Les dix plus grands artistes-peintres russes de tous les temps

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Andreï Roublev (env. 1360-1428(30))

Icône de la Trinité Domaine public Domaine public

Le plus célèbre peintre d’icônes qui a vécu au tournant des XIV-XVe siècles. Peu de ces œuvres – icônes et fresques murales – sont arrivées à nos jours. Son icône la plus connue, La Trinité, a été peinte dans les années 1420 pour la laure de la Trinité-Saint-Serge et c’est la première fois que le dogme chrétien sur la trinité divine a été formulé visuellement (plus de détails ici). Récemment, il a été décidé de rendre cette icône à la laure (depuis l’époque soviétique, elle était conservée à la galerie Tretiakov).

Alexandre Ivanov (1806-1858)

L'Apparition du Christ au peuple Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

La peinture religieuse a occupé une grande place dans la peinture russe jusqu’à la fin du XIXe siècle. L’un de ses plus brillants représentants est Alexandre Ivanov. Il a travaillé pendant 20 ans sur son œuvre la plus connue – L’Apparition du Christ au peuple, qui a été une sensation. Le tableau a été racheté par Alexandre II, qui l’a ensuite offert au Musée Roumiantsev, où une salle entière a été construite pour l’occasion.

L’œuvre, qui a émerveillé ses contemporains, continue d’influencer les peintres : par exemple, un classique d’art contemporain, Erik Boulatov, lui a dédié Tableau et spectateurs.

Ivan Aïvazovski (1817-1900)

La Neuvième Vague Musée russe Musée russe

Le plus grand mariniste russe est né au bord de la mer Noire en Crimée et y a passé la majorité de sa vie, observant les paysages maritimes et les dépeignant. Aïvazovski était aussi officier, peintre de l’état-major de la marine, a beaucoup voyagé en Europe, et même aux États-Unis – et n’a pas arrêté d’y représenter l’élément de l’eau. Son tableau le plus connu et le plus expressif est sûrement La Neuvième Vague. Il montre la mer après la tempête. Les naufragés se sauvent en attrapant les débris du mât et regardent, inquiets, l’énorme vague, qui s’apprête à leur tomber dessus.

Ilia Répine (1844-1930)

Ivan le Terrible et son fils Ivan le 16 novembre 1581 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

L’un des plus grands réalistes russes est devenu célèbre dans différents genres. Ses portraits se distinguent par une incroyable vivacité et naturalité (notamment, il a peint plus d’une dizaine de portraits de Léon Tolstoï). Il a aussi réalisé des toiles historiques légendaires comme Ivan le Terrible et son fils Ivan le 16 novembre 1581.

Les Bateliers de la Volga Musée russe Musée russe

Ou encore la monumentale Session solennelle du Conseil d'État du 7 mai 1901, où figurent plus de 60 portraits d’officiels. L’une des œuvres les plus connues de Répine – Les Bateliers de la Volga – se réfère à la peinture de genre.

Ivan Chichkine (1832-1898)

Un matin dans une forêt de pins Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Génie des paysages réalistes et admirateur de la forêt russe, il a peint des dizaines de toiles au centre desquelles se placent les forêts, les bosquets et les chênaies. Sa peinture la plus connue est, bien sûr, Un matin dans une forêt de pins (les ours ont été peints par Constantin Savitski). Chichkine joue brillamment avec la lumière et les ombres, sa forêt réussit à être brumeuse ou hivernale, et il arrive que les rayons de lumière passent à travers la cime des arbres.

Champ de seigle Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Une autre de ces œuvres culte – Champ de seigle – montre une voie de campagne dans un champ de seigle doré – et des pins, si aimés par l’artiste. Chichkine a été impitoyablement répliqué au temps soviétique, ses tableaux se retrouvaient sur des timbres, des posters et même des emballages de bonbons.

Valentin Serov (1865-1911)

La Jeune Fille aux pêches Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Réaliste et moderniste, Serov était un élève de Répine. Il est tout d’abord connu pour ses travaux de portraitiste – il réalisait des commandes pour la famille impériale, les empereurs eux-mêmes et des personnalités célèbres, comme la princesse Youssoupoff, le compositeur Rimski-Korsakov, ou ses collègues peintres. L’un de ses tableaux les plus prisés aujourd’hui est La Jeune Fille aux pêches – le portrait de la fille du mécène Savva Mamontov.

