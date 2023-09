Cinq œuvres d’Evgueni Vodolazkine à lire absolument

Evgueni Vodolazkine, l’un des écrivains russes contemporains les plus populaires et acclamés par la critique, a été traduit dans des dizaines de langues. Ses romans et ses nouvelles méritent vraiment d’être lus!

Evgueni Vodolazkine est un grand nom contemporain de l’Olympe littéraire russe, la sortie de chacun de ses livres étant très attendue par les lecteurs et les critiques. Philologue et historien, Vodolazkine est spécialisé dans la Russie médiévale, et a été l’élève du légendaire universitaire Dmitri Likhatchev.

Les livres de Vodolazkine sont très différents les uns des autres, mais ils ont un point commun : tous étudient le passé, le présent et la question du temps dans une perspective historique. Voici cinq livres de cet auteur que nous vous recommandons vivement !

Soloviev et Larionov (2009)

Dans les années 1990, Soloviev, un étudiant de troisième cycle, écrit un article sur le général de l’Armée blanche Larionov et son sort pendant la révolution bolchevique et la guerre civile russe. Le rôle de Larionov dans la campagne militaire étant intimement lié à la Crimée, Soloviev se rend sur la péninsule pour une conférence consacrée à la vie du général. Curieusement, les destinées du général de la guerre civile et d’un étudiant des années 1990 semblent s’entremêler.

Le roman décrit notamment avec une bonne dose d’ironie les recherches et conférences scientifiques auxquelles Vodolazkine a participé au cours de sa carrière.

Les Quatre vies d’Arseni (2012)

La structure du roman rappelle une hagiographie, une histoire de la vie des saints. Dans la Russie du XVe siècle, terrassé par le chagrin après avoir perdu sa femme bien-aimée, un jeune homme nommé Arseni consacre sa vie à la prière et entreprend une odyssée spirituelle. Adoptant le nom de Laurus, il devient moine puis « fol en Christ », arborant un aspect des plus négligés. Il parcourt la Russie et le monde, fait un pèlerinage à Jérusalem et s’installe finalement en tant que moine ermite dans une forêt, où il reçoit et guérit les malades.

Evgueni Vodolazkine, philologue et spécialiste de la littérature russe médiévale, livre ici un roman inclassable devenu un bestseller en Russie. Cette œuvre regorge de dialogues en russe ancien et de détails très réalistes, raison pour laquelle son auteur a été surnommé « l’Umberto Eco russe ».

L’Aviateur (2016)

Dans le cadre d’une expérience, le héros du roman est cryogénisé dans un laboratoire secret du goulag, puis décongelé et ramené à la vie dans les années 1990. Alors qu’il parcourt les rues de sa Leningrad natale, aujourd’hui Saint-Pétersbourg, il est choqué par la foule des changements, jusqu’aux odeurs et aux sons. Finalement, il rencontre la petite-fille d’une femme qu’il aimait jadis et découvre qu’elles se ressemblent beaucoup...

Une nouvelle réflexion du Vodolazkine historien sur les époques et la façon dont elles affectent la vie des gens. Un homme du début du XXe siècle sera-t-il capable de mener une vie régie par de nouvelles lois, de longues décennies plus tard ?

Le protagoniste, Gleb Ianovski, est un célèbre musicien et guitariste virtuose. Au faîte de sa carrière, il perd la capacité de jouer car il est atteint de la maladie de Parkinson. Comprenant qu’il ne pourra bientôt plus faire de musique, il se remémore sa vie et, surtout, essaie de sauvegarder des souvenirs bientôt voués à disparaître.

De son enfance soviétique à Kiev, en passant par sa jeunesse, ses études à Leningrad et son premier amour, jusqu’à la perte du sentiment de « grand pays » après la chute de l’Union soviétique… Gleb est contraint de reconnaître que sa « vie d’avant » est terminée, et doit donner un nouveau sens à son existence…

La Maison et l’île, ou l’Instrument du langage (2020, non traduit)

De longues années d’étude des écrits historiques ont incité Vodolazkine à inventer sa propre chronique d’une île fictive. Le temps passe, des guerres et des pandémies se produisent et les événements se succèdent, tout comme les dirigeants. Certains d’entre eux rappellent de vrais personnages historiques, mais ils ne sont que symboliques. Une touche unique est ajoutée par le fait que toute cette saga est commentée par le prince Parthenius et la princesse Ksenia, qui ont plus de 300 ans et sont les seuls témoins vivants de tous les événements.

Dans cette perspective, lorsque l’on examine l’histoire d’un lieu depuis le Moyen-âge jusqu’à l’époque moderne, il semblerait que le progrès ne soit qu’un mythe et qu’en réalité rien ne change, surtout les humains. Vodolazkine ironise également sur la façon dont l’histoire est sans cesse réécrite, selon chaque politique en vigueur à une époque donnée.

