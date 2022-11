Qui est Ivan Tsarévitch, héros emblématique des contes folkloriques russes?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Lorsqu’un voleur dérobe des pommes d’or massif à un arbre magique poussant sur les terres du tsar, ce dernier, furieux, charge ses fils d’attraper le coupable. Cela déclenche une série d’événements qui mènent à un voyage dangereux, à la trahison et au meurtre. Or, le protagoniste de ce conte populaire classique n’est autre qu’Ivan Tsarévitch.

Le plus jeune fils du tsar

Ivan Tsarévitch, illustration d'Ivan Bilibine pour le ballet L'Oiseau de feu composé par Igor Stravinsky en 1910 Culture Club/Getty Images Culture Club/Getty Images

Ivan Tsarévitch est le héros principal de nombreux contes populaires russes. Il est toujours dépeint comme le troisième et plus jeune fils du tsar. En raison de son âge, son père et ses frères aînés ne le prennent pas au sérieux.

Bien qu’il soit appelé Tsarévitch – un titre qui implique son origine tsariste et son statut de fils du tsar – il ne peut néanmoins pas prétendre au trône, car il n’est que le troisième de la lignée. Pour cette raison, Ivan Tsarévitch est souvent dépeint comme un homme intelligent, modeste et courageux, qui ne prend rien pour acquis et doit travailler pour obtenir la reconnaissance de son père.

Ivan Tsarévitch et la Princesse-grenouille, 1901 Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Dans le plus célèbre conte populaire mettant en scène le personnage – Ivan Tsarévitch, l’Oiseau de feu et le Loup gris – Ivan supplie son père de lui permettre d’essayer d’attraper le voleur des pommes d’or – qui s’avère être un oiseau de feu – mais le tsar est réticent, tout du moins au début. Lorsque ses deux fils aînés s’assoupissent pendant leur service et ne parviennent pas à repérer le voleur, il finit en réalité par accéder à la requête d’Ivan.

Ivan, à son tour, est tenté par la promesse de son père de lui accorder la moitié de son royaume et de faire de son héritier le fils qui attrapera le coupable. Étant le cadet, Ivan sait qu’il s’agit de sa seule chance de recevoir des droits au trône de manière légitime. Néanmoins, l’avidité ou la soif de pouvoir ne sont jamais les considérations d’Ivan dans les contes populaires. Le plus important pour le héros est en effet de devenir l’égal de ses frères aînés et de recevoir la reconnaissance symbolique de son père.

Créatures mythiques

Ivan Tsarévitch chevauchant le loup gris, par Viktor Vasnetsov, 1889 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Dans son voyage, Ivan Tsarévitch est souvent aidé par diverses créatures mystiques, comme un loup magique, un lion, un oiseau et un cheval fantastique. Même si Ivan se sent d’abord menacé par l’animal, celui-ci devient son proche acolyte et permet à Ivan de surmonter plus tard des épreuves dans lesquelles il aurait autrement échoué.

Dans Ivan Tsarévitch, l’Oiseau de feu et le Loup gris, l’on peut par exemple lire :

« Et dans ce champ se trouvait une énorme pierre sur laquelle étaient inscrits les mots suivants :

"Va à droite et tu perdras ton cheval ! Va à gauche et tu perdras la vie ! Va tout droit et tu perdras à la fois la vie et ton cheval !"

Ivan Tsarévitch réfléchit un long moment, puis prit sa décision.

"Je perdrai peut-être mon cheval, mais au moins j’aurai trouvé l’Oiseau de feu et fait ce que mon père a demandé !" dit-il. »

Et il prit la route qui menait à droite. »

Éditions Mir Éditions Mir

Ivan croise ensuite le chemin d’un loup magique qui dévore son fidèle destrier. Cependant, plus tard, le prédateur offre son aide à Ivan, pris de pitié devant son désespoir.

Finalement, le loup n’aide pas seulement Ivan à surmonter les difficultés de son périple, mais fait également revivre le héros après qu’il ait été tué par ses frères aînés jaloux.

La morale du conte

Combat d'Ivan Tsarévitch avec un serpent marin à trois têtes, par Viktor Vasnetsov, 1912 Maison-musée de Viktor Vasnetsov à Moscou Maison-musée de Viktor Vasnetsov à Moscou

Dans plusieurs contes, Ivan n’est pas motivé par la cupidité, contrairement à ses frères aînés, mais par de nobles aspirations : obtenir la reconnaissance de son père ou sauver une princesse enlevée par un méchant appelé Kochtcheï l’Immortel.

Comme ses intentions sont pures, Ivan trouve souvent de l’aide sur son chemin. Grâce à cela, il peut atteindre ses objectifs, devenir l’héritier de son père et gagner la main d’une belle princesse.

La principale leçon des contes mettant en scène Ivan Tsarévitch est peut-être qu’un homme aux qualités nobles trouve toujours le bonheur et la reconnaissance, même si les chances ne sont au départ pas toujours en sa faveur.

