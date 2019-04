Belles et talentueuses: cinq actrices russes à suivre sur Instagram

Svetlana Oustinova

Svetlana Oustinova est arrivée au cinéma par hasard : en 2005, elle étudiait à l’Académie des finances de Moscou quand elle a été approchée dans le métro par un impresario. On lui a proposé de jouer dans un clip de hip-hop russe. Elle a alors tourné dans le clip du célèbre rappeur russe Detsl puis dans des films.

Elle a maintenant 36 ans et derrière ses épaules, outre ses rôles d'actrice, elle cumule une carrière de productrice (elle est coproductrice du film Le Disciple de Kirill Serebrennikov) et théâtrale. Son profil Instagram est rempli de séances photo réalisées pour les journaux, en coulisses d'un tournage et lors de ses voyages.

« On me dit souvent que je suis la preuve qu'une fille originaire d'une petite ville est capable de réussir seule », a déclaré Oustinova, dont le lieu de naissance est la minuscule ville de Severodvinsk (environ 1 300 km au nord de Moscou).

Elle ne peut pas non plus imaginer sa vie sans yoga-jivamukti et sans méditation. Elle a essayé le végétarisme puis y a renoncé, décidant que « le meilleur régime alimentaire est d'écouter son corps ».

Anna Tchipovskaïa

Une autre actrice dont le compte Instagram ressemble à un magazine sur papier glacé. Avec Svetlana Oustinova, elle a joué dans la comédie policière Blockbuster.

Auparavant, Tchipovskaïa était devenue célèbre dans toute la Russie en jouant dans la série Le dégel sur l’URSS sous Nikita Khrouchtchev.

En plus du cinéma et du théâtre, Anna, âgée de 31 ans, chante, aime passer du temps dans les clubs de Moscou et apprécie de prendre du bon temps : « Je suis une hédoniste absolue. Je travaille beaucoup, je lis, je regarde des films, pourquoi ne pas se détendre un peu ? ».

Cependant, dans son Instagram, la vie bohème n’est pas omniprésente. Au contraire, on y trouve beaucoup de photos décontractées et naturelles sur la façon de profiter des moments les plus simples de la vie.

Irina Gorbatcheva

Gorbatcheva, âgée de 30 ans, est devenue l'une des principales figures du cinéma russe après le film Arythmie de Boris Khlebnikov. Avant cela, elle était connue et adulée principalement par le public Instagram pour ses sketches vidéo amusants et audacieux.

Gorbatcheva est prête à tourner sans fin en dérision les images de filles glamour aux faux cils et aux lèvres pleines de Botox, à télécharger des photos sans maquillage et à expérimenter avec son image sur son compte Instagram.

En 2016, elle a reçu le prix Femme de l'année de GQ-Russie. En 2018, elle a raflé les principales récompenses cinématographiques russes Aigle d’or et Nika pour le meilleur rôle féminin, ce qui a confirmé la thèse selon laquelle un bon comique peut être incroyablement tragique. « Ce que je fais, c'est un peu de clown. Et le clown est toujours un artiste tragicomique », a-t-elle déclaré au magazine GQ.

Svetlana Khodtchenkova

La comédienne, âgée de 36 ans, a derrière elle 16 ans de cinéma et plus de 60 rôles. Au début, elle a rapidement conquis le cinéma russe, puis a attiré l'attention des réalisateurs hollywoodiens.

L'un de ses rôles les plus mémorables est Madame Hydra dans Wolverine avec Hugh Jackman. Aujourd'hui, elle est peut-être l'actrice russe la plus prisée parmi les réalisateurs étrangers - elle joue dans des films italiens, anglais et russo-américains.

Il est intéressant de suivre l'évolution de ses nombreux rôles au cinéma et au théâtre, qu’elle montre sur son compte Instagram. Mais dans la vie réelle, son image est aux antipodes de ces rôles sophistiqués : elle n'aime pas le style de vie bohème, apprécie l'amitié et les « joies simples » - faire la grasse matinée, partir dans la nature avec des amis, et jouer au badminton son ses hobbies préférés.

C'est un Instagram très simple, sans le côté « glamour » et tape-à-l’œil caractéristique des grandes stars.

Renata Litvinova

La principale diva du cinéma russe, Renata Litvinova, âgée de 52 ans, était et reste un modèle de féminité et de grâce, ce qui se remarque dans son Instagram. Elle semble toujours sortie d’un vieux film en noir et blanc.

« On peut se protéger du monde avec des rôles, a déclaré Litvinova. Je pense même que j'en ai besoin, sinon cela me détruirait d’apparaître sous mon jour naturel ».

Elle a joué de nombreux rôles – suite à cela, des marques l’ont choisie pour en devenir le visage. En 2018, Christian Dior a signé un contrat avec Renata pour la création d’un parfum.

