Le Bolchoï de Saint-Pétersbourg a ouvert ses portes en 1783 et a pendant longtemps servi de scène principale pour la troupe de la cour impériale. Il comptait, en outre, parmi les théâtres de la ville les plus grands en termes de capacité («bolchoï» voulant justement dire «grand» en russe) et pouvait accueillir 2 000 spectateurs.

Cependant, un nouveau théâtre (aujourd’hui connu comme Mariinsky) fut construit dans la cité déjà en 1859. Plus confortable et somptueux, il a progressivement attiré toutes les mises en scène du Bolchoï. Initialement, l’on a donc voulu reconstruire ce bâtiment, mais au bout du compte, il a été démantelé en 1891.

Quant au Bolchoï de Moscou, il fut fondé justement le 28 mars!

