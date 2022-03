Ilf et Pétrov: le duo d'écrivains soviétiques le plus drôle et le plus audacieux

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Deux amis, Ilia Ilf et Evguéni Pétrov, sont nés dans la capitale de l'humour de l'Empire russe, Odessa (aujourd'hui en Ukraine). Cette ville sur la mer Noire était célèbre pour sa criminalité, à propos de laquelle il y avait de nombreux mythes et légendes. Les habitants d'Odessa sont même secrètement fiers de l'habileté des voleurs et escrocs locaux. Une personne fictive avec un parcours similaire nommé Ostap Bender est devenue le héros de l'œuvre principale du duo soviétique.

Comment ont-ils commencé à écrire ensemble ?

Ilf et Pétrov se sont rencontrés en 1925 à Moscou. Le premier avait 28 ans et le second 23. Ensemble, ils ont travaillé dans le magazine Goudok (Sifflet), où ils ont édité des articles et écrit des feuilletons.

Moscou. Photo prise par Ilia Ilf Domaine public Domaine public

Dans leur Double autobiographie, les écrivains ont plaisanté en disant que « l'auteur est né deux fois » : en 1897 et en 1903, et déjà dès l'enfance « a commencé à mener une double vie ».

Le garçon juif Ilf était le fils d'un employé de banque d'Odessa. Ilia a été diplômé d'une école technique et a travaillé tant dans un bureau de dessin, que dans un central téléphonique et dans une usine de grenades à main.

Ilf, début des années 1930 Domaine public Domaine public

En parallèle, il composait de la poésie et gagnait progressivement en popularité parmi les poètes de sa ville natale. En 1917, Ilf a commencé à travailler comme éditeur de magazine et à écrire des articles. Puis, ayant décidé de se tourner complètement vers le domaine littéraire, il s'est installé en 1923 à Moscou.

Son futur collègue Pétrov était quant à lui issu d'une famille plus statutaire : son père était fonctionnaire, professeur de séminaire et d'école militaire. Il a emmené Evguéni et son frère dans de longs voyages – ils ont navigué vers la Turquie et l'Italie, et ont vu beaucoup de choses.

Pétrov, début des années 1930 Domaine public Domaine public

Pétrov a effectué ses débuts comme agent au sein du département des enquêtes criminelles d'Odessa. Son vrai nom était Kataïev (son frère aîné Valentin Kataïev est devenu un célèbre écrivain soviétique). En 1920, tous deux ont été arrêtés, soupçonnés de complot antisoviétique, mais, pour des raisons inconnues, ils ont ensuite été libérés.

Ilf et Pétrov à Moscou Auteur inconnu/Musée littéraire d'État russe

Les deux Odessites, Ilf et Pétrov se sont rencontrés à Moscou et sont devenus inséparables. Ensemble, ils écrivaient des histoires humoristiques et des romans. Selon la légende, ils ont travaillé sur leur première œuvre littéraire majeure en tant qu'« esclaves » littéraires – ils ont créé un grand roman satirique au nom du frère aîné de Pétrov, Valentin Kataïev. Cependant, après avoir lu leur livre, celui-ci a tellement admiré leur roman qu'il a noblement décidé de refuser sa « paternité ».

Les Douze Chaises

Ce roman était le légendaire Les Douze Chaises. Le livre a été publié en 1927 en un temps record. Étonnamment, la censure a raté une subtile satire du nouveau système soviétique. Voici, par exemple, l’une des blagues du roman : « Où allez-vous ? Vous n'avez nulle part où vous dépêcher. La GPU viendra à vous toute seule ». (La GPU (Guépéou) était la police d'État de l'Union soviétique entre 1922 et 1934, responsable des répressions).

Ilf posant avec Les Douze Chaises Domaine public Domaine public

Il s'agit de l'histoire de deux escrocs qui se rencontrent dans la ville fictive de Stargorod. L'ancien noble Hippolyte Vorobianinov (Kissa) y arrive pour trouver des diamants familiaux, que sa belle-mère a cousus dans le rembourrage de l'une des chaises du salon pendant la Révolution.

L'aventurier Ostap Bender s'est retrouvé à Stargorod par pur hasard. « Son tempérament vif, qui l'empêchait de se consacrer à quoi que ce soit, l'emmenait constamment dans différents coins du pays et l'avait maintenant amené à Stargorod sans paire de chaussettes, sans clé, sans appartement et sans argent ». Alors qu'il élabore son dernier plan astucieux pour s'enrichir et devenir grand sans effort particulier, il rencontre Hippolyte. Ce dernier, timide, décide de prendre en partage l'entreprenant Bender, et ensemble ils partent à la recherche de diamants...

Le célèbre acteur soviétique Andreï Mironov dans le rôle d'Ostap Bender dans le film de 1976 de Mark Zakharov Studio Ekran, 1976 Studio Ekran, 1976

Par la suite, d'incroyables aventures attendent le duo comique à la poursuite des chaises, vendues individuellement après la Révolution et dispersées dans tout le pays. Ils doivent utiliser divers subterfuges pour les obtenir auprès d'une variété de personnes, de partisans du tsar à des membres de la petite bourgeoisie, en passant par d’ardents bolcheviks.

Sergueï Filippov dans le rôle d'Hippolyte dans le film de 1971 de Leonid Gaïdaï Sputnik Sputnik

Créativité conjointe et voyage en Amérique

Après le succès des Douze Chaises, en 1931, Ilf et Pétrov ont écrit la suite des aventures de Bender, intitulée Le Veau d'or. Cependant, si leur premier roman a facilement réussi à traverser la censure, la seconde œuvre des écrivains a eu moins de chance. La nomenklatoura y voyait une « pasquinade sur l'Union soviétique », il n'a donc été publié que trois ans plus tard. Cependant, ce livre n'a pas gagné moins de popularité parmi les habitants du pays que Les Douze Chaises. Par la suite, les deux romans ont été adaptés à l'écran à plusieurs reprises et les films sont également devenus des classiques du cinéma soviétique.

Ilf et Pétrov écrivant, 1932 Domaine public Domaine public

En 1935-1936, les écrivains sont partis en voyage aux États-Unis. Ils ont traversé le pays en voiture en compagnie d'un couple américain, ont pris des notes et publié plus tard leur troisième livre, L'Amérique : Roman-reportage, aux pages duquel ils racontent en détail tout ce qu'ils ont vu à l'étranger : New York, la construction du pont du Golden Gate à San Francisco, la vie des Américains, les prairies, Hollywood...

Domaine public Domaine public

Les jeunes écrivains étaient toujours ensemble et, comme ils aimaient plaisanter eux-mêmes, la seule chose qu'ils ont faite séparément était de se marier. Ils avaient beaucoup de plans et d'idées, mais en 1937, Ilf est mort de la tuberculose. Deux ans plus tard, Pétrov a eu un fils et il l'a nommé Ilia en l'honneur de son ami.

Après la mort de son co-auteur, Evguéni s'est plongé dans le cinéma et est devenu plus tard le rédacteur en chef du magazine culte Ogoniok. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a écrit des reportages et des essais depuis les champs de bataille. Lors d'un de ses voyages de travail réguliers, il est toutefois mort dans un accident d'avion. Mystérieusement, il avait le même âge qu'Ilf lors de sa mort.

