Pourquoi Charles III est-il appelé Karl III en Russie?

La langue russe a une façon particulière de nommer les monarques britanniques. George V en russe est appelé Gueorg, Henry VIII – Guenrikh, tandis que Charles III, tout juste couronné, est en russe désigné comme Karl III.

Charles III le 9 septembre 2022 Chris Jackson/Getty Images Chris Jackson/Getty Images

Cette façon de nommer les monarques anglais (et autres européens) en Russie vient de l'époque où la correspondance diplomatique en Europe se faisait en langue latine – avant le milieu du XVIIe siècle. Après cela, le français est lentement devenu la lingua franca, mais la langue diplomatique russe a été principalement influencée par le latin.

« Les prénoms des monarques français, espagnols, italiens, allemands et anglais étaient formés sur la base de la langue latine, explique le linguiste Dmitri Petrov. Le prénom Karl, d'origine allemande, se prononçait en latin comme Carolus. En Angleterre, on le prononçait Charles, en français Charle, en Espagne Carlos. Mais, au niveau international, c'était toujours Carolus, selon les règles de la langue latine. L'historiographie et les documents diplomatiques russes ont conservé cette façon de prononcer et d'écrire les noms des monarques d'Europe occidentale ».

Pièce de monnaie anglaise à l'effigie de Jacques (Iacobus) Ier Legion Media Legion Media

Les formes latines des noms des monarques étaient également inscrites sur les pièces de monnaie anglaises frappées avant le XVIIIe siècle – par exemple, Georgius, Iacobus, Henricus. Parallèlement, l'argent était un moyen important d'apprendre le nom du monarque – la plupart des Russes de l'époque ne voyaient pas du tout de documents diplomatiques, mais ils pouvaient tomber sur une pièce de monnaie portant le nom d'un souverain anglais (s'ils étaient commerçants ou militaires).

Ainsi, les Charles d'Angleterre étaient depuis longtemps connus en Russie sous le nom de Carolus (retranscrit Karlоus en russe). Par exemple, lorsque le tsar Alexis Ier a appris l'exécution de Charles Ier en 1649, un de ses décrets disait : « Étant donné que les Anglais ont tué à mort leur roi Karlоus, pour un tel méfait, ils ne doivent pas se trouver dans le tsarat de Moscou ».

Charles Ier National Portrait Gallery National Portrait Gallery

En conséquence, les noms d'autres monarques européens sont transcrits en russe à partir du latin. Par exemple, le Français Louis XIV est appelé Lioudovik en russe – de Ludovicus en latin.

