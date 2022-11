Deux poissons célèbres tirés des contes de fées russes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La pêche jouit d’une popularité indéniable en Russie, et ce depuis des temps reculés. De plus, selon une tradition ancienne, les pêcheurs taquinent le goujon afin de « fuir » leurs épouses (c’est toujours le cas aujourd’hui). Contempler l’onde et attendre en silence que le poisson morde à l’hameçon est une véritable forme de méditation à la russe (la pêche sur glace en hiver est également très populaire, le froid ou le mauvais temps n’étant donc pas en mesure de dissuader un pêcheur digne de ce nom).

Un grand nombre de proverbes sont d’ailleurs associés à la pêche : « Un pêcheur en voit un autre de loin », « Qui un seul poisson a pêché ne peut être appelé pêcheur », « Le bavard se voit au mot, le pêcheur à sa prise ».

Prendre un poisson rare, en particulier de grosse taille, est considéré comme un succès, c’est pourquoi de nombreux contes de fées évoquent un pêcheur attrapant un poisson magique capable d’exaucer les vœux. Le « chanceux » lui-même est souvent un homme malheureux, pauvre ou paresseux.

Brochet magique

Image tirée du film De par la volonté du brochet, 1938 Alexandre Rou/Soyuzmultfilm, 1938 Alexandre Rou/Soyuzmultfilm, 1938

Il existe deux poissons magiques célèbres dans les contes de fées russes. L’un d’eux est un brochet. Dans le conte de fées De par la volonté du brochet, le paresseux Emélian le nigaud a eu la chance d’attraper à mains nues un brochet magique dans un trou percé dans la glace. Cependant, il décide de lui laisser la vie sauve ; reconnaissant, le brochet lui offre un don magique. En utilisant la formule « De par la volonté du brochet, à ma guise », il pourra exaucer n’importe quel désir. Homme au caractère humble, Emélian utilise dans l’ensemble son superpouvoir dans ses activités quotidiennes - couper du bois, transporter de l’eau et faire des promenades sur son poêle (oui, il marche). En fin de compte, le tsar découvre le don d’Emélian et l’invite dans son palais – il donne même la main de sa fille au nigaud. Ce sujet de contes de fées, l’un des plus populaires du folklore russe, raconte l’incroyable coup de chance et la success story d’une personne qui n’a pas fait le moindre effort pour cela et qui avait au départ une position sociale insignifiante.

Poisson d’or

Image du dessin animé soviétique Le Conte du pêcheur et du petit poisson Mikhaïl Tsekhanovski/Soyuzmultfilm, 1950 Mikhaïl Tsekhanovski/Soyuzmultfilm, 1950

L’autre poisson parlant le plus célèbre est un poisson d’or présent dans Le Conte du pêcheur et du petit poisson d’Alexandre Pouchkine, adapté d’une histoire folklorique populaire. Un vieil homme pauvre attrape par hasard un poisson magique, qui demande à être épargné en échange de la réalisation de ses désirs. Le vieil homme n’ayant besoin de rien, il le relâche simplement dans la mer ; mais sa femme grincheuse le tance pour avoir laissé échapper une telle chance - elle lui ordonne de demander au poisson une nouvelle izba. Les désirs de la vieille femme enflent sans cesse : elle demande à devenir noble, puis tsarine... En fin de compte, le poisson voit rouge et dépouille la vieille femme de tout ce qu’il lui avait donné ; elle se retrouve gros Jean comme devant – « près du baquet à lessive brisé ». Cette citation est devenue un dicton - une morale qui met en garde ceux qui en veulent toujours plus et abusent des pouvoirs magiques.

Illustration d’Ivan Bilibine pour le conte de fées Le Conte du pêcheur et du petit poisson Ivan Bilibine Ivan Bilibine

