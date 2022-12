Les anciens Slaves orientaux dépeints dans l’art

Dans ces toiles, sont représentés aussi bien de puissants dirigeants que de simples guerriers, en passant par des conteurs et personnages de contes de fées slaves.

Koupala (fête traditionnelle slave, organisée autour du solstice d’été)

La vie des Slaves orientaux

Sergueï Ivanov Sergueï Ivanov

Nomination

Les Slaves sur le Dniepr

Nicolas Roerich Nicolas Roerich

Le commerce dans le pays des Slaves orientaux

Sergueï Ivanov Sergueï Ivanov

Début du chemin

L’invitation aux Varègues

Viktor Vasnetsov Viktor Vasnetsov

D’après les chroniques, en 862, des tribus slaves et finnoises ont invité les Vikings, dirigés par Riourik et ses frères Sineus et Truvor, à les diriger. L’on considère que cet événement marque le point de départ de l'État russe.

Bénédiction d’un guerrier

Boïan (nom donné aux chanteurs de légendes slaves)

Viktor Vasnetsov Viktor Vasnetsov

Herboriste

Oleg devant les restes de son cheval

Viktor Vasnetsov Viktor Vasnetsov

Entré dans l’histoire comme Oleg le Sage, ce prince de Novgorod, a conquis Kiev en 882, unissant deux centres principaux des Slaves orientaux et formant l’État de la Rus’ kiévienne.

Le prince Igor prélève le tribut sur les terres des Drevliens

Klavdi Lebedev Klavdi Lebedev

Ce tableau renvoie aux événements de 945 qui ont conduit à l’assassinat du prince.

Trizna (rites funéraires païens chez les Slaves orientaux)

La princesse Olga (Baptême), première partie de la trilogie Sainte Russie

Sergueï Kirillov (CC BY-SA 3.0) Sergueï Kirillov (CC BY-SA 3.0)

Après le meurtre de son mari, le prince Igor, Olga s’est vengée contre les Drevliens, puis est devenue la première parmi les souverains russes à adopter le christianisme (mais uniquement pour elle, le pays sera baptisé plus tard, par son petit-fils Vladimir).

Rencontre entre Sviatoslav et l’empereur byzantin Jean Ier Tzimiskès sur les rives du Danube

Klavdi Lebedev Klavdi Lebedev

Le fils d’Igor et Olga, le prince Sviatsolav, a passé toute sa vie à mener des campagnes militaires. Parmi ses principaux adversaires, comptaient les Petchenègues nomades, les Bulgares et l’Empire byzantin.

Baptême de la Russie

Klavdi Lebedev Klavdi Lebedev

Le pays a été baptisé en 988, par le prince Vladimir Ier Sviatoslavovitch.

Dans cet autre article, nous nous intéressions aux rituels funéraires païens de l’ancienne Russie.

