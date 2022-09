Guitares électriques soviétiques: sur quels instruments jouait-on derrière le rideau de fer?

Russia Beyond

Russia Beyond (Photos : TASS; Alexeï Boïtsov/Sputnik)

En URSS, pendant la guerre froide, il n’était pas possible de copier les instruments occidentaux, alors les fabricants ont inventé leur propre version de la guitare. Avec une différence importante: elles étaient indestructibles.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans les années 1960 en Union soviétique, si vous le vouliez, vous pouviez trouver une bonne guitare acoustique, mais avec les guitares électriques, la situation était plus compliquée. À cette époque, ces instruments de fabrication soviétique n’existaient tout simplement pas.

Le groupe de rock Akvarium en concert. Le soliste Boris Grebenchtchikov a entre les mains une Squier Fender Stratocaster. Alexandre Astafiev/Sputnik Alexandre Astafiev/Sputnik

Le rêve de tous les musiciens était la légendaire guitare américaine Fender Stratocaster, mais seuls quelques privilégiés - ceux dont les proches travaillaient comme diplomates ou marins - pouvaient en acheter une et la rapporter dans le pays. Il y avait aussi pour option d'apporter une guitare des pays alliés - la République démocratique allemande ou la Tchécoslovaquie - mais elle était aussi trop couteuse.

>>> Ural, la moto soviétique que l’on achète partout sauf en Russie

Élèves des écoles de formation professionnelle Iouri Abramotchkine/Sputnik Iouri Abramotchkine/Sputnik

Malgré la guerre froide et l’aversion idéologique pour tout ce qui était occidental (en particulier pour la musique venue de l’Ouest - jazz et rock), il y avait de nombreux groupes officiellement approuvés en Union soviétique pendant la perestroïka. Des ensembles ont été créés dans diverses institutions. Et ils avaient tous besoin de guitares.

Usine expérimentale d’instruments de musique de Moscou. Guitare électrique Aelita produite par l’usine. TASS TASS

Aucune des usines soviétiques n’avait d’expérience dans la création de guitares, et il a donc été décidé de faire les premières copies dans des usines de meubles : à partir des matériaux avec lesquels on produisait, par exemple, des armoires, des tables de chevet et des lits.

Ritm-Solo (Leningradskaïa Tonika) Prix en Union soviétique : 130 roubles. L’une des premières guitares électriques soviétiques à corps solide, produite en série (de 1969 à 1974) dans l’usine Lounatcharski de Leningrad. МУZЕУМ

Pour la première fois, une guitare électrique « Made in USSR » a été produite à Saint-Pétersbourg en 1964 sous la marque Tonika. Elle coûtait 180 roubles, ce qui dépassait un mois de salaire d’un ingénieur hautement qualifié.

Oural 650A. Prix en Union soviétique : 185 roubles. Années de production : 1975-1977 Diffusion : 15 000 unités. МУZЕУМ

La plus massive était la guitare Oural, produite dans une usine de meubles à Sverdlovsk (aujourd’hui Ekaterinbourg). À cette époque, il existait une organisation au nom compliqué de NIKTIMP - Institut de recherche de l’industrie musicale - qui était engagée dans le développement d’instruments de musique sur ordre du ministère de la Culture. Cependant, à Sverdlovsk, les spécialistes ont décidé de créer leur propre version de la guitare.

Entre les mains du musicien une Tonic EGS-650 art. 406. Entreprise de Sverdlovsk d’instruments de musique à clavier Oural. Prix en Union soviétique: 220/180 rub. Années de production : 1971-1977. Archives de Galina Piskounova

>>> Viktor Tsoï: dernier héros du rock russe

Des guitares Yamaha ont été apportées et copiées. La guitare soviétique Oural est une réplique de la guitare Yamaha CR-5 avec des proportions et un corps légèrement modifiés.

République du Tatarstan. Des musiciens se préparent à se produire sur une piste de danse dans la ville de Naberejnié-Tchelny. 1973 Boris Kavachkine/Sputnik Boris Kavachkine/Sputnik

Toute la production de guitares était sous le contrôle de l’État, et dans les années 1970 et 80, il y avait trois usines dans le pays : à Sverdlovsk, Rostov-sur-le-Don et Ordjonikidze (aujourd’hui Vladikavkaz). La gamme de guitares électriques soviétiques comprenait une quarantaine de références.

Pendant le tournage de l’émission télévisée Concours des ensembles amateurs de chant et de danse des républiques de l’Union, dans l’un des studios de la télévision centrale de l’URSS. Interprétation de l’ensemble vocal et instrumental. 1975 Valeri Chousstov/Sputnik Valeri Chousstov/Sputnik

Leur principale différence n’était pas un son unique et de haute qualité, mais leur structure particulière. Les guitares soviétiques avaient un manche aussi épais qu’une bûche : les constructeurs ne maîtrisaient pas la technologie consistant à mettre un renforcement l’intérieur pour éviter que la tension liée aux cordes ne torde le manche, et on a donc dû fabriquer un manche d’une épaisseur incroyable. Souvent, cela rendait la guitare énorme et l’instrument devait reposer sur un support pour en jouer…

Guitare électrique soviétique classique Aelita, produite par deux usines du Caucase (Rostov-Don à Rostov-sur-le-Don et Terek à Ordjonikidze) et l’usine d’accordéons de Rostov, de 1973 à 1988 environ. МУZЕУМ

Une autre caractéristique était une généreuse couche de vernis, qui rendait les guitares électriques soviétiques indestructibles.

Accord Ritm - Produite en petites séries d’environ 1970 à 1972 par une usine de Leningrad, la guitare électrique (avec une basse jumelée) est probablement l’une des premières expériences de fabrication d’une guitare soviétique dans le domaine des instruments à corps solide. МУZЕУМ

Les musiciens plaisantaient entre eux en disant que l’instrument soviétique ne convenait qu’à être fracassé spectaculairement sur le sol. D’ailleurs, dans le cas des guitares soviétiques, la scène aurait probablement plus souffert que la guitare.

Dans cette autre publication, découvrez huit stars du rock russe parties trop tôt.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.