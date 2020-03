Vie en rose: dix peintures impressionnistes montrant une URSS heureuse

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Triptyque. Ouvrières de l’usine Ouralmach, 1934 Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg

Les exploits du travail étaient parmi les principaux sujets dépeints par les artistes soviétiques. Iouri Pimenov faisait partie de ceux qui glorifiaient la vie des travailleurs héroïques. Les trois parties de cette œuvre montrent des femmes au théâtre, au travail et buvant du thé à la maison.

Nouvelle Moscou, 1937 Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg

Le tableau le plus célèbre de Iouri Pimenov est probablement sa Nouvelle Moscou, un exemple du réalisme socialiste par excellence. Dans les années 1930, Pimenov a peint de nombreuses vues de Moscou, la capitale faisant l'objet de travaux de rénovation massifs dirigés par Joseph Staline. Une femme au volant était une chose rare et symbolisait une nouvelle ère. Cette peinture donne une vision optimiste de l'avenir, alors qu'en réalité les années 1930 constituèrent l’apogée des purges de Staline.

Route sur le front, 1944 Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg

Dans les années 40, Pimenov s'est tourné vers la représentation de la guerre. Dans cette peinture montrant la ligne de front de la Seconde Guerre mondiale, l'artiste utilise la même composition évidente que dans son œuvre Nouvelle Moscou. La méthode met en évidence le contraste entre la guerre et le temps de paix. Il n'y a pas d'avenir heureux à l’horizon, seulement la guerre.

Fenêtre au printemps, 1948 Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg

L'artiste s'est rappelé un jour qu'on lui avait demandé pourquoi il dessinait toujours des travailleuses dans des vêtements sales. Les gens pensaient que c'était une demande de l'État, mais Pimenov voyait de la poésie dans ces uniformes.

Quartier de demain, 1957 Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg

L'art soviétique officiel était essentiellement de la propagande et les artistes étaient encouragés à conférer une aura romantique aux grands travaux de construction d'après-guerre des années 1950. Ces gens qui attendaient avec impatience une nouvelle vie étaient régulièrement représentés par Pimenov.

Attente, 1959 Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg

Lorsque le dégel de Khrouchtchev a commencé, Pimenov se tourne vers la psychologie, montrant les sentiments et les émotions des gens ordinaires.

Mariage dans une rue de demain, 1962 Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg

Pimenov et ses pairs ont créé une association d'artistes qui reflétaient les idées du communisme et du socialisme dans leurs œuvres. Des gens heureux et en bonne santé et la construction d'un nouveau pays sont au centre des sujets, comme sur cette toile.

Matin dans la ville, 1964 Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg

Pimenov a consacré une série de peintures, Nouveaux quartiers, à la construction de logements. Jamais il n’a renoncé à réaliser des croquis de sa Moscou bien-aimée.

Crémaillère lyrique, 1965 Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg

Et que se passe-t-il après la fin des grands travaux de construction ? Les gens quittent les dortoirs surpeuplés et les appartements communautaires pour emménager dans leurs propres appartements neufs. Ils ont enfin un espace pour la vie privée.

Hôtesse de l’air, 1973 Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg Iouri Pimenov/Musée des beaux-arts d'Ekaterinbourg

Pimenov se qualifiait comme un « impressionniste réaliste ». Il voulait saisir chaque instant : de la façon dont les gens commençaient leur matinée jusqu’au moment où ils rentraient chez eux. De nombreux tableaux dépeignent également les paysages urbains contrastés de Moscou.

