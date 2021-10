Cinq chefs-d'œuvre intemporels d'Anton Tchekhov

Le nom d'Anton Tchekhov est synonyme d'ambivalence, d’états d’âme complexes et de nuances. L'un des plus grands dramaturges de l'histoire s'est concentré sur «ce qui se trouve en dessous», sans jamais se limiter à ce qui se déroule en surface. Dans les écrits de Tchekhov, le diable est toujours dans les détails.

Tchekhov est probablement la figure la moins orthodoxe de la littérature russe. Grand explorateur du cœur humain, il a ressenti la tragédie humaine de la même manière que les oiseaux et les serpents pressentent un tremblement de terre à venir. Et pourtant, ses nouvelles et ses pièces de théâtre ne sont pas remplies d'une action intense, mais de mystère et de suspense, qui semblent tombés au milieu d'un réalisme saisissant. « Si, dans le premier acte que vous avez accroché un fusil sur le mur, alors dans la suivante, il devrait être utilisé. Autrement, n'en mettez pas là », a-t-il déclaré.

Paradoxalement, Tchekhov percevait nombre de ses pièces, notamment La Mouette et La Cerisaie, comme des comédies. Il avait un sens aigu du détail comique et de la fragilité de la vie. L'humour caractéristique de Tchekhov est de nature existentielle. L'écrivain a pris la plume pour décrire tout ce qui est inexplicable, ridicule, tragique, paradoxal. « Mon conseil : essayez d'être le plus original et le plus intelligent possible dans votre pièce, mais n'ayez pas peur de paraître stupide. La libre pensée est indispensable, mais pour être libre penseur, il ne faut pas avoir peur d'écrire des bêtises », écrivait Tchekhov en 1889.

De nombreux critiques littéraires et directeurs de théâtre considèrent Tchekhov comme le deuxième meilleur dramaturge de l'histoire, derrière William Shakespeare.

Curieusement, lorsque Tchekhov a rendu visite à Léon Tolstoï en Crimée et s'est penché pour le serrer dans ses bras, l'auteur de Guerre et paix a déclaré : « Je déteste tes pièces. Shakespeare écrivait mal, mais toi c’est encore pire ! ».

L'homme derrière Oncle Vania n'a pas été offensé par la remarque, car c'était, en fait, le plus grand compliment. Tolstoï, généralement peu flatteur, comparait Tchekhov à Alexandre Pouchkine, un immense poète, et à Frédéric Chopin, compositeur de premier plan. Il est vrai qu’à bien des égards, les écrits de Tchekhov s'apparentent à des symphonies – bien qu'écrites sur le mode mineur, elles évoluent de l'obscurité vers la lumière.

La Cerisaie

Lioubov Ranevskaïa est une femme bonne et généreuse, mais aussi distraite et peu pragmatique. Chef d’une famille de la haute société, elle ne connaît pas la valeur de l'argent et se retrouve complètement fauchée. Après cinq années passées en France, Ranevskaïa retourne en Russie où elle est sur le point de perdre son domaine familial, ainsi que sa cerisaie préférée, symbole de jeunesse et d'espoir. Et voilà qu’un riche marchand nommé Emelian Lopakhine, dont les parents avaient autrefois été serfs des parents de Ranevskaïa, devient le nouveau propriétaire du magnifique domaine. La transition marque le début d'une nouvelle ère.

On peut dire que Tchekhov a écrit sa dernière pièce en 1903 comme un épilogue de sa propre vie et peut-être aussi de la littérature russe. Tous les personnages de ce drame (que Tchekhov a qualifié de comédie) sont les archétypes de la vie russe, la cerisaie servant de métaphore du destin et de l'avenir de la Russie.

Et pourtant, les allusions de Tchekhov ont suscité quelques critiques. Le prix Nobel Ivan Bounine a ouvertement fustigé la pièce en se demandant : « Où en Russie Tchekhov a-t-il vu d'immenses vergers de cerisiers ? Il y a eu des pommes, mais je ne me souviens pas de cerisaies ».

Avec tout le respect dû à Bounine, peu importe qu'il y ait ou non de grands vergers de cerisiers en Russie. Dans la pièce de Tchekhov, le cerisier symbolise l'éphémère, l'irrationalité et la fragilité de la vie. Les pièces de Tchekhov fuient le conventionnalisme, La Cerisaie encore plus.

Les Trois sœurs

Olga a 28 ans, Macha 25 et Irina seulement 20. L'une est fatiguée en permanence, l'autre lutte pour s’en sortir et la troisième est obsédée par elle-même ; elle a peur de vieillir, de s'éloigner de plus en plus la « vie réelle et merveilleuse » qui existe ailleurs. Issues d'une riche famille aristocratique moscovite, les sœurs Prozorov sont dégoûtées par leur existence dans la petite ville de province où elles ont déménagé il y a 11 ans. « À Moscou, à Moscou, à Moscou ! ». Cette phrase est répétée comme un mantra par les sœurs, suffoquant dans la routine inoxydable d’une vie provinciale superficielle. Les trois sœurs pensent constamment à retourner à Moscou, mais leur rêve est voué à l'échec.

