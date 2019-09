Combien la Russie a-t-elle de pays voisins?

Les frontières sont toujours un sujet assez sensible, même si nous ne parlons pas des différends et conflits frontaliers qui, malheureusement, existent toujours dans le monde entier et empoisonnent la vie de milliers de personnes. Par exemple, savez-vous quel pays a la plus longue frontière terrestre avec la France ? C’est le Brésil ! Le département de la Guyane française, situé dans le Nord-Est de l’Amérique du Sud, partage avec le Brésil une frontière de 673 km, soit plus que n'importe quelle frontière de l’Hexagone en Europe.

Ayant vendu au XIXe siècle l’Alaska et ses colonies en Californie, la Russie n'a pas de département d'outre-mer et nous ne pourrons donc pas vous surprendre avec l’existence d’une frontière surprise avec, par exemple, le Chili. Néanmoins, les frontières de la Russie ont plus d’un tour dans leur sac.

Bien entourée

Quel est le nombre exact des pays bordant la Russie ? Tout dépend de la façon dont vous comptez ces pays. Quoi qu’il en soit, la Russie détient la palme en termes de pays limitrophes et il n’y a rien de surprenant à cela, compte tenu du fait qu’il s’agit du plus grand pays du monde.

Si nous ne prenons en compte que les frontières terrestres, quatorze États bordent la Russie. D’ouest en est ce sont : la Norvège, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne (frontalière avec Kaliningrad, cette enclave russe au cœur de l’UE), la Biélorussie, l'Ukraine, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, la Chine, la Mongolie et la Corée du Nord. C’est beaucoup !

Vous avez sans doute remarqué que huit des quatorze pays en question sont des ex-républiques soviétiques.

Si on prend en compte les frontières maritimes, deux autres pays s’ajoutent à la liste : le Japon et les États-Unis, si bien que le nombre des pays voisins passe à seize. La frontière avec le pays du Soleil levant passe par les détroits séparant l’île russe de Sakhaline et les Kouriles de l’île japonaise de Hokkaido, et celle avec l’Amérique par le détroit de Béring.

Litiges

Seize États limitrophes de la Russie sont officiellement reconnus par les Nations unies. Mais, parmi les voisins figurent également deux républiques autoproclamées – l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud qui ont déclaré leur indépendance vis-à-vis de la Géorgie pendant les années 1990. Tandis que Tbilissi continue de considérer ces deux territoires comme parties indivisibles de la Géorgie, Moscou a reconnu en 2008 leur indépendance.

Donc, la réponse à notre question dépend de votre perception des mots « frontière » et « pays ». Ils sont quatorze si vous ne comptez que les frontières terrestres, seize si vous prenez en compte les frontières maritimes et dix-huit si vous considérez l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud comme des États indépendants.

Simple comme bonjour, n’est-ce pas ?

