La vie en rose: le quotidien soviétique dans les photos en couleur

Robert Diament a été l’un des pionniers soviétiques de la photographie en couleur. Grâce à son style, ses œuvres ont été sollicitées par les principales éditions du pays et ont alimenté le mythe de la vie sereine et heureuse de l’homme soviétique.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les photographies de Robert Diament se distinguent tant par leur contenu que par la technique employée par leur auteur. Elles ont été inclues dans l'Anthologie de la photographie soviétique, publiées dans les principaux journaux et magazines du pays, et ont parcouru tant d’expositions, aussi bien nationales qu’étrangères. Diament avait en effet le don de saisir l’air du temps et de l’immortaliser dans ses pellicules, si bien que même aujourd’hui le spectateur plonge dans le passé en les regardant.

À ne pas manquer : Les pionniers russes de la photographie en couleurs

Robert Diament est né à Kiev. Vers l’âge de 20 ans, sa passion pour la photographie est devenue sa seconde vocation : électricien, il a commencé à publier ses clichés dans la presse locale. Son talent a vite été remarqué à Moscou et, en 1937, il a déménagé dans la capitale soviétique pour photographier des parades, réaliser des reportages sur les chantiers du pays et faire l’ode au parti des paysans et ouvriers pour les principaux titres du pays.

Pendant la guerre, il a été envoyé auprès de la Flotte du Nord. Il a alors accompagné les pilotes dans leurs missions de combat, a documenté les batailles navales, a suivi des convois de l'Arctique envoyés par le Royaume-Uni et a pris part aux missions de reconnaissance en territoire ennemi. Cette expérience lui a valu le surnom de photojournaliste en chef de la Flotte du Nord.

Sous le ciel paisible, il s’est ensuite concentré sur la vie quotidienne de l’homme soviétique et, nouveauté pour l’époque, l’a transmise en couleur. À l’époque, la photographie en couleur commençait tout juste à détrôner celle en noir et blanc et les clichés de Diament ont été l’une des premières représentations de l’URSS en couleur.

En voici une rétrospective.

Flottage du bois, années 1950

Ballerines, années 1950

« Votre permis, citoyen », 1952

Un poussin, 1953

Au restaurant, années 1950

Sur la côté d’ambre, 1954

Une famille, années 1950

« Attention ! », 1956

Artistes, années 1950

Un théâtre scolaire de marionnettes, années 1950

Samarcande, années 1950

Lavage de vitres, années 1950

Danses, années 1950

Après le travail, années 1950

Brigade d’agitation, années 1950

Vertige, 1960-1963

Des ouvriers, années 1950

Devant une vitrine, 1961-1969

Des pêcheurs, années 1960

Un ouvrier, années 1960

Dans cet autre article, admirez les photographies les plus chères de l'URSS.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.