Portrait d'Ida Rubinstein Musée russe Musée russe

Dans ses peintures tardives, l’on s’éloigne du réalisme et l’on ressent l’influence de l’Art nouveau. Ses plus célèbres tableaux de cette période sont le Portrait d'Ida Rubinstein et L'Enlèvement d'Europe.

Vassili Sourikov (1848-1916)

Le Matin de l'exécution des streltsy Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Sourikov est le maître de l'historicisme dans la peinture russe. Il a « ressuscité » tout un pan d’histoires oubliées. L’un de ses premiers et plus connus tableaux historiques est Le Matin de l’exécution des streltsy. Il montre la place Rouge, la cathédrale Basile-le-Bienheureux et les streltsy, qui d’un ordre de Pierre le Grand ont été exécutés pour leur révolte en 1698.

La Boyarine Morozova Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Beaucoup de ses peintures étaient d’une manière ou d’une autre liées à la Sibérie, vu que le peintre lui-même était originaire de Krasnoïarsk et a pu observer comment vivaient les vieux-croyants (ce qui a conduit à la création de La Boyarine Morozova), les exilés et les colons (le tableau Menchikov à Beriozovo montre comment ce jadis très important haut placé du gouvernement et proche de Pierre le Grand s’est retrouvé en exil en Sibérie dans sa pauvre petite izba).

Vassili Kandinsky (1866-1944)

Composition VII Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Kandinsky est considéré comme l’un des pères-fondateurs de l’art abstrait. Dans les années 1910, après de nombreuses expériences, il a créé les premières peintures et compositions sans objet, qui sont ensuite devenues ses cartes de visite. Il jouait inlassablement avec les formes, la géométrie et les couleurs. Ne tolérant pas l’idéologie de l’art soviétique, le peintre a émigré en Allemagne, puis en France, depuis laquelle ses peintures se sont répandues dans les musées du monde entier. Et son Image aux lignes blanches est devenue l’une des toiles vendues aux enchères les plus chères de tous les temps.

Kasimir Malevitch (1879-1935)

Carré noir sur fond blanc Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Malevitch est l’un des peintres les plus originaux de l’avant-garde russe. Ses premières peintures étaient plutôt figuratives, on y sentait l’influence de l’impressionnisme (Printemps. Jardin fleuri, 1914) et du fauvisme (Autoportrait, 1908). Cependant, il s’est progressivement dirigé vers ses propres découvertes artistiques et l’invention du suprématisme, la quintessence duquel a été le Carré noir en 1915. Il a été montré pour la première fois à l’exposition des futuristes, et de manière scandaleuse qui plus est – il a été accroché au coin rouge (coin dans les foyers traditionnels russes réservé à l’autel domestique), comme une icône. Aujourd’hui, les tableaux de Malevitch font partie des plus chers du monde. En 2018, sa Composition suprématiste a été vendue aux enchères de Christie’s pour 85,8 millions de dollars, et ce record est à ce jour inégalé.

Ilya Kabakov (1933-2023)

Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Cet illustrateur et peintre soviétique est devenu le plus grand artiste conceptuel russe et est maintenant connu dans le monde entier. Ses premiers travaux étaient peints de manière classique, influencé par son maître Robert Falk, puis, en travaillant en tant que graphiste, il a en même temps cherché ses propres moyens d’expression artistique. Il a créé un mouvement entier, qui sera ensuite nommé conceptualisme, et a réuni autour de lui de nombreux sympathisants. Dans les années 1980, Kabakov a été l’un des premiers artistes au monde à créer des installations totales. Les plus célèbres d’entre elles – L’homme qui s’est envolé dans l’espace depuis son appartement, Toilettes, Tout le monde ne sera pas admis au futur, – sont encore aujourd’hui exposées dans les plus grands musées du monde. À travers ces œuvres, basées sur l’expérience soviétique, il réfléchissait sur le passé, le présent et le futur.

Dans cet autre article, nous vous présentions les dix peintres russes les mieux cotés.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.