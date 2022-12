Dix chefs-d’œuvre russes de la Royal Collection de la couronne britannique

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Nous avons déjà évoqué les bijoux de l’ancienne famille impériale Romanov entrés en possession des Windsor ainsi que la façon dont Elizabeth II a reçu ce magnifique diadème russe.

Maria Pavlovna et Elizabeth II portant le diadème de Vladimir Domaine public; Getty Images Domaine public; Getty Images

Mais outre les bijoux que les membres de la famille royale britannique portent lors d’occasions formelles, la Royal Collection, hébergée dans les musées et résidences des têtes couronnées du pays, contient plusieurs trésors russes.

1. Œuf à la pendulette à colonnade, 1910

La collection britannique compte au total trois œufs de Pâques impériaux fabriqués par Fabergé (nous en avons parlé ici) et un autre réalisé pour l’entrepreneur russe Alexandre Kelch. L’Œuf à la pendulette à colonnade est une horloge-bijou dédiée à la naissance du Tsarévitch Alexis, l’héritier du trône, en 1904. Les anges symbolisent les enfants des derniers Romanov.

L’empereur Nicolas II a offert cette horloge à sa femme pour Pâques en 1910 ; après la révolution de 1917, elle a été confisquée par les bolcheviks et vendue quelques années plus tard à Emanuel Snowman à Londres. En 1931, il l’a revendue à la reine Mary et au roi George V.

2. Œuf de Pâques à 12 panneaux de Fabergé, 1899

Un œuf Fabergé coûte aujourd’hui des millions de dollars, mais jadis, ils valaient déjà une fortune. La plus grande collection (plus de 50 œufs) appartenait aux Romanov. Mais la deuxième en nombre, constituée de sept œufs, appartenait à Varvara Ketch, épouse de l’industriel sibérien ci-dessus mentionné. Chaque année, de 1898 à 1904, il lui commandait un œuf pour Pâques. Varvara a emporté l’Œuf à panneaux avec elle à Paris en 1904 et l’a vendu aux enchères en 1920. En 1933, le roi George V l’a acheté au propriétaire de l’époque comme cadeau de Noël pour la reine Mary en 1933.

>>> L'épopée Fabergé, de la splendeur à la chute de la Russie impériale

3. Boîte en émail et topaze par Ovtchinnikov

Cet objet exquis a été réalisé par le joaillier de la cour Pavel Ovtchinnikov (en savoir plus sur lui ici).

La date de création de cette petite boîte est inconnue (probablement fin du XIXe ou début du XXe siècle), mais elle a été offerte à la reine Mary le jour de son anniversaire par la Maison Royale, le 26 mai 1928.

Elle est en émail et ornée d’une énorme topaze bleue entourée de saphirs.

4. Vases en malachite, 1827 et 1850

Ce vase décoratif en malachite avec un socle en jaspe décorait les appartements de George IV au château de Windsor. Il a été offert au roi britannique par l’impératrice Alexandra Feodorovna en 1827. Ce cadeau était vraiment magnifique : la malachite extraite dans l’Oural était considérée comme l’une des meilleures pierres afin d’orner les intérieurs des palais.

Un autre vase en malachite russe a été acheté par la reine Victoria et le prince Albert en 1851, après qu’ils l’eurent admiré à la Grande Exposition.

5. Portrait de Nicolas II par Nikolaï Bogdanov-Belski, 1908

La Royal Collection contient des portraits des Romanov, principalement réalisés par des artistes étrangers célèbres. Vous pouvez voir Alexandre Ier par George Dawe, 1826, Nicolas Ier par Franz Kruger, 1847 et d’autres. Ce portrait de Nicolas II a été réalisé par le maître russe Nikolaï Bogdanov-Belski. En fait, ce peintre immortalisait généralement dans ses toiles des scènes de la vie rurale, mais il a également fait plusieurs portraits de la famille régnante russe. Le dernier tsar a offert son portrait à Édouard VII après une rencontre en juin 1908. Il a été placé dans la salle centrale du palais de Buckingham.

>>> Rares photos de rencontres entre les monarques russes et britanniques

6. Portrait de la grande-duchesse Elena Pavlovna, 1796

Ce portrait représentait la deuxième fille de l’empereur Paul Ier, Elena. En fait, il s’agit d’une miniature d’un tableau grandeur nature, qui faisait lui-même partie d’une série de portraits des quatre filles de Paul. L’auteur de la miniature est inconnu, mais il s’agit très probablement de Piotr Jarkov, qui a réalisé des œuvres d’art similaires actuellement exposées à Pavlovsk, près de Saint-Pétersbourg. Cette miniature fait partie de la Royal Collection depuis les années 1870.

7. Icône du monastère Solovetski, première moitié du XVIIe siècle

Cette ancienne icône représente le monastère Solovetski (fondé en 1436) situé sur la mer Blanche et comptant parmi les plus célèbres de Russie. Bien que cette icône ait environ 400 ans, son haut niveau de détail et son excellent état sont incroyables. Selon le site Web Royal Collection Trust, il existe environ 20 icônes anciennes de ce type, et celle-ci appartenait « très probablement à l’un des moines du monastère ». Cette icône faisait partie de la collection du prince allemand Ludwig Kraft Ernst von Oettingen-Wallerstein (1791-1870), qui a été achetée par le prince Albert.

8. Photos des Romanov par Sergueï Levitski, années 1860-1890

Sergueï Levitski (1819-1898) était le photographe de cour des Romanov. Quatre générations d’empereurs ont posé pour lui ! De plus, il a photographié tous les écrivains russes célèbres de son temps : Nicolas Gogol, Léon Tolstoï, Alexandre Ostrovski, Ivan Tourgueniev et bien d’autres. Dans la collection britannique, on trouve des dizaines de ses œuvres, qui ont plus de 130 ans. La plupart d’entre elles sont des photos des Romanov.

>>> Saison 5 de The Crown sur Netflix: vérité et fiction dans l’«épisode russe»

9. Étui à cigarettes en or de Nicolas II, 1896 - 1908

Plusieurs étuis à cigarettes ayant appartenu aux Romanov sont aujourd’hui des pièces de musée. Par exemple, cet exemplaire en or orné d’un diamant et d’un saphir réalisé par Fabergé était l’un des favoris du tsar Nicolas II. Les Romanov ont commandé des étuis à cigarettes similaires pour leurs parents britanniques, le roi Édouard VII et la reine Mary. Ils figurent également dans la collection.

10. Vase impérial, 1844

La visite de l’empereur russe Nicolas Ier en Grande-Bretagne en 1844 était la première depuis 30 ans quand, en 1814, les deux têtes couronnées avaient célébré la victoire sur Napoléon. De retour au pays, Nicolas Ier a envoyé ce vase fabriqué par la Manufacture impériale de porcelaine de Saint-Pétersbourg à la reine Victoria. Il est toujours conservé au château de Windsor.

Dans cette autre publication, découvrez pourquoi le roi de Grande-Bretagne George V a trahi le dernier tsar de Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.