Une quête du sens de la vie traverse la pièce de Tchekhov, qui se concentre sur des personnages apparemment banals, coincés dans la routine de la vie quotidienne. Meyerhold les a qualifiées de « groupe de personnes » unies par un destin et une humeur communs. La quête spirituelle des héros de Tchekhov acquiert un caractère extrêmement intense et véritablement dramatique dans les Trois Sœurs.

La Mouette

L'actrice Irina Arkadina, son fils Konstantin Treplev, le célèbre écrivain Boris Trigorine et Nina Zaretchnaïa, qui rêve de devenir une star de la scène, sont impliqués dans un enchevêtrement trouble de relations remplies de drame et d'amour non partagé. Trigorine, l'amant de longue date d'Arkadina, la quitte pour Nina, mais retourne finalement à ses anciennes amours. Nina, à son tour, préfère Trigorine à Treplev et, bien que ce dernier l’ait abandonnée, continue de l'aimer. L’intrigue culmine avec le suicide de Treplev. Chaque personnage souffre d'un amour non partagé, et pourtant n'épargne aucunement les sentiments de ceux qui les aiment. Tchekhov a déclaré qu'il y avait « beaucoup de discussions sur la littérature, peu d'action et cinq livres d'amour » dans La Mouette.

Tchekhov a créé sa pièce d'apparence réaliste d'une manière très inhabituelle pour le XIXe siècle, au mépris total des « lois du drame ». La Mouette a marqué un tournant non seulement dans l'œuvre de Tchekhov, mais aussi dans la dramaturgie mondiale. Dans cette pièce, les détails insignifiants, les banalités du quotidien et les petites bagatelles occupent le devant de la scène, agissant comme des éléments indépendants et tout aussi importants du drame. Ce qui arrive aux héros se passe en coulisses, entre les actes, en passant. Les relations entre les personnages sont déroutantes et accablantes, en constante évolution.

La Dame au petit chien

Dmitri Gourov, un coureur de jupons d'une quarantaine d'années, séduit Anna Sergueïevna, une jeune provinciale en vacances à la mer à Yalta, en Crimée. L'été est terminé et les deux amants se séparent pour de bon, selon les règles du jeu. Gourov retourne à Moscou, où il a une femme et trois enfants. Mais pour une raison quelconque, cette fois-ci, il ne peut oublier cette affaire extraconjugale et effacer le souvenir de ce qui s'est passé.

La Dame au petit chien est l'histoire la plus lyrique de Tchekhov. Il y montre comment un amour de vacances entre deux personnes peut se transformer en quelque chose de plus grand.

On pense que la relation de l'écrivain avec l'actrice du Théâtre d'art de Moscou Olga Knipper a incité Tchekhov à écrire la nouvelle. Tchekhov a déménagé à Yalta (une ville balnéaire sur la côte sud de la Crimée) pour se soigner, tandis qu'Olga était occupée à répéter à Moscou. Yalta est l'endroit où ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et ont entamé une relation à distance. C'est ce sentiment de séparation qui a constitué la base de La Dame au petit chien, dont les personnages sont également contraints de vivre séparés.

Vladimir Nabokov pensait que Tchekhov avait violé « toutes les règles traditionnelles de la narration » dans La Dame au petit chien, mais que l'histoire d'amour s’était néanmoins avérée être « l'une des plus grandes de la littérature mondiale ».

La Salle n°6

Ivan Gromov est un ancien huissier de justice, qui souffre d'une manie de persécution et est enfermé dans un asile psychiatrique quelque part en Russie. Il y a quatre autres personnes avec lui dans la salle n°6. Toutes sont émotionnellement abandonnées, négligées et maltraitées.

Andreï Raguine dirige cet hôpital minable depuis vingt ans. Autrefois médecin talentueux, il a fini désillusionné par son travail et a presque cessé de se rendre dans l’établissement psychiatrique. Un jour, Raguine visite la salle n°6 et se lie d'amitié avec Gromov, en qui il trouve un interlocuteur passionnant. Rogov examine maintenant Gromov tous les jours et bientôt, des rumeurs selon lesquelles le médecin lui-même serait devenu fou se répandent dans tout l'hôpital.

La Salle n°6 est l'une des histoires les plus poignantes de la littérature russe, dans laquelle Tchekhov (un médecin de formation, qui combinait écriture et traitement de ses patients) aborde la folie, la solitude, la souffrance, le désespoir et l'injustice ; en d'autres termes, toutes les maladies mortelles de n'importe quelle société.

Écrite en 1892, La Salle n°6 est une œuvre allégorique et purement symboliste qui a cimenté le statut de Tchekhov en tant que maître de la nouvelle.

