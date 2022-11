Les dix peintres russes les mieux cotés

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

10 . Nikolaï Fechine

Le Petit Cowboy par Nikolaï Fechine Collection privée Collection privée

Originaire de Kazan et élève du grand Ilia Repine, Nikolaï Fechine s’installe aux États-Unis en 1923, où il est considéré comme un artiste américain. Cependant, tant en URSS qu’en Russie, ses œuvres étaient très appréciées et une importante collection de toiles est conservée au Musée des beaux-arts du Tatarstan. Selon les dernières volontés de l’artiste, décédé en Californie, ses cendres ont été réinhumées en 1975 dans sa ville natale de Kazan. En 2010, Le Petit Cowboy de Fechine est devenu le lot d’art russe le plus cher vendu chez MacDougall’s – un collectionneur russe inconnu a acheté le tableau pour 10,8 millions de dollars.

9. Natalia Gontcharova

Femme espagnole par Natalia Gontcharova Collection privée Collection privée

L’une des artistes russes les plus célèbres, surnommée « l’Amazone de l’avant-garde » s’est essayée à beaucoup de styles – cubisme, rayonnisme et primitivisme – et a participé à de nombreuses associations et expositions artistiques. Dans son travail, elle s’est tournée vers l’iconographie et les motifs folkloriques russes. Elle et son mari, l’artiste Mikhaïl Larionov, ont vécu en France pendant de nombreuses années et ont travaillé sur la scénographie et les costumes des Saisons russes de Diaghilev. En 2007, La Cueillette des pommes de Gontcharova a été vendu chez Christie’s à Londres pour 4,9 millions de livres sterling (près de 10 millions de dollars), établissant un record parmi les œuvres de peintres femmes. L’année suivante, le record a été battu par un autre tableau de Gontcharova, Fleurs, qui est passé sous le marteau pour 5,5 millions de livres sterling (10,9 millions de dollars). Son abstraction Femme espagnole a également trouvé preneur pour plus de 10 millions de dollars (6,4 millions de livres sterling) en 2010 à Londres.

8. Nicolas Roerich

Madonna Laboris par Nicolas Roerich Christie’s Christie’s

Nicolas Roerich est l’un des artistes russes les plus mystérieux et les plus originaux. Il est surtout connu pour ses paysages himalayens et sa réflexion sur les sujets mystiques et, en particulier, bibliques. Les peintures du prolifique Roerich apparaissent régulièrement lors de ventes aux enchères et les amateurs d’art russe sont prêts à débourser des centaines de milliers de livres, et parfois des millions de dollars. Ainsi La Thang du cycle Shambhala a été vendu chez Christie’s pour 1,42 million de dollars, Lao Tseu pour 1,9 million de dollars et Le Signal des feux de la Paix pour 2,5 millions de dollars. La maison Bonhams (et Roerich lui-même) ont cependant battu un record avec le tableau Madonna Laboris – en 2013, il a été adjugé pour 12 millions de dollars.

7. Valentin Serov

Portrait de Maria Tsetlina par Valentin Serov Christie’s Christie’s

Les toiles des réalistes et des itinérants, qui ont officié à la fin du XIX et au début du XX siècles, apparaissent rarement aux enchères, contrairement à l’avant-garde russe. Et elles sont généralement vendues beaucoup moins cher (Ivan Aïvazovski, Arkhip Kouïndji, Ivan Chichkine se sont vendus au maximum pour un peu plus de 3 millions de dollars). Néanmoins, littéralement par hasard, en 2014, le Portrait de Maria Tsetlina de Valentin Serov est apparu chez Christie’s à Londres – il y avait été transféré par le Musée israélien d’art russe de Ramat Gan, à qui Maria elle-même avait légué l’œuvre. Alors, le tableau a été vendu pour 9,27 millions de livres sterling (14,5 millions de dollars), établissant à l’époque le record absolu pour une œuvre d’art russe vendue à Londres.

6. Chaïm Soutine

L’homme au foulard rouge par Chaïm Soutine Sotheby’s Sotheby’s

S’il est souvent qualifié d’artiste français et de maître de « l’école de Paris », Chaim Soutine est né dans l’Empire russe (dans la région de Minsk, sur le territoire de la Biélorussie moderne) dans une famille juive. À l’âge de 20 ans, il s’installe à Paris pour étudier la peinture. Là, il rencontre de nombreux artistes éminents et se lie d’amitié avec Amedeo Modigliani – plusieurs portraits de l’Italien par Soutine sont connus. L’homme au foulard rouge a rapporté 17,2 millions de dollars chez Sotheby’s en 2007, et un an plus tôt Le Bœuf écorché avait été adjugé pour 15,2 millions de dollars chez Christie’s. Dans les années 2010, trois tableaux de Soutine ont ensuite été achetés par une banque biélorusse, dont Les Grands Prés à Chartres au viaduc (400 000 dollars), Eva (pour 1,8 million de dollars, qui est devenu le tableau le plus cher de Biélorussie) et La Liseuse endormie (Madeleine Castaing) (450 000 dollars).

