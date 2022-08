Cinq acteurs russes qui ont tourné dans des films britanniques

La chaîne britannique Channel 4 a diffusé la série The Undeclared War sur un futur proche, où les services de renseignement britanniques combattent les pirates informatiques russes. L'un des rôles principaux de la série est joué par un jeune acteur russe, Guerman Segal. Nous parlons de lui et d'autres artistes russes qui sont apparus dans des projets britanniques.

German Segal – The Undeclared war

Cadre tiré du film The Undeclared war Peter Kosminsky/Channel 4 Television, Playground Entertainment, Universal International Studios, 2022 Peter Kosminsky/Channel 4 Television, Playground Entertainment, Universal International Studios, 2022

Diplômé de l'école-studio de Théâtre d'art de Moscou (MKhAT) German Segal, qui a récemment soufflé ses 27 bougies, se contentait en Russie de rôles secondaires dans des films et des émissions de télévision. Son rôle dans The Undeclared war peut être qualifié de percée pour lui. L'action de la série se déroule au printemps 2024, un an après la démission de Boris Johnson (les créateurs se sont un peu trompés sur la date). À la veille des élections locales, les services britanniques, dont le renseignement, subissent des attaques de hackers. Un stagiaire du département du renseignement découvre à travers le code une piste menant à des pirates informatiques russes et à une « usine à trolls » cherchant de perturber les élections.

Le héros incarné par Segal est un hacker russe qui a étudié au Royaume-Uni, Vadim Troussov. Issu d'une famille aisée, il part travailler dans une « usine à trolls » pour économiser de l'argent pour ses études. Malgré son talent, il ne veut pas être programmeur et rêve de devenir artiste. Mais pour réaliser son rêve, il devra réaliser des compromis et faire un pacte avec sa conscience.

Grigori Dobryguine - Un traître idéal

Cadre tiré du film Un traître idéal Susanna White/Ink Factory, Potboiler Productions, 2016 Susanna White/Ink Factory, Potboiler Productions, 2016

Une année décisive pour l'acteur a été 2010, lorsque le film de super-héros du Nouvel An Éclair Noir, produit par Timour Bekmambetov, est sorti en Russie ; quelques mois plus tard, le film d'Alexeï Popogrebski Comment j’ai passé cet été a été projeté au Festival du film de Berlin. Les critiques étrangers y ont trouvé des échos de Tarkovski, et le jury de la Berlinale a récompensé l’opus pour les meilleurs rôles masculins. Dobryguine a partagé ce prix avec son collègue Sergueï Puskepalis. Cependant, l'artiste russe débutant a ensuite été remarqué par les producteurs et réalisateurs étrangers. Ainsi, en 2014, le film d'Anton Corbijn A Most Dangerous Man (coproduction de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et des États-Unis) est sorti, et en 2016 - un roman d'espionnage britannique intitulé Un traitre idéal de Suzanne White.

Les deux films étaient basés sur les œuvres de John Le Carré et, dans les deux cas, Dobryguine a obtenu le rôle d'un Russe ambigu. Dans la bande de White, il incarne le chef de la mafia russe à l'étranger, Petrov, surnommé Prince, qui se débarrasse de ses compatriotes de longue date ; cependant, tout le monde n'est pas favorable à ces meurtres commandités et certains tentent de transmettre des informations incriminantes au MI6. Soit dit en passant, Stellan Skarsgard jouait un oligarque russe et roi du monde criminel, tandis que Damian Lewis incarnait un agent du MI6.

Svetlana Khodtchenkova – La Taupe

Cadre tiré du film La Taupe Thomas Alfredson/Studio Canal, Karla Films, Paradis Films, Kinowelt Filmproduktion, Working Title Films, Canal+, CinéCinéma, 2011 Thomas Alfredson/Studio Canal, Karla Films, Paradis Films, Kinowelt Filmproduktion, Working Title Films, Canal+, CinéCinéma, 2011

John Le Carré et ses histoires de la guerre froide ont été la porte d’entrée de nombreux acteurs russes dans le monde du cinéma britannique. Ainsi, en 2011, le film La Taupe du réalisateur suédois Thomas Alfredson, avec Gary Oldman dans le rôle-titre, est apparu au box-office, la première ayant eu lieu au Festival du film de Venise. Il a été réalisé en coproduction par la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, et l'un des rôles est joué par l'actrice russe Svetlana Khodtchenkova.

Son héroïne, Irina, est un personnage certes épisodique, mais important dans l'intrigue. C'est elle qui parle au MI6 de la « taupe ». Pour Khodtchenkova elle-même, ces débuts à l'étranger ont constitué un jalon dans sa carrière. Après La Taupe, elle est apparue dans le film Wolverine : Le Combat de l’Immortel, où elle a joué Dr Green / la Vipère, une ennemie de longue date du héros Hugh Jackman.

Alexeï Serebriakov - McMafia

Cadre tiré du film McMafia James Watkins/Cuba Pictures, British Broadcasting Corporation (BBC), American Movie Classics (AMC), 2018 James Watkins/Cuba Pictures, British Broadcasting Corporation (BBC), American Movie Classics (AMC), 2018

Alexeï Serebriakov s'est fait connaître du public étranger en 2014 avec Léviathan d'Andreï Zvyagintsev. Le film a été présenté au Festival de Cannes, où il a remporté le prix du meilleur scénario. Dans Léviathan, Serebriakov joue le rôle principal : le mécanicien automobile Nikolaï Sergueïev, qui ne veut pas céder son terrain, son atelier et sa maison pour un trois sous à « l'État », en la personne d'un maire corrompu et, à cause de cela, se retrouve embarqué dans un conflit judiciaire interminable avec lui.

De nombreux téléspectateurs, tant en Russie qu'à l'étranger, se sont souvenus du héros de Serebriakov non seulement pour sa lutte pour la justice, mais aussi pour ses scènes marquantes de consommation de vodka, boisson typiquement russe. C’est avec cette dernière qu’il a migré vers la série télévisée britannique McMafia, sortie début 2018. Il y incarne l'oligarque fugitif Dmitri Godman, le père d'Alex, joué par James Norton. Godman est tourmenté par le mal du pays - à tel point qu'il l'inonde non seulement de boissons alcoolisées, mais est également prêt à « donner tout l'argent au Kremlin » pour avoir le droit de retourner en Russie. Mais ces plans ne sont pas voués à se réaliser.

Iouri Kolokolnikov - Game of Thrones

Cadre tiré du film Game of Thrones HBO, 2014 HBO, 2014

Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais le projet HBO le plus populaire et la principale série de la décennie, Game of Thrones, a été coproduit par les États-Unis et la Grande-Bretagne, raison pour laquelle de nombreux artistes britanniques y ont joué. Cependant, des exceptions russes y figuraient également. Dans la quatrième saison, Iouri Kolokolnikov a rejoint le casting, jouant Styr, chef de la tribu Wildling.

Pour Kolokolnikov, Game of Thrones n'était pas la première expérience du cinéma étranger. Enfant, il a vécu au Canada, et n'a donc jamais eu de difficultés avec la langue. Néanmoins, il a décidé de construire sa carrière en Russie, et cela a commencé avec Kirill Serebrennikov - dans sa série télévisée Journal d’un tueur et la pièce Doux oiseau de la jeunesse. Parallèlement à sa collaboration avec des réalisateurs russes, Kolokolnikov a participé à des projets étrangers. Par exemple, dans la série FX The Americans, Hitman and Bodyguard de Patrick Hughes, Six Underground de Michael Bay et même Tenet de Christopher Nolan. À la différence de Game of Thrones, il y joue principalement des Russes.

