Dans le «meilleur des mondes», les rêves restent parfois des rêves et ne se réalisent pas. Cependant, chacun devrait essayer de donner un sens à sa vie malgré les circonstances, et ce livre russe peut vous y aider.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Quand les mots s'arrêtent, la musique commence ». Cet aphorisme, qui a été attribué à de nombreuses personnes célèbres (mais est très probablement de Heinrich Heine), correspond parfaitement à ce roman traduit en français, Brisbane. Evgueni Vodolazkine, l'un des auteurs russes les plus populaires, a déjà acquis une renommée en Occident ; plusieurs de ses œuvres antérieures ont été traduites dans de nombreuses langues.

Chaque roman de Vodolazkine est un événement majeur en Russie.

Evgueni Vodolazkine est philologue et médiéviste, et est élève de l'universitaire soviétique Dmitri Likhatchev. Après de nombreuses années de recherche sur le Moyen Âge russe, en particulier sur la littérature et les chroniques médiévales, Vodolazkine a fait ses débuts sur la scène littéraire avec son roman Les Quatre vies d’Arseni. C'est l'histoire d'un fol en Christ médiéval qui a apporté à son auteur le surnom d’« Umberto Eco russe ».

Dans Soloviov et Larionov, un étudiant fait des recherches historiques sur un officier de l'armée blanche pendant la guerre civile russe - le général Larionov. Soloviov part en Crimée pour assister à une conférence consacrée à la vie de Larionov, et d'une manière étonnante mais intéressante, leurs destins s'entremêlent...

>>> Dix excellents romans pour mieux comprendre l'histoire russe

Une autre œuvre brillante, L’Aviateur, est une histoire postmoderne qui évoque un prisonnier du goulag soviétique qui a été expérimentalement gelé puis ramené à la vie dans les années 1990. Comment va-t-il gérer les nouvelles réalités de sa ville natale, où tout lui semble inconnu, même les odeurs ?

Intrigue déchirante

Le protagoniste de Brisbane, Gleb Yanovski, est un célèbre musicien et guitariste virtuose. Au sommet et de sa carrière, il perd la capacité de jouer à cause de la maladie de Parkinson. Comprenant qu'il ne pourra bientôt plus se produire, il essaie de se remémorer sa vie, et surtout, de sauver sa mémoire qui pourrait bientôt disparaître.

De doux souvenirs de l'Ukraine soviétique et de sa grand-mère, de son enfance à Kiev, de sa jeunesse et de ses études à Leningrad, de la vie dans un dortoir, de son premier amour et, finalement, la perte de sens de sa patrie après l'effondrement de l’URSS... S’étant retrouvé en Allemagne, Gleb revisite les scènes lumineuses de sa vie. Il semble avoir été partout - et peut-être que le seul endroit qui reste est Brisbane, en Australie, où il rêvait autrefois de voyager.

« Le roman n'a absolument rien à voir avec la ville de Brisbane, déclare Evgueni Vodolazkine. Brisbane est un symbole du fait d'être à l'autre bout du monde, le but des rêves, de l'effort, qui, bien sûr, est inaccessible ».

D'âge moyen, Gleb doit reconnaître que tout ce qui l'entourait a disparu ; il cherche à réapprendre à vivre et à donner un nouveau sens à sa vie...

Déclaration philosophique sur le temps et le sens de la vie

Evgueni Vodolazkine Sergueï Karpoukhine/TASS Sergueï Karpoukhine/TASS

Dans un certain sens, chaque roman de Vodolazkine parle du temps. Brisbane montre que le temps n'existe pas réellement, et que ce qui existe est présent qui doit être pleinement vécu. Que peut désormais trouver ce guitariste virtuose ? N'ayant jamais eu d'enfants, Gleb rencontre par hasard une fille de 13 ans incroyablement talentueuse, Vera. Elle est pianiste... et est atteinte d'un cancer.

>>> Les dix meilleurs livres russes des années 2010

Profondément immergés dans la musique, tous deux commencent à faire de la musique ensemble. Ils deviennent très proches à cause de leurs maladies, et voient la musique comme un refuge contre leur fin prochaine. Ensemble, ils prévoient de donner un dernier concert…

Admiratifs de ce roman, dans lequel Vodolazkine joue avec les langues russe et ukrainienne, les critiques le qualifient de livre le plus musical de la littérature russe. La magie de Vodolazkine se situe au niveau des idées et de l'intrigue…

Dans cette autre publication découvrez sept romans russes contemporains à lire absolument.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.