5. Alexeï Iavlenski

Jeune fille au chapeau fleuri par Alexeï Iavlenski Sotheby’s Sotheby’s

Iavlenski est parfois considéré comme le premier expressionniste russe. Il a découvert ce style en Allemagne, où il avait déménagé avant la Première Guerre mondiale, et est également devenu l’un des membres du groupe artistique de Kandinsky Le Cavalier bleu. Il n’était pas très connu en Russie même, jusqu’à ce qu’une exposition à grande échelle de ses peintures ait lieu au Musée russe dans les années 2000. Sur fond de cet intérêt accru, le tableau Jeune fille au chapeau fleuri a été vendu à Sotheby’s en 2003 pour 8,3 millions de dollars, et en 2008 pour 18,6 millions de dollars. En 2006, le tableau Les Yeux marrons a été vendu pour 5,5 millions de dollars chez Christie’s.

4. Nicolas de Staël

Les Grands footballeurs par Nicolas de Staël Christie’s Christie’s

Le vrai nom de cet artiste est Nikolaï Stahl von Holstein, et il était le fils d’un baron et général de l’armée russe aux lointaines racines allemandes. Après la révolution, Nikolaï, cinq ans, et sa famille ont été forcés de quitter la Russie soviétique. Ses deux parents sont morts peu après et Nikolaï a été adopté par une famille belge. Il a étudié la peinture à l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, puis a vécu en France, en Italie et en Espagne. Parmi ses contemporains, il a été influencé par d’autres émigrants russes – Chaïm Soutine et Vassily Kandinsky. De Staël est considéré comme un représentant éminent du tachisme et de l’expressionnisme abstrait, qui constituait une réponse au cubisme. En 2011, Nu couché de Staël a été vendu aux enchères par Artcurial à Paris pour 7 millions d’euros (9,4 millions de dollars) ; en 2018, le tableau Fleurs a été adjugé chez Christie’s pour 8,3 millions d’euros (9,7 millions de dollars) et Nu debout a trouvé preneur pour 12 millions de dollars. En 2019, l’abstraction de grande taille Les Grands footballeurs, vendue chez Christie’s pour 22 millions de dollars, a battu ce record.

3. Marc Chagall

Les Amoureux par Marc Chagall Collection privée Collection privée

Cinq ans seulement après la mort de l’artiste, qui avait connu une grande pauvreté de son vivant, sa toile L’Anniversaire a été vendue par Sotheby’s pour 14,85 millions de dollars en 1990. L’acheteur était l’homme d’affaires japonais Hironori Aoki, qui possède une trentaine de peintures de Chagall dans sa collection. A deux reprises, Sotheby’s a vendu le tableau Le Grand Cirque – en 2007 pour 12 millions de dollars et en 2017 pour 16 millions de dollars. La même année, Trois bougies a été vendu pour 14,5 millions de dollars, tandis que Les Amoureux l'a été pour 28,45 millions de dollars.

2. Vassily Kandinsky

Image avec des lignes blanches par Vassily Kandinsky Collection privée Collection privée

Le peintre abstrait Vassily Kandinsky est avec son style unique l’un des artistes russes les plus célèbres au monde. En 1990, son tableau Fugue a été acheté chez Sotheby’s par le collectionneur Ernst Beyeler pour 38,2 millions de dollars. En 2017, deux tableaux ont battu des records chez Sotheby’s – Murnau - Paysage avec arc en ciel a été vendu pour 26,7 millions de dollars (et en un temps record de 22 minutes), tandis qu’Image avec des lignes blanches a été adjugé pour 42 millions de dollars.

1. Kasimir Malevitch

Composition suprématiste par Kasimir Malevitch Collection privée de Brett Gorvy Collection privée de Brett Gorvy

Malevitch est un véritable recordman. Beaucoup de ses œuvres sont apparues à plusieurs reprises sur les listes des peintures les plus chères. Ainsi, en 2015, chez Sotheby’s, Suprématisme mystique a été vendu pour 38 millions de dollars, et Suprématisme. 18e construction – pour 34,1 millions de dollars.

À ce jour, la Composition suprématiste de Malevitch est la peinture russe la plus chère de tous les temps. En 2008, elle est passée sous le marteau chez Sotheby’s pour 60 millions de dollars, et en 2018 déjà, elle a battu son propre record. Un acheteur inconnu l’a en effet achetée chez Christie’s à New York pour 85,8 millions de dollars.

Dans cette autre publication, découvrez les six œuvres les plus gigantesques de la peinture russe.

