Dix artistes soviétiques à découvrir absolument

Alexandre Labas (1900-1983)

Artiste qui a traversé tout l'art soviétique, du groupe OST (« Société des peintres de chevalet », qui dépeignaient les nouvelles réalités soviétiques en utilisant les méthodes expressionnistes allemands) à l'art figuratif avec de puissants éléments d'avant-garde. Si l'œuvre Dans le métro reflète une passion pour les thèmes industriels futuristes, elle est réalisée dans un esprit absolument avant-gardiste.

Dans le métro Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Matin après le combat, 1929 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Ilya Machkov (1881-1944)

De l'avant-garde, avec des œuvres radicales, en passant par le mouvement légendaire Valet de carreau, jusqu’à un retour au style des maîtres anciens, l'œuvre de Machkov est incroyablement diversifiée et passionnante. Il est l’inventeur d’une version absurde et ironique de la nature morte soviétique.

Pain soviétique Musée des Beaux-Arts de Volgograd Musée des Beaux-Arts de Volgograd

Autoportrait et portrait de Piotr Kontchalovski Musée Russe Musée Russe

Alexandre Deïneka (1899-1969)

L'un des maîtres soviétiques les plus illustres. Il est curieux qu'en tant qu'artiste, il ait traversé des périodes très différentes - dans les années 1920 et 1930, il s’agissait de deux personnes et deux artistes « différents ». Mais en même temps, il a créé son propre style distinctif. Son travail ne s'inscrit pas dans le canevas généralement accepté du réalisme socialiste, car chacune de ses grandes œuvres était une solution d'avant-garde complètement nouvelle. Et tout en évoluant dans le cercle de la nomenklatura (élite) soviétique, il a réussi à rester lui-même.

Lénine en promenade avec des enfants Musée central des forces armées de Moscou Musée central des forces armées de Moscou

Dmitri Nalbandian (1906-1993)

Une figure complexe et contradictoire, et un artiste très ironique. Il disait de lui-même qu'il avait travaillé « d'Ilitch à Ilitch » - de Vladimir Ilitch Lénine à Leonid Ilitch Brejnev. Et son travail était un véritable baromètre - c'est lui qui donnait le ton en matière d’esthétique à chaque époque. En tant que peintre de Joseph Staline, il a décelé son attrait pour le minimalisme lourd, tandis qu'à l'époque de Nikita Khrouchtchev, il a révélé un autre canon pictural – on pourrait pratiquement le qualifier d’impressionnisme soviétique.

Grande amitié Centre d'expositions d'État ROSIZO Centre d'expositions d'État ROSIZO

Un matin d'automne. Repos près d'un feu de camp, 1959 Musée de l'impressionnisme russe Musée de l'impressionnisme russe

Ekaterina Zernova (1900-1995)

L'une des artistes-femmes les plus brillantes de l'ère soviétique, à égalité avec Alexandre Deïneka, elle incarnait peut-être le mieux le thème militariste, les images de divers types de troupes de l'Armée rouge. Sur ses toiles, le char est devenu un héros à part entière.

Des kolkhoziens saluant des pilotes de chars, 1937 Centre d'expositions d'État ROSIZO Centre d'expositions d'État ROSIZO

Selmaсhstroï (Génie agricole). Affiche, 1930 Domaine public Domaine public

Viktor Midler (1888-1979)

Artiste subtil et sous-estimé dans les années 1930, il a travaillé comme conservateur du département des dernières tendances de la peinture russe à la galerie Tretiakov. Et c'est lui qui a créé l'une des principales œuvres emblématiques de cette période Études politiques sur le cuirassé de la collection du Musée d'État et centre d'exposition ROSIZO.

Session politique sur un cuirassé Centre d'expositions d'État ROSIZO Centre d'expositions d'État ROSIZO

Hockey au stade Dynamo, 1948 Musée d'art de Saratov Musée d'art de Saratov

Alexandre Laktionov (1910-1972)

Figure paradoxale, c’est un artiste de la génération suivante. Il fait partie de ceux qui se sont sérieusement penchés sur l'art des maîtres anciens, mais ont en même temps créé leurs propres interprétations innovantes et proches du surréalisme de sujets connus. Y compris son œuvre très populaire Lettre du front. Il a réalisé de petites toiles très intéressantes - par exemple, des natures mortes, dans lesquelles, comme dans un genre plus libre, le réalisme magique et le surréalisme se reflètent de façon intense.

Lettre du front Musée d'art de Saratov Musée d'art de Saratov

Gueorgui Nisski (1903-1987)

Gueorgui Nisski est passé par plusieurs étapes artistiques. Il a commencé avec des scènes de bataille assez brutales, mais est devenu une figure emblématique des artistes de la génération des années 1960. Il a réussi à créer son propre style absolument indescriptible et reconnaissable dans chacun de ses éléments, tout en restant une personne complètement simple et accessible. Il y a une histoire célèbre qui raconte que lorsque de jeunes auteurs d’un atelier d'art se sont réunis pour sortir boire une bière, le maître les a rattrapés en criant : « Les gars, attendez, emmenez-moi avec vous ! ».

Place Pouchkine, 1966-1967 Institut d'art réaliste russe Institut d'art réaliste russe

Au-dessus des neiges, 1964 Institut d'art réaliste russe Institut d'art réaliste russe

Pavel Nikonov (1930)

Probablement le principal représentant du « style austère » du début des années 1960, il crée toujours aujourd'hui. Il a changé de style à plusieurs reprises, passant de la peinture multicouches presque monochrome à sa propre version du primitivisme avec des couleurs et une composition magistrales.

Mauvais temps, 1984 Musée-réserve d’Abramtsevo Musée-réserve d’Abramtsevo

Géologues, 1962 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Tatiana Iablonskaïa (1917-2005)

C’est l’auteure de deux tableaux emblématiques de leur époque et l'artiste la plus connue du grand public. Ses œuvres Matin et Pain ont été imprimées dans tous les manuels scolaires à l'époque soviétique, et ont également été reproduites dans des magazines et sur des affiches. La toile Pain est devenue l'incarnation du thème stalinien de la fertilité, tandis que Matin symbolisait déjà le début du dégel de Khrouchtchev. En même temps, elle est toujours restée une artiste très forte et polyvalente, changeant de style et développant sa propre version du primitivisme dans l'esprit du Douanier Rousseau.

Matin, 1954 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Été, 1967 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

L’exposition Réalisme socialiste. Métamorphoses. L'art soviétique 1927-1987, organisée par le Musée d’Etat et centre d'exposition ROSIZO, a lieu à la nouvelle galerie Tretiakov à Moscou jusqu'au 6 juin 2021.

Dans cette publication découvrez cent artistes russes à connaître absolument.

