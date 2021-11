Sept scènes de séduction tirées des œuvres de la littérature russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Anna Karénine par Léon Tolstoï

Les personnages principaux de ce livre de Tolstoï, Anna Karénine et Alexis Vronski, se sont rencontrés dans une gare de Moscou. Elle était mariée, il était célibataire. Cette rencontre devait donc conduire au drame et cela s'est produit environ un an plus tard. Tolstoï n'a pas décrit la première scène de leurs ébats amoureux parce qu'il n'avait pas l'intention d'écrire un roman d'amour bon marché. Pourtant, nous en apprenons plus sur leur première nuit de la conversation qui s’est ensuivie et est remplie de honte. Le lecteur peut immédiatement sentir qu’il s’agit du début de la fin d’une relation fatale.

Karen Chakhnazarov/Моsfilm; VGTRK, 2017 Karen Chakhnazarov/Моsfilm; VGTRK, 2017

Anna se trouvait « si criminelle et si coupable qu’il ne lui restait plus qu’à s’humilier et à demander grâce, et c’était de lui qu’elle implorait son pardon, n’ayant plus que lui au monde ». Quant à Alexis, il se sentait « pareil à un assassin devant le corps inanimé de sa victime ».

« Le corps immolé par eux, c’était leur amour, la première phase de leur amour. Il y avait quelque chose de terrible et d’odieux au souvenir de ce qu’ils avaient payé du prix de leur honte ». (Traduction de J.-Wladimir Bienstock parue dans Paris : Books on demand, DL 2019)

Pauvre Lisa par Nikolaï Karamzine

Karamzine a écrit Pauvre Lisa en 1792, peu après son retour d'un long voyage à l'étranger. Il semblait bien en avance sur sa génération en termes de drame humain et d'émotion, mélangeant la littérature russe mortellement sérieuse avec le sentimentalisme.

Ideya Garanina/Soyuzmultfilm, 1978 Ideya Garanina/Soyuzmultfilm, 1978

Dans ce roman, un riche noble russe séduit la fille d'un paysan, une beauté de 17 ans nommée Lisa. Les deux amants appartiennent à des couches sociales différentes, mais l'amour est aveugle, et ils s'abandonnent aux sentiments sans aucune hésitation. Le jeune homme, Éraste, est consumé par l’excitation de ces relations secrètes condamnées, mais son baiser détruit la vie de Lisa.

« Lis[a] enchantée se jeta dans son sein, et bientôt..., bientôt l’instant fatal à son innocence arriva. Une émotion inconnue s’empara d’[Éraste] ; jamais Lis[a] ne lui avait paru si belle, jamais ses caresses ne l’avaient ému à ce point, jamais ses baisers ne lui avaient semblé si tendres. Lis[a] était sans soupçon comme sans expérience ; elle ne connaissait pas le danger, et resta ainsi, sans crainte, sans défiance, entre les bras de son bien-aimé. L’obscurité qui les enveloppait servait encore à favoriser comme à accroître le délire d’[Éraste] ; pas une étoile au ciel, pas une lueur sur la terre qui pût le rappeler à lui ». (Traduction d’Henri de Coiffier, parue dans Les Milles et Une Nouvelles, Paris, 1819)

Le Docteur Jivago par Boris Pasternak

Lara Antipova du roman Docteur Jivago déborde d’énergie sexuelle. « Cette fille, mince et fragile, a été chargée, comme l'électricité, à la limite, de toute la féminité imaginable du monde. Si vous vous approchez d'elle ou la touchez avec un doigt, une étincelle éclairera la pièce et soit vous tuera sur place ou vous électrifiera à vie ».

Giacomo Campiotti/Public Broadcasting Service, 2002 Giacomo Campiotti/Public Broadcasting Service, 2002

Le personnage principal, dont l'œuvre porte le nom, Iouri Jivago, est tiraillé entre deux femmes complètement différentes : la douce et indulgente Tonia, qui devient sa femme, et Lara, audacieuse et insouciante, qui l'enchante par sa beauté. Elle est destinée à être son amante.

« Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'il dansait si bien. Quelles mains intelligentes il a, avec quelle assurance il la prend par la taille ! Mais elle ne laissera personne l'autre s'embrasser comme ça. Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'une telle impudeur puisse se concentrer sur les lèvres des autres lorsqu'elles étaient si longtemps pressées contre les siennes ».

Les Allées sombres par Ivan Bounine

De tous les écrivains russes, Ivan Bounine s'est avéré être le plus audacieux dans la description des scènes de sexe. Dans son célèbre recueil de nouvelles, Les Allées sombres, le lauréat russe du prix Nobel de littérature a fait passer le désir sexuel et l'amour à un niveau supérieur. Dans l'une d'elle, intitulée Galia Ganskaïa, les choses se réchauffent, les baisers sont volés et les portes sont claquées.

