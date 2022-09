Ces liens unissant la Russie au roi Charles III du Royaume-Uni

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Toutes les familles royales européennes sont apparentées et ont un réseau de parenté long et compliqué, en particulier les Windsor et les Romanov. Tout cela n'aurait pas été possible sans la reine Victoria, surnommée la « grand-mère de l'Europe ».

L'arrière-grand-père maternel du nouveau roi Charles III, le roi britannique George V, était le petit-fils de la reine Victoria. Or, Nicolas II, le dernier tsar de Russie, était, à la même époque, marié à une autre petite-fille de Victoria, Alix de Hesse-Darmstadt, ou Alexandra Fiodorovna dans la tradition russe.

Nicolas II et George V/Getty Images Nicolas II et George V/Getty Images

En outre, le roi George V était cousin de Nicolas II. Leurs mères, Alexandra de Danemark et Marie Fiodorovna (Dagmar de Danemark), étaient en effet sœurs. D’ailleurs, ces deux hommes royaux se ressemblaient incroyablement. Ils étaient très proches et, après que les bolcheviks aient tué Nicolas II et toute sa famille, George V a écrit dans son journal : « C'était un meurtre immonde. J'étais dévoué à Nicky, qui était le plus gentil des hommes et un parfait gentleman : il aimait son pays et son peuple ».

Et qu'en est-il de la lignée paternelle du roi Charles III ? Il y a là aussi de considérables liens avec la Russie. Sa grand-mère paternelle (la mère du prince Philip) était la princesse Alice de Battenberg, une nièce de l'impératrice russe Alexandra Fiodorovna. En même temps, Alice était une cousine au second degré de Nicolas II.

Olga Constantinovna et André de Grèce Domaine public Domaine public

D'autre part, le grand-père paternel de Charles, le prince André de Grèce et du Danemark, était également un descendant des Romanov (et a même servi dans l'armée russe !). Le tsar Nicolas Ier de Russie était le grand-père de la mère d'André, Olga Constantinovna, reine consort de Grèce. Oui, c'est assez compliqué.

Lire aussi : Neuf princesses européennes devenues tsarines de Russie

Visites en Russie

Le prince Charles (au centre), arrivé à Saint-Pétersbourg à l'invitation officielle du maire de la ville, Anatoli Sobtchak (à gauche), à la forteresse Pierre-et-Paul Sergueï Kompaniïtchenko/Sputnik Sergueï Kompaniïtchenko/Sputnik

En 1994, Charles est venu à Saint-Pétersbourg à l'invitation du maire de la ville, Anatoli Sobtchak. Le prince a ensuite visité la forteresse Pierre-et-Paul (où sont enterrés de nombreux Romanov) et s'est promené dans la ville.

Le prince Charles (deuxième à partir de la droite), arrivé à Saint-Pétersbourg à l'invitation officielle du maire de la ville, Anatoli Sobtchak (à l'extrême gauche), devant le tombeau de la dynastie impériale des Romanov dans la cathédrale Pierre-et-Paul de la forteresse du même nom Sergueï Kompaniïtchenko/Sputnik Sergueï Kompaniïtchenko/Sputnik

En 2003, Charles a effectué une autre visite en Russie. Il s'est rendu à Saint-Pétersbourg et à Peterhof, l'ancienne résidence des tsars, en périphérie. Après une visite du Grand palais, le prince s'est promené dans les allées et a été impressionné par les célèbres fontaines.

Charles, en visite à Saint-Pétersbourg, est photographié en train de visiter la résidence d'été des tsars à Peterhof Sergueï Smolski/TASS Sergueï Smolski/TASS

Ensuite, Charles s'est rendu sur les îles russes Solovki dans la mer Blanche, où se trouve un célèbre monastère. Il avait l'habitude de dire qu'il rêvait de visiter ce sanctuaire orthodoxe, certainement en raison de sa sympathie pour l’orthodoxie, son père Philip ayant été, de par son ascendance grecque, chrétien orthodoxe jusqu’à son mariage avec Elizabeth. Charles a également commémoré les victimes du goulag, organisé à l'époque soviétique dans les murs de cette institution religieuse, en plantant des sapins de Sibérie dans l'Allée du souvenir.

Charles au monastère des Solovki John Stillwell/PA Images/Getty Images John Stillwell/PA Images/Getty Images

Dans cet autre article, nous rendions hommage à la reine Elizabeth II en vous proposant une rétrospective photographique sur sa relation à la Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.