L'homme qui a changé le monde: Mikhaïl Gorbatchev fête ses 90 ans

Mikhaïl Gorbatchev est né en 1931 - l'année où Staline, de sa « main de fer », a tenté de liquider les paysans aisés (koulaks) en tant que classe : il a interdit l'agriculture privée, créé des fermes collectives, et préparé de nouvelles vagues de terreur contre les récalcitrants. Personne n'aurait alors pu imaginer que six décennies plus tard, non seulement l'entrepreneuriat privé, mais aussi plusieurs dizaines de peuples et de républiques obtiendraient la liberté. Tout cela en raison d'un garçon né dans un village de Stavropol, dans le Caucase russe.

Mikhaïl Gorbatchev âgé de 4 ans Getty Images Getty Images

Gorbatchev a grandi dans une famille paysanne ordinaire. Dans l'enfance et à l'adolescence, il a travaillé dans les champs, notamment aux commandes d’une moissonneuse-batteuse : il savait donc très bien ce qu'était la collectivisation menée par Staline. Toutefois, l'un de ses grands-pères dirigeait un kolkhoze (ferme collective), de sorte que les horreurs de la collectivisation caractérisées par la faim, les arrestations et l'exil ont épargné sa famille.

Avec son épouse, Raïssa Getty Images Getty Images

Après la guerre (leur village a passé quatre mois sous occupation allemande), Gorbatchev termine brillamment le lycée, devient un activiste du Komsomol (jeunesse communiste) et reçoit même l'Ordre de la bannière rouge du travail - pour avoir aidé son père, conducteur de moissonneuse-batteuse, à obtenir une récolte record.

Vladimir Musaelyan, Eduard Pesov /TASS Vladimir Musaelyan, Eduard Pesov /TASS

Par la suite, cette expérience l'aiderait. Gorbatchev occupera le poste de ministre de l'Agriculture de l'URSS. Mais avant cela, il intègre de manière indépendante la meilleure université du pays - la Faculté de droit de l'Université d'État de Moscou - puis, selon ses propres mots, entame « un long processus consistant à repenser l'histoire du pays, s'étalant sur des années. »

En visite en Inde, Mikhaïl Gorbatchev et son épouse Raïssa plantent traditionnellement un arbre Yuri Lizunov, Alexander Chumichev /TASS Yuri Lizunov, Alexander Chumichev /TASS

En 1950, il rencontre sa future épouse, Raïssa, qui serait toute sa vie durant son plus fidèle compagnon et sa confidente. Le mariage a été célébré dans la cantine d'un dortoir étudiant en 1953.

En compagnie de Fidel Castro, en 1989 AP AP

L’ascension de Gorbatchev au sein du parti a été rapide. Il a conquis la loyauté des « deuxième et troisième personnages » du pays après Léonid Brejnev lui-même, et était bien vu par le chef de l'État. En coulisses, la nomenklatura l'appelait « le maître du territoire de Stavropol ».

Avec le chef du gouvernement britannique Margaret Thatcher AP AP

Gorbatchev est devenu dirigeant du pays en 1985. Il tranchait avec nombre de ses prédécesseurs au poste de secrétaire général, qui ne pouvaient se vanter ni d'une bonne santé ni d'un esprit clair. Jeune (54 ans, ce qui pour le Politburo était même très jeune), en bonne santé, ouvert d'esprit, éduqué, ne craignant pas la communication directe avec les gens de la rue, Gorbatchev était bien vu de l’Occident et du peuple soviétique, se montrant avide de changement.

En déplacement à Kiev, en Ukraine soviétique Vladimir Musaelyan, Eduard Pesov /TASS Vladimir Musaelyan, Eduard Pesov /TASS

« Tout en acceptant alors d’occuper le poste étatique suprême de secrétaire général du Comité central du PCUS, j'ai compris qu'il était impossible de continuer à vivre ainsi, et je ne me serais pas permis de rester à ce poste si je n’avais pas été soutenu dans la mise en œuvre de changements cardinaux », a rappelé Gorbatchev. Et les changements ont suivi rapidement…

Rencontre avec de simple citoyens, 1986 TASS TASS

Tout d'abord, il déclare une « bataille pour la sobriété », en lançant une campagne anti-alcool – l’alcoolisme est alors un fléau pour le pays, qui meurt littéralement de la vodka et des boissons contrefaites.

L’ex-président soviétique Mikhaïl Gorbatchev au ranch de Ronald Reagan, à Santa-Barbara, en 1992 AP AP

Ayant pris la tête du pays, il rencontre le président américain Ronald Reagan. Les dirigeants des deux puissances se sont serré la main, une première depuis de nombreuses années. C'était le début de la fin de la guerre froide et du désarmement nucléaire. La nouvelle réalité s'est imposée de façon fulgurante.

Au volant d'une moissonneuse-batteuse Yuri Lizunov; Eduard Pesov /TASS Yuri Lizunov; Eduard Pesov /TASS

Gorbatchev a privé le PCUS du statut constitutionnel de monopole dans le système politique et a organisé une purge massive dans ses rangs. Des élections démocratiques sont apparues dans le pays, la censure a été interdite par la loi et d'autres pratiques douloureuses, comme le monopole de l'État sur le commerce extérieur, ont été reléguées aux oubliettes.

Avec George H. Bush AP AP

Après cela, il rencontrera plus d'une fois les dirigeants américains. « Ce type, c’est la perestroïka incarnée ! », a dit George Bush père à son sujet.

Yuri Lizunov, Alexander Chumichev/TASS Yuri Lizunov, Alexander Chumichev/TASS

Le 7 avril 1988, Gorbatchev a entamé le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan.

Avec le secrétaire général du comité central du Parti socialiste unifié d'Allemagne Erich Honecker, en 1987 AP AP

Deux ans plus tard, il a joué un rôle clé dans la réunification de l'Allemagne et la chute du mur de Berlin. En mars 1990, il est devenu le premier (et, en fait, le seul) président de l'URSS élu lors d'élections démocratiques.

Lors de la cérémonie remise des prix Nobel AP AP

« En reconnaissance de son rôle de premier plan dans le processus de paix », Gorbatchev a reçu le prix Nobel de la paix en 1991 et est entré à jamais dans l’histoire.

Sur la place Rouge en compagnie de Ronald Reagan Alexander Chumichev /TASS Alexander Chumichev /TASS

Cependant, la politique de non-violence et de démocratisation à l'intérieur du pays a eu des conséquences - elle s’est accompagnée de nombreux conflits interethniques. Le principal reproche encore fait aujourd’hui à Gorbatchev par de nombreux Russes reste l'effondrement de l'Union soviétique.

En octobre 2006 Getty Images Getty Images

Après 1991 et sa démission, il quitte la politique, crée la Fondation Gorbatchev et la Croix verte internationale, et livre une vive opposition au premier président de la Fédération de Russie, Boris Eltsine. En 2014, face aux étudiants de l'Université d'État de Moscou, il a admis sa responsabilité dans l'effondrement de l'Union soviétique : « J'ai essayé de la sauver, mais je n'ai pas réussi. [...] J'en suis responsable. Personne ne m'a renvoyé de mon travail, je suis parti de moi-même car je n’ai pas réussi à gérer ».