Nikita Mikhalkov/Trite Studio, 2014 Nikita Mikhalkov/Trite Studio, 2014

Le personnage principal, un artiste, tombe sur la fille de son ami dans la rue. Ils se rendent dans son atelier, mangent du chocolat et partagent des baisers passionnés. L'artiste embrasse Galia « sur un corps rose chaud, en haut de la cuisse, puis à nouveau dans une bouche entrouverte ».

« J'ai enlevé son chemisier blanc en soie en une minute et, tu sais, tout est devenu noir, quand j'ai vu son corps rosâtre avec un bronzage sur des épaules brillantes et ses seins relevés par un corset avec des mamelons écarlates saillants [...] Quand je l'ai brutalement jetée sur les coussins du canapé, ses yeux sont devenus noirs et se sont agrandis encore plus, ses lèvres se sont entrouvertes – comme si je le vois toujours, elle était exceptionnellement passionnée ».

Le Don paisible par Mikhaïl Cholokhov

Ce drame historique sur la vie des cosaques du Don pendant la Première Guerre mondiale est rempli d'angoisse, d'amour, de trahison et de chagrin. Aksinia et Grigori vivent côte à côte et se regardent avec les yeux plein de désir. Aksinia est mariée, mais très malheureuse. À 17 ans, son père l'a violée, et bientôt, elle a été mariée à Stepan. Son mari l'a battue après leur nuit de noces, quand il a réalisé que sa femme n'était pas vierge. Les choses empirent, Stepan la trompe, et même la naissance d'un enfant ne peut sauver leur relation ruinée. Aksinia et Grigori sentent qu'une passion impatiente naît dans leur cœur.

Sergueï Guerassimov/Gorki Film Studio, 1958 Sergueï Guerassimov/Gorki Film Studio, 1958

« Le cœur de Grigori battait rapidement ; il s'est avancé en s'asseyant, a rejeté le bord de son caftan, et a serré l'obéissante Aksinia flamboyant de chaleur. Ses jambes vacillaient, elle tremblait, ses dents claquaient. Grigori l'a prise brusquement dans ses bras – comme un loup jette un mouton abattu sur son dos – il est parti, emmêlé dans son manteau caftan et haletant.

- Oh, Grigori. Grigori! Mon père...

- Tais-toi ! ».

Eaux printanières par Ivan Tourgueniev

Un aristocrate russe âgé se remémore sa jeunesse, quand, en voyageant à travers l'Europe, il est tombé amoureux d'une belle jeune femme italienne. Il a voulu l'épouser, mais a été séduit avec impudence par une riche femme mariée. C'est l'intrigue de l'une des nouvelles les plus célèbres de Tourgueniev, dans laquelle Maria Polozova détruit la vie de Dmitri Sanine avec une facilité incroyable. Elle fait en réalité le pari avec son mari que Sanine serait littéralement à ses pieds.

Jerzy Skolimowski/Erre Produzioni, 1989 Jerzy Skolimowski/Erre Produzioni, 1989

Un jour, Maria et Dmitri effectuent une promenade à cheval dans les bois. Là, dans une petite cabane, Maria gagne son pari sans plus tarder.

« Elle s'avançait impérieusement – et il la suivait docilement et humblement, sans aucune étincelle de volonté dans son cœur figé ».

La Rivière Potoudane par Andreï Platonov

La nouvelle de Platonov, écrite en 1937, est un hommage à la génération d'après-guerre. Le soldat de l'Armée rouge Nikita Firsov retourne dans son village natal après la guerre civile russe. Il rencontre son amie d'enfance Liouba. Le jeune homme s'occupe timidement de la jeune femme, épuisée par la faim et la fatigue. Malgré toutes les épreuves, des sentiments basés sur l'amour mutuel éclatent entre eux.

Аlexandre Kourov/TASS Аlexandre Kourov/TASS

« Nikita enlaça Liouba avec une telle force, comme s'il essayait de faire entrer quelqu'un d'autre, une personne bien aimée dans son âme nécessiteuse ; mais il est revint bientôt à la raison et se sentit honteux.

- Ça ne te fait pas mal ?, demanda Nikita.

- Non! Je ne sens pas, répondit Liouba ».

Il la désirait de tout son cœur, pour la réconforter, et une force cruelle et pitoyable vint à lui. Cependant, Nikita ne reçut de ses relations intimes avec Liouba aucune joie plus grande qu'il n’avait déjà connu – il ressentit seulement que son cœur « domine maintenant tout son corps et partage son sang avec un plaisir pitoyable mais nécessaire ».

Dans cet autre article, nous vous présentions cinq auteurs russes qui ont tenté de déstigmatiser le sexe dans la littérature.

