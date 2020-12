Comment la famille royale britannique est-elle liée aux Romanov?

George V et Nicolas II étaient cousins ​​germains, c’est connu, mais les relations sont plus complexes. Examinons de plus près les liens charnels entre les Windsor et Romanov.

En 1917, le roi britannique George V (1865-1936) décide de rompre les relations avec ses deux cousins, l'empereur allemand Guillaume II (1859-1941) et l'empereur russe Nicolas II (1868-1918). Après que Nicolas II a été renversé du trône russe pendant la Révolution de 1917, le gouvernement britannique a offert l’asile politique à Nicolas II et à sa famille – toutefois, George V s’est opposé à cette décision, estimant que la présence des Romanov dans son pays était inappropriée.

Après que Nicolas et sa famille eurent été assassinés par les bolcheviks, George V a écrit dans son journal : « C'était un meurtre odieux. J'étais dévoué à Nicky, qui était le plus gentil des hommes et un gentleman sérieux : il aimait son pays et son peuple ». Cependant, ce n’est que deux ans plus tard qu’un cuirassé britannique serait envoyé en Crimée pour sauver Maria Fiodorovna (1847-1928), 72 ans, mère de Nicolas II et, dans le même temps, tante de George V.

La maison de Saxe-Cobourg et Gotha et les Romanov

George V appartenait à la maison de Saxe-Cobourg et Gotha, qui est monté sur le trône britannique en 1901 avec son père Édouard VII (1841-1910), fils de la reine Victoria (1819-1901) et du prince Albert de Saxe-Cobourg et Gotha (1819-1861).

Mais le 17 juillet 1917, en pleine Première Guerre mondiale, George V a changé le nom de la maison royale britannique : il renonce au nom à consonance allemande de Saxe-Cobourg et Gotha pour celui de Windsor. Cela a été inspiré par les sentiments antiallemands qui régnaient au Royaume-Uni pendant la Première Guerre mondiale. En conséquence, les titres allemands de tous les parents du roi ont été abandonnés - au lieu de cela, George V a créé des équivalents britanniques.

La maison de Saxe-Cobourg et Gotha et les derniers Romanov sont liés par deux personnes.

La première est la reine Victoria, « grand-mère de l’Europe » : Alexandra Fiodorovna (1872-1918), l’épouse de Nicolas II, était la petite-fille de Victoria.

La seconde, la susmentionnée Maria Fiodorovna, mère de Nicolas et épouse d'Alexandre III de Russie, était la sœur d'Alexandra de Danemark (1844-1925), mère de George V. Leur père était Christian IX du Danemark (1818-1906), le grand-père de Nicolas II et George V.

La maison de Saxe-Cobourg-Saalfeld et les Romanov

La maison de Saxe-Cobourg et les lignées des Romanov s'étaient rencontrées encore plus tôt. La princesse Julienne de Saxe-Cobourg-Saalfeld (1781-1860) était l'épouse du grand-duc Konstantin Pavlovitch de Russie (1779-1831), frère de l'empereur Alexandre Ier de Russie (1777-1825). En Russie, la princesse Julienne a changé de nom pour devenir la grande-duchesse Anna Fiodorovna.

Le mariage d'Anna Fiodorovna et de Konstantin Pavlovitch fut de courte durée et ne donna pas d'enfants. Mais par ce mariage, Léopold (1790-1865), frère d’Anna Fiodorovna et futur roi de Belgique, a eu l’occasion de servir dans l’armée russe.

Il est également remarquable que la sœur d'Anna Fiodorovna, la princesse Antoinette (1779-1824), fût la tante des empereurs russes Alexandre Ier et Nicolas Ier (1796-1855) : elle a épousé le duc Alexandre de Wurtemberg (1771-1833), frère de Maria Fiodorovna (Sophie Dorothée de Wurtemberg, 1759-1828), qui est devenue l'épouse de Paul Ier de Russie (1754-1801) et par conséquent la mère de Nicolas Ier et Alexandre Ier.

