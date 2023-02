Moscou dans les aquarelles de l’artiste-peintre Alena Duerguileva

Russia Beyond

L’artiste moscovite Alena Duerguileva est connue en tant qu’illustratrice d’œuvres littéraires. Cependant, elle doit l’amour du large public à ses aquarelles transmettant le véritable esprit de Moscou.

Un concierge déblaie la neige, un livreur en uniforme se dépêche avec son sac à dos isotherme, un inconnu descend dans le métro... Elle dessine la capitale russe depuis plus de 25 ans et comme Moscou ne cesse de se métamorphoser, certains éléments si familiers aux habitants de la ville n’existent plus que sur ses dessins.

L’univers véhiculé par ses œuvres n’est pas celui de la Moscou-mégapole avec ses trottinettes électriques et véhicules chics, mais celui de la capitale vieille et douillette.

Été, station de métro Plochtchad Revolioutsii (Place de la Révolution)

Service de presse de l'Académie russe des Beaux-Arts

Personnes hautes en couleur dans la ruelle Podkolokolny

Service de presse de l'Académie russe des Beaux-Arts

Près de l’église de Tous-les-Saints à Koulichki

Service de presse de l'Académie russe des Beaux-Arts

Le 17, rue Bolchaïa Pirogovskaïa

Service de presse de l'Académie russe des Beaux-Arts

Métro Prospekt Mira

Service de presse de l'Académie russe des Beaux-Arts

Un immeuble intéressant sur le boulevard Tchistoproudny

Service de presse de l'Académie russe des Beaux-Arts

Miracle sur la rue Ostojenka

Service de presse de l'Académie russe des Beaux-Arts

Église de l’Humble-Prophète-Élie

Service de presse de l'Académie russe des Beaux-Arts

Rue Staraïa Basmannaïa

Service de presse de l'Académie russe des Beaux-Arts

Sur la rue Soukharevskaïa

Service de presse de l'Académie russe des Beaux-Arts

Intitulée Moscou peint, une exposition d’œuvres d’Alena Duerguileva se tient à l’Académie des beaux-arts de Russie du 15 février au 5 mars 2023.

