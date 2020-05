En images: les somptueux intérieurs d’appartements saint-pétersbourgeois, témoins du faste d’antan

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pièces à l’ambiance et au décor uniques, cheminées, peintures et photographies anciennes, moulures en stuc, mélanges excentriques de luxe et de pauvreté – les intérieurs des appartements de Saint-Pétersbourg sont souvent cachés aux yeux des étrangers et des Russes eux-mêmes. Il est cependant maintenant possible d’admirer leur charme, grâce aux photographies de Maxim Kosmin.

Tout a commencé en 2013 lorsque Maxim, un ingénieur de Saint-Pétersbourg, était à la recherche d’un appartement. Après en avoir trouvé un, il n'a pas cessé de consulter les annonces. Il a alors commencé à publier des photos de ce qu'il voyait et à effectuer des recherches sur l'histoire de sa ville natale et son architecture.

Nous vous avions déjà parlé de lui dans un précédent article, mais à l'époque, il ne s’agissait que d’un passe-temps. Aujourd'hui, son projet s'est considérablement développé et il a quitté son ancien emploi pour se consacrer à l'exploration du passé de la ville.

Actuellement, il compte 216 000 abonnés sur Instagram et 57 000 dans son groupe sur VKontakte. Il y partage non seulement les photographies prises dans les appartements qu'il a visités, mais met également en lumière la vie à Saint-Pétersbourg à l'époque impériale.

« Ces [appartements] sont des capsules temporelles qui rappellent tout le difficile XXe siècle. Et probablement aucune autre ville au monde n'a une telle ampleur comme Saint-Pétersbourg », a déclaré Maxim.

Dans cet autre article, découvrez le témoignage d’un Français vivant en appartement communautaire soviétique.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.