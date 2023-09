Dix paysages d’automne poétiques peints par des artistes russes

Russia Beyond

L’été est terminé, mais ce n’est pas une raison pour se décourager. L’automne russe est capable d’étonner n’importe qui par sa beauté et a inspiré de nombreux artistes russes.

Après Un matin dans une forêt de pins, c’est le deuxième tableau le plus célèbre d’Ivan Chichkine. Dans cette œuvre, le grand paysagiste représente une fois de plus la forêt russe avec des détails exceptionnellement réalistes.

Ivan Chichkine. Automne doré, 1888 Ivan Chichkine. Automne doré, 1888

Isaac Levitan adorait peindre à cette période de l’année. Au total, il a créé plus de 100 paysages d’automne. Son Automne doré est le plus populaire d’entre eux.

Isaac Levitan. Automne doré, 1895 Isaac Levitan. Automne doré, 1895

Jour d’automne. Sokolniki est un paysage unique de Levitan, qui représente une femme se promenant dans ce parc moscovite. Ce qui est intéressant, c’est que la figure de la femme n’a pas été peinte par l’artiste lui-même, mais par son ami, le peintre Nikolaï Tchekhov, frère du dramaturge Anton Tchekhov.

Isaac Levitan. Jour d’automne. Sokolniki, 1879 Isaac Levitan. Jour d’automne. Sokolniki, 1879

Pour Levitan, la fin des années 1870 a été l’une des périodes les plus difficiles de sa vie. Un décret de 1879 a interdit aux Juifs de vivre à Moscou et le peintre a été expulsé de Saltykovka, où il a réalisé ce paysage.

Isaac Levitan. Chênaie. Automne, 1880 Isaac Levitan. Chênaie. Automne, 1880

De nombreuses peintures de Polenov représentent des lieux intimes où il a longtemps vécu, notamment les rives de la rivière Oka. Son tableau Automne doré ne fait pas exception et compte parmi les œuvres les plus importantes de l’artiste.

Vassili Polenov. Automne doré, 1893 Vassili Polenov. Automne doré, 1893

L’œuvre de Stanislav Joukovski comprenait non seulement des paysages, mais aussi des ornements extérieurs et intérieurs des domaines de la noblesse russe. Dans sa toile Automne. Véranda, il a combiné avec succès ses deux sujets préférés.

Stanislav Joukovski. Automne. Véranda, 1911 Stanislav Joukovski. Automne. Véranda, 1911

Feuilles tombées est l’une des œuvres les plus célèbres d’Isaak Brodsky, même si l’artiste n’aimait pas trop peindre des paysages. La majeure partie de ses tableaux étaient des portraits de dirigeants soviétiques, notamment de Vladimir Lénine et de Joseph Staline.

Isaak Brodsky. Feuilles tombées, 1913 Isaak Brodsky. Feuilles tombées, 1913

Automne doré d’Ilia Ostroukhov a été peint à Abramtsevo, un domaine appartenant au philanthrope russe Savva Mamontov. Patronnés par lui, de nombreux autres artistes russes ont travaillé sur leurs toiles dans cet endroit.

Ilya Ostroukhov. Automne doré, 1886 Ilya Ostroukhov. Automne doré, 1886

L’automne tel que le dépeint Efim Volkov n’est pas une débauche de couleurs ludique : feuilles mortes, temps froid, octobre est là.

Efim Volkov. Octobre, 1883 Efim Volkov. Octobre, 1883

L’automne russe a inspiré non seulement les réalistes, mais aussi les impressionnistes. La toile Automne. Rowan et le bouleau montre l’abondance habituelle des couleurs automnales, mais est peinte d’une manière légèrement différente des paysages plus traditionnels.

Igor Grabar. Automne. Rowan et le bouleau, 1924 Igor Grabar. Automne. Rowan et le bouleau, 1924

