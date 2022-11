Rares photos de rencontres entre les monarques russes et britanniques

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Comme nous le savons de l’histoire (et de la dernière saison de The Crown sur Netflix), la famille royale britannique et les Romanov avaient des liens étroits et étaient des parents proches. Il y a même des photos d’eux posant ensemble, ce qui est incroyablement fascinant à voir. Voici quelques-unes d’entre elles.

Tout d’abord, il est absolument étonnant de constater à quel point l’empereur Nicolas II de Russie et le roi George V du Royaume-Uni se ressemblaient !

Ils étaient cousins germains (leurs mères étaient des sœurs).

Ci-dessous, ils portent des uniformes militaires allemands, photographiés en 1913 à Berlin, juste avant la Première Guerre mondiale. Les dirigeants de ces trois pays sur le point d’entrer en guerre étaient des parents : l’empereur allemand Guillaume II était le cousin germain du roi George V et de l’épouse de Nicolas II, l’impératrice Alexandra Fiodorovna (la princesse Alix de Hesse-Darmstadt).

Le dernier tsar de Russie, Nicolas II, avait le lien le plus fort avec la famille royale britannique. Il a épousé la petite-fille de la reine Victoria, Alexandra. En septembre 1896, Nicolas II, qui vient de monter sur le trône de Russie, effectue une visite en Grande-Bretagne et est invité au château de Balmoral de la reine Victoria. Il est capturé ci-dessous (debout au milieu) avec la reine Victoria dans le chariot.

Ci-dessous, ils sont représentés ensemble. De gauche à droite : Alexandra Fiodorovna, impératrice de Russie ; la petite grande-duchesse Olga, sa fille ; Nicolas II ; la reine Victoria ; et Albert Edward, prince de Galles.

Fait intéressant, le jour de son mariage, le prince Harry était vêtu d’un uniforme très similaire à celui que le dernier empereur russe portait lors de sa cérémonie de mariage avec Alix de Hesse-Darmstadt. Il s’agit d’une redingote standard des Blues and Royals, un régiment de cavalerie britannique. En savoir plus à ce sujet dans cet article.

La reine Victoria était surnommée « grand-mère de l’Europe ». Elle avait neuf enfants et plusieurs petits-enfants, parmi lesquels se trouvaient non seulement l’impératrice russe et le roi britannique George V (évidemment), mais aussi l’empereur allemand Guillaume II, la reine Sophie de Prusse, la reine Marie de Saxe-Cobourg-Gotha et la reine consort d’Espagne Victoire-Eugénie de Battenberg. Sur l’image ci-dessous, la reine Victoria est immortalisée avec seulement quelques-uns de ses descendants (Alexandra Fiodorovna et Nicolas II de Russie sont photographiés à gauche d’elle).

Malheureusement, ces relations étroites ont propagé l’hémophilie au sein de la royauté européenne. Le seul héritier masculin du trône de Nicolas II, le jeune prince Alexis, était l’un de ceux qui souffraient de cette maladie (et le seul qui pouvait l’aider était le moine Grigori Raspoutine).

Les Romanov et la famille royale britannique avaient des liens étroits, ils étaient même amis, entretenaient une correspondance postale constante et passaient du temps ensemble. En 1909, Nicolas et ses proches sont arrivés au Royaume-Uni à bord de leur voilier. La famille impériale russe a alors séjourné sur l’île de Wight.

Cette année-là, les Romanov sont venus avec leurs cinq enfants : quatre filles et un fils, le tsarévitch Alexis. La reine Victoria était décédée à cette époque et Nicolas a donc été accueilli par le roi Édouard VII et son cousin, le futur roi George V. Ci-dessous, les cousins photographiés avec leurs fils : le prince Édouard, futur roi Édouard VIII à gauche et le tsarévitch Alexis à droite.

Certaines relations entre la famille impérial russe et la famille royale britannique ont survécu même après la révolution de 1917. Par exemple, l’impératrice douairière Maria Fiodorovna, qui était l’épouse d’Alexandre III et la mère de Nicolas II, était en fait la sœur de l’épouse du roi britannique Édouard VII, Alexandra de Danemark.

Or, en avril 1919, Maria Fiodorovna a été évacuée de Russie vers la Grande-Bretagne chez son neveu le roi George V à bord du cuirassé britannique Marlborough, puis elle s’est installée dans son Danemark natal, dirigé par son autre neveu Christian X. Le fait que George V ait décidé de ne pas sauver Nicolas II et sa famille, mais seulement Maria Fiodorovna, est l’une des plus tristes pages de l’histoire des Romanov et de la famille royale britannique (et est devenu l’une des intrigues de la cinquième saison de The Crown sur Netflix).

Sur la photo ci-dessous de gauche à droite : George V, la reine Mary de Teck, la reine Alexandra et l’impératrice douairière Maria Fiodorovna devant l’église Sainte-Marguerite de Westminster. Ils ont tous assisté au mariage d’Henry et Mary Somerset en 1923.

Dans cet autre article, nous vous expliquions plus en détails comment la famille royale britannique est liée aux Romanov.

