L’épisode phare de la nouvelle saison, La maison Ipatiev (épisode 6), célèbre les liens séculaires entre la Grande-Bretagne et la Russie. Nous vous révélons ce qui est vrai du point de vue historique et ce qui n’est que purement fictionnel, ce pour quoi cette saison se distingue particulièrement.

Les liens de sang des monarques britanniques et des tsars russes – VRAI

The Crown/Peter Morgan/Netflix The Crown/Peter Morgan/Netflix

Le sixième épisode de la cinquième saison de The Crown commence par l’exécution de la famille Romanov, de laquelle les Windsor auraient bien pu sauver leurs proches. Les scènes de 1918, où tout le monde parle assez bien le russe, sont montées en parallèle de celles de la chasse du roi du Royaume-Uni, dont la mère, comme le pensent non seulement les créateurs de la série mais aussi certains historiens, a pris la décision de ne pas envoyer un navire de sauvetage pour les Romanov. Nicolas II était un cousin de George V, auquel il ressemblait même en apparence. Par conséquent, Elizabeth II, petite-fille de George V, et surtout son mari Philip, arrière-arrière-petit-fils de Nicolas Ier, étaient très soucieux de leurs liens avec la Russie et considéraient les Soviétiques comme des « tueurs de tsar », raison pour laquelle elle ne s’est jamais rendue en URSS pendant son règne.

La visite officielle de la reine en Russie – VRAI

La nouvelle « Couronne » couvre la première moitié des années 1990, lorsque l’Union soviétique s’est effondrée et que le communisme a été remplacé par la démocratie dirigée par Boris Eltsine. C’est après l’effondrement de l’URSS et la formation de la Russie indépendante que la reine d’Angleterre a effectué sa première visite à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Un événement historique dans tous les sens du terme. Elle est en effet le premier monarque britannique de l’histoire à avoir visité la Russie. Le programme de la reine comprenait toutes les principales attractions de Moscou et de Saint-Pétersbourg, ainsi que l’inauguration d’un musée dédié à l’histoire britannique, mais cela n’a pas été inclus dans la série.

Les raisons de sa visite en Russie – FAUX

Dans The Crown, Elizabeth II se rend en Russie pour une raison purement personnelle : elle veut renouer avec son mari Philip qui, encouragé par ses liens familiaux avec les Romanov, s’est de plus en plus imprégné de la foi orthodoxe et de ses racines slaves. Selon la série, le couple royal vient à Moscou exclusivement pour enterrer ses ancêtres. Or, l’ADN du prince Philip a bien été utilisé pour examiner les restes des Romanov, mais il s’agissait davantage de la conséquence que de la cause de la visite royale. L’inhumation des ossements trouvés dans l’Oural n’a pas eu lieu avant la fin des années 1990, tandis que l’analyse par des experts – impliquant des spécialistes russes et britanniques – s’est poursuivie jusque dans les années 2010.

Eltsine ivre sur un char, une table et au palais de Buckingham – FAUX

La chronologie de la cinquième saison est l’élément le plus faible. Par exemple, le désir d’Elizabeth de rencontrer le leader de la nouvelle démocratie russe, Eltsine (joué par l’acteur biélorusse Anatoli Koteniov), naît presque dès qu’elle le voit sur un char devant la Maison Blanche de Moscou. Le premier ministre John Major déclare à la reine que le président russe est depuis longtemps devenu fou et a sombré dans l’alcoolisme sur les airs de Kalinka malinka, ce qui n’empêche néanmoins pas la souveraines d’accueillir chez elle Eltsine et sa femme, puis d’accepter en retour une visite à Moscou. En réalité, Eltsine n’est jamais allé au palais de Buckingham, bien qu’il ait rencontré Major. Quant à ses problèmes d’alcool, ils ne l’ont gagné qu’après son audience avec la reine.

Tchaïkovski, Dostoïevski et le déclin de la monarchie – VRAI et FAUX

La cinquième saison de The Crown s’est avérée être la plus personnelle de toutes, notamment en raison de l’« empreinte russe ». Dans le tout premier épisode, le prince Charles – le seul membre de la famille royale prêt à « reconsidérer » la monarchie – écoute avec intérêt la radio parler de la chute de l’Union soviétique, tandis que Margaret, la sœur tragique d’Elizabeth, se rend à un bal sur le thème du Lac des cygnes de Tchaïkovski. Cette dernière œuvre rime également dans l’épisode final avec la rencontre de Diana et de la famille Al-Fayed, qui jouera encore un rôle fourbe la saison prochaine. « L’un des récits de mariage les plus mémorables est celui de la femme de Dostoïevski, Anna. Ils avaient des points de vue différents, mais ils n’ont pas essayé de se changer mutuellement », déclare John Major à la reine. Dommage que la famille Windsor ait pris un chemin différent.

