiot ». Par la suite, Rogojine est jugé pour meurtre et condamné à l’exil en Sibérie. Mychkine est réinterné dans l’établissement psychiatrique suisse avec peu d’espoir d’en sortir un jour.

L’histoire du roman

En écrivant L’Idiot, Dostoïevski a entrepris d’explorer comment un personnage rappelant le Christ - le prince Mychkine - se comporterait dans une société moderne corrompue. L’écrivain dépeint une âme désintéressée et intrinsèquement pure plongée dans un chaos social caractérisé par des inégalités sociales et financières omniprésentes.

Les autres personnages de Dostoïevski sont humains, trop humains : malgré des personnalités et des situations différentes, ils oscillent entre salut et destruction, mais sont incapables de se débarrasser de leurs pires tendances pour ressembler au prince Mychkine, si bon et vertueux, mais que les autres le perçoivent comme un « idiot » incapable de vivre dans la société mondaine.

À la fin du roman, le héros devient littéralement un simple d’esprit, emporté par une dépression nerveuse dont il est incapable de se remettre.

Ayant réalisé un travail philosophique monumental en écrivant L’Idiot, Dostoïevski n’était pas satisfait de son roman. Les lecteurs contemporains n’ont pas non plus été emballés par cette œuvre. Néanmoins, au fil du temps, le livre s’est imposé comme l’une des œuvres incontournable de la littérature classique russe.

