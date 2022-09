L’automne doré dans les photos de l’ère soviétique

Feuilles mortes et couleurs rouge et orange ardentes autour – la saison la plus triste et, sans doute, la plus belle capturée dans ces clichés de photographes soviétiques.

Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

L’automne est considéré comme la période la plus romantique de l’année. Cette saison a d’ailleurs inspiré les plus grands poètes russes, dont Alexandre Pouchkine et Sergueï Essenine, qui estimaient que sa beauté « d’adieu » ravissait les yeux.

Les artistes russes appréciaient en outre l’extravagance des couleurs automnales et l’ambiance lumineuse propre à cette saison.

Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

En Russie, l’arrivée de l’automne est associée à la rentrée scolaire, fixée au 1er septembre. Trois mois de chaleur estivale et de repos sont terminés et les élèves reprennent le chemin de l’école.

Le plus souvent, en parlant de cette saison en Russie, l’on utilise l’adjectif « doré ». Et ce n’est point un hasard, car l’automne est vraiment doré dans cette contrée.

En Russie, chaque saison a ses conditions météorologiques particulières et automne rime avec arbres couverts de feuillage jaunissant et rouge, tapis de feuilles mortes et promenades sous la pluie. En septembre, les températures peuvent encore rester clémentes et, d’habitude, le vrai froid automnal ne s’abat sur la partie européenne du pays qu’en octobre.

Il est temps d’enfiler des vêtements de couleurs vives et de se débarrasser de la dépression automnale, souvent causée par l’arrivée du froid, les couleurs mornes du ciel et l’appréhension des longs mois d’hiver à l’horizon.

Pendant les journées ensoleillées, les Russes ont tendance à sortir se promener.

Les parents luttent contre les symptômes du rhume, tandis que les enfants, très chaudement habillés, profitent de leur temps à l’extérieur.

Les bouleaux et érables se couvrent quant à eux de couleurs rouge, jaune ou orange, transformant les endroits habituels en domaines merveilleux.

Dans les rues, vous croiserez sans doute des passants avec des bouquets de feuilles mortes. Chez eux, ils sécheront quelques-unes d’entre elles entre les pages de livres pour ne les retrouver que des années plus tard, soigneusement pressées et séchées.

Et pendant que les uns s’amusent en jouant avec les feuilles et composent leurs bouquets, d’autres nettoient. Depuis l’ère soviétique, les Russes ont pris l’habitude de déblayer les feuilles mortes pour ne pas encombrer les rues, faute de quoi, au printemps, quand la neige aura fondu, elles se transformeront en compost puant et sale.

Pendant cette saison, tout prend un air différent, même le lac Baïkal...

A. Volkov/Sputnik A. Volkov/Sputnik

... les rives pittoresques du fleuve Volga,

Iouri Somov/Sputnik Iouri Somov/Sputnik

... ou l’ancienne résidence des têtes couronnées à Tsarskoïé Selo, près de Saint-Pétersbourg.

Qui plus est, c’est le temps de ramasser des champignons.

V. Popov/Sputnik V. Popov/Sputnik

Il y en a plein et certains Russes sont vraiment obsédés par l’idée de leur cueillette.

Semion Maïsterman/TASS Semion Maïsterman/TASS

Ainsi que par les récoltes

Nikolaï Dobrovolski/Sputnik Nikolaï Dobrovolski/Sputnik

… et la chasse.

Or, les leaders soviétiques ne faisaient pas exception. Sur la photo : Leonid Brejnev.

L’automne soviétique devait sa couleur rouge non seulement aux arbres, mais aussi à la principale fête automnale, célébrant l’anniversaire de la Révolution d’octobre. Le 7 novembre de chaque année, le pays assistait à un grand défilé avec des pancartes et des bannières rouges.

Dans cet autre article, admirez de sublimes photographies prises aux quatre coins de la Russie durant le sublime automne doré.

