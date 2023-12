Piyala – AIGEL: cette chanson tatare qui a inondé TikTok et les plateformes musicales mondiales

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il est pratiquement impossible de faire défiler les vidéos sur TikTok ou YouTube sans tomber sur cette chanson. Alors que certains blogueurs l’utilisent pour créer l’ambiance de leurs vidéos mélancoliques, d’autres découpent des salades, le tout au rythme de cette mélodie entraînante. Piyala est devenue une véritable sensation.

Piyala est une chanson publiée en 2020 par le groupe de hip-hop électronique AIGEL. Le duo se compose de la poétesse Aïguel Gaïssina et du musicien Ilia Baramia. Aïguel, d’origine tatare, est native de la ville de Naberejnyé Tchelny, dans la République du Tatarstan, en Russie.

Piyala est une de leurs chansons les plus populaires et le titre de l’album du même nom. La composition est chantée en langue tatare. Le mot « piyala » (пыяла) désigne littéralement un bol en céramique originaire d’Asie centrale. En tatar, ce mot signifie également « verre » et « fragments de verre ».

Selon Aïguel, les paroles de la chanson racontent l’histoire d’une fille qui a souffert et a eu le cœur brisé à cause d’un être cher.

Le titre Piyala est sorti en 2020 et a été diffusé pour la première fois sur la principale chaîne de télévision russe, Pervy Kanal. La chanson était initialement prévue pour la série télévisée russe Topi (« Marais »), mais n’a finalement pas figuré dans sa ligne musicale.

Le véritable succès est venu en 2023, lorsque la chanson est devenue la bande originale de la série Slovo patsana: krov’ na asfal’te (Слово пацана. Кровь на асфальте, Parole de mec: sang sur l’asphalte).

Jora Kryjovnikov/Toomuch Production, 2023 Jora Kryjovnikov/Toomuch Production, 2023

Cette série, qui traite du monde criminel des adolescents des années 1980 dans le Tatarstan soviétique et dont l’intrigue se déroule à Kazan, a été diffusée pour la première fois en novembre 2023 et est devenue incroyablement populaire en Russie. La chanson Piyala est souvent utilisée pour accompagner les moments les plus intenses de la série.

Elle est alors rapidement arrivée en tête de tous les classements et plateformes musicales russes, y compris Yandex Music et VK Music, et est devenue virale sur TikTok en Russie. Bientôt, elle s’est également retrouvée en tête des listes mondiales sur Shazam, Apple Music et Spotify, et a fait son entrée dans le TikTok Billboard Top 50.

Dans cet autre article, découvrez ces hits en langues minoritaires de Russie n’ayant (presque) rien à envier à Beyoncé et Soprano.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.