Ivana Koupala: comment les Russes célèbrent l'ancienne fête du solstice d'été (Vidéo)

Dans les pays slaves orientaux, la fête de Koupala a lieu lors du solstice d'été, durant la nuit la plus courte de l'année. En Russie, elle est célébrée du 6 au 7 juillet. Il s'agit d’une célébration de l'eau et du feu, de la fertilité et de l'unité avec la nature. Elle s'accompagne donc de rituels incontournables tels que des baignades dans des rivières, la cueillette d'herbes et des sauts par-dessus un feu.