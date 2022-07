Les dix tabatières les plus raffinées des tsars russes

Les meilleurs joailliers fabriquaient de véritables œuvres d'art à partir de boîtes à tabac. Elles permettaient d’en apprendre beaucoup sur leurs propriétaires, les événements importants de l’époque et même leurs succès et échecs amoureux.

Tabatière de style Louis XVI

Le travail exquis du maître Mikhaïl Perkhine, qui était membre de l’atelier de Carl Fabergé, est une sorte de « réponse » à Alexandre III, qui voulait savoir si les bijoutiers russes pouvaient créer des objets aussi exquis que leurs collègues français. Prenant comme base la tabatière de Joseph-Etienne Blerzy de la collection de Catherine II, Perkhine crée sa propre version. Il a décoré la boîte dorée d'émail vert et sur le couvercle, et placé un émail représentant Vénus et Cupidon entouré d'une dispersion de diamants. L'œuvre du maître russe s'est avérée si spectaculaire que l'empereur a ordonné qu'elle soit transférée, avec l'original français, à l'Ermitage.

Tabatière Cabinet de pierreries sibériennes

Catherine II aimait passionnément le tabac - des tabatières se trouvaient littéralement partout dans ses appartements. Les boîtes exquisément décorées sont devenues sous l'impératrice non seulement un article de mode, mais également de magnifiques œuvres d'art. Dans sa collection, il y avait des tabatières pour littéralement n'importe quel sujet et n'importe quelle occasion. Par exemple, des Cabinets de pierreries – des boîtes parsemées de pierres précieuses. L'une d'elles était consacrée à la richesse des ressources minérales russes : elle a été réalisée par David Rudolf dans les années 1780. L'artisan de Saint-Pétersbourg a tapissé les côtés de la tabatière d'agate et de jaspe multicolore et a placé les armoiries de la Sibérie à l'intérieur. Au centre du couvercle, entouré de topazes et d'améthystes, se trouve un camée en onyx avec un portrait de Catherine II.

Tabatière Cabinet de pierreries orientales

En regardant ce petit objet, il est difficile d'imaginer qu'il était destiné uniquement au stockage du tabac. On peut le lire comme un livre plein d'énigmes. La boîte ovale dorée, réalisée par un artisan viennois, est ornée de 54 pierres : une agate est placée au centre, rappelant le profil royal de Catherine II. Autour sont rassemblées des « pierres précieuses que l'Orient produit » - diamants, turquoises, tourmalines, aigues-marines, grenats, émeraudes, topazes, pierres de lune. Ensemble, elles forment les huit sphères de l'univers, tel que Platon le représentait. La tabatière est « ceinte » de médaillons avec des images d'empereurs romains. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là : le fond est aussi une image en pierres précieuses, ou plutôt un calendrier éternel. Des minéraux symbolisant la Lune, le Soleil et les mois de l'année sont posés sur un substrat d'émail bleu.

Tabatière avec un portrait du sultan Abdul-Hamid

La tabatière a également servi de support pour des chroniques d'événements importants. Conquêtes et découvertes de nouvelles terres, victoires militaires - tout cela se reflétait dans de petits objets. Par exemple, à l'occasion de la paix Koutchouk-Kaïnardji entre la Russie et la Turquie, l'impératrice a commandé une tabatière spéciale à Johann Gottlieb Scharf. Une traînée de diamants se disperse à travers l'émail bleu, et au centre se trouve un portrait à l'aquarelle du sultan turc Abdul-Hamid dans un manteau de fourrure et avec un turban.

Tabatière de Frédéric le Grand

De nombreux monarques collectionnaient des tabatières. Le roi de Prusse Frédéric le Grand était lui aussi un collectionneur passionné. On en comptait de 1 500 dans la collection du monarque. Sans aucun doute, ces œuvres d'art miniatures faisaient la fierté de Frédéric. Par conséquent, il en faisait souvent cadeau. Par exemple, il a offert à son petit-neveu Frédéric-Guillaume III, grand-père d'Alexandre II et père de l'impératrice Alexandra Feodorovna, une tabatière en agate gris clair, décorée de diamants sur un substrat de feuille multicolore, de néphrites et de rubis. Ce dernier, à son tour, en a fait cadeau à Nicolas Ier.

Tabatière de Catherine II

L'un des maîtres qui ont créé des bijoux pour les monarques russes était le Suisse Jeremiah Pozier. Il est devenu bijoutier de la cour sous l'impératrice Anne, a créé des boucles d'oreilles, des broches et de précieux « bouquets » pour Elisabeth Ire et pour Catherine II - la célèbre grande couronne impériale. Parmi ses commandes figuraient des tabatières. Pour Catherine II, il en a fait une en or avec un décor floral luxuriant. Le couvercle et les parois sont décorés d'ornements, une dispersion de diamants forme un panier au centre duquel se trouve une imposante « fleur » - un saphir.

Tabatière à l'effigie du lévrier italien Lisetta

Le médaillon à l'effigie de Lisetta, un lévrier italien, a été placé sur la tabatière par le joaillier allemand Johann Gottlieb Scharf. Le portrait est entouré d'une « dentelle » de diamants et émeraudes. Les chiens de cette race étaient la passion de Catherine II. À partir de 1770, de gracieux lévriers italiens vivaient dans ses appartements. L'impératrice en parlait volontiers dans des lettres, se plaignant toutefois qu'à cause d'eux, la correspondance était tâchée. En même temps, elle déplorait que ses animaux de compagnie ne sussent pas parler.

Tabatière-navire

Cette tabatière en forme de navire accompagna Pierre le Grand lors de son voyage en Flandre et en Angleterre : la coque de la galère en bois et en or est décorée d'argent avec la figure d'un lion rugissant, et les sabords de canon sont garnis de nacre. Telle que conçu par les joailliers J.P.M., elle était censée rappeler à Pierre le Grand le début de la flotte russe et la victoire dans la campagne contre la forteresse d'Azov.

Tabatière avec un portrait de la comtesse de Cosel

Les boîtes à tabac n'étaient pas seulement décorées, elles leurs motifs et images possédaient une signification particulière. La tabatière pouvait servir de cadeau précieux ou de rappel d'un acte impardonnable et évoquait même des relations amoureuses. L'électeur polonais Auguste II le Fort a offert à Pierre le Grand une précieuse boîte arborant l'intrigue de Léda et le cygne. La tabatière dorée, réalisée par le célèbre artisan suédois Carl Gustav Klingstedt, est richement décorée d'ornements, de diamants et de cristal de roche. Le piquant de l'intrigue est lié au fait que la favorite d'Auguste II, la comtesse de Cosel, était représentée sous les traits de Léda.

Tabatière à double couvercle

Sous l'impératrice Elisabeth Ire, le tabac est devenu si populaire qu'elle a dû publier un décret interdisant d’en consommer dans les églises. La collection de tabatières d'Elisabeth était impressionnante - porcelaine et or, parsemées de pierres et décorées de monogrammes et de portraits de l'impératrice. Parmi elles, cependant, il y en avait de très pratiques : cette tabatière en lapis-lazuli était destinée à deux types de tabac à la fois. Une cloison dorée séparait les deux sections au centre, donnant à la boîte un aspect à la fois gracieux et solennel.

