Les dix tableaux les plus célèbres du néoclassicisme russe

Rêveurs et idéalistes se sont réunis autour de la revue Mir iskousstva (Le Monde de l’art) et, en s’inspirant de l’Antiquité, ont impulsé une nouvelle orientation à la peinture.

Au tournant des XIXe et XXe siècles, les peintres les plus talentueux de leur époque, à la recherche d’un nouveau langage artistique, se sont à nouveau tournés vers l’Antiquité et la Renaissance. C’est ainsi qu’est né un nouveau style, le néoclassicisme russe, qui s’opposait au réalisme des Ambulants et aux thèmes sociaux dans l’art.

Les adeptes de ce nouveau mouvement étaient des idéalistes et des rêveurs, qui se sont rassemblés autour de la revue Mir iskousstva (Le Monde de l’art) avec une vision esthétique unique. Les artistes Léon Bakst, Zinaïda Serebriakova, Alexandre Samokhvalov, Kouzma Petrov-Vodkine et même Kasimir Malevitch figuraient parmi les noms les plus retentissants de ce courant.

Ils ont alors dépassé le cadre de la peinture académique et pénétré dans le graphisme de livres, le design, l’architecture, et même la scénographie (les costumes et les décors des ballets de Diaghilev valent à eux seuls la peine d’être mentionnés !).

Terror Antiquus, Léon Bakst, 1908 Léon Bakst Léon Bakst

Portrait de Renée Ivanovna Notgaft, Boris Koustodiev, 1909 Boris Koustodiev Boris Koustodiev

L’Enlèvement d’Europe, Valentin Serov, 1910 Valentin Serov Valentin Serov

Baigneuse, Zinaïda Serebriakova, 1911 Zinaïda Serebriakova Zinaïda Serebriakova

Autoportraits (Arlequin et Pierrot), Alexandre Iakovlev et Vassili Choukhaïev, 1914 Alexandre Iakovlev et Vassili Choukhaïev Alexandre Iakovlev et Vassili Choukhaïev

La Mère, Kouzma Petrov-Vodkine, 1915 Kouzma Petrov-Vodkine Kouzma Petrov-Vodkine

Portrait de Mefodi Loukianov, Constantin Somov, 1928 Constantin Somov Constantin Somov

Fille en T-shirt, Alexandre Samokhvalov, 1932 Alexandre Samokhvalov Alexandre Samokhvalov

Autoportrait (Peintre), Kasimir Malevitch, 1933 Kasimir Malevitch Kasimir Malevitch

Pleine liberté, Alexandre Deïneka, 1944 Alexandre Deïneka Alexandre Deïneka

L’exposition « Inspirés par le classique » se tient dans le bâtiment Benois du Musée Russe de Saint-Pétersbourg jusqu’à septembre 2